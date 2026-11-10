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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
В Севастополе отменили воздушную тревогу и выключили сирены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T16:07
2026-11-10T16:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу и выключили сирены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Тревога была объявлена в 13.37 во вторник.Ночью город-герой атаковали беспилотники ВСУ. По информации губернатора, ПВО и МОГи нейтрализовали 8 вражеских дронов, люди не пострадали, разрушений нет.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

16:07 10.11.2026 (обновлено: 16:09 10.11.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу и выключили сирены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
Тревога была объявлена в 13.37 во вторник.
Ночью город-герой атаковали беспилотники ВСУ. По информации губернатора, ПВО и МОГи нейтрализовали 8 вражеских дронов, люди не пострадали, разрушений нет.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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