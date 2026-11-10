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Офис генпрокурора Украины расследует дело о "крышевании" колл-центров
Офис генпрокурора Украины расследует дело о "крышевании" колл-центров - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Офис генпрокурора Украины расследует дело о "крышевании" колл-центров
В офисе генпрокурора Украины начали служебное расследование о возможной причастности своих сотрудников к покровительству мошеннических колл-центров, пишет РИА... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T14:07
2026-11-10T14:07
2026-11-10T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В офисе генпрокурора Украины начали служебное расследование о возможной причастности своих сотрудников к покровительству мошеннических колл-центров, пишет РИА Новости.4 ноября Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о причастности высокопоставленных сотрудников службы безопасности Украины (СБУ) и нацполиции к "крышеванию" мошеннических колл-центров, торговле наркотиками и похищениям людей. В состав ОПГ входят по меньшей мере 12 человек.Отмечается, что основанием стали материалы медиамониторинга, в частности, публикации о возможном содействии неустановленных должностных лиц органов прокуратуры в возврате имущества, изъятого по уголовным производствам относительно незаконной деятельности колл-центров и сети U420.В ходе служебного расследования проверят, могли ли работники прокуратуры использовать служебные полномочия или статус в частных интересах, влиять на служебную деятельность других лиц или совершать другие неправомерные действия.Ранее сообщалось, что глава Национального банка Украины Андрей Пышный подал в отставку. У него и в помещениях Нацбанка прошли обыски.Также глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с поста генерального прокурора Украины. До этого Зеленский отстранил Кравченко от должности на фоне расследования НАБУ. В свою очередь Кравченко обвинил директора НАБУ в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский уволил главу департамента СБУ после перестрелки в КиевеКиев через колл-центры пытается вербовать россиян для атак дронами – ФСБРаботали на Киев: ФСБ накрыла теневые обменники крипты в "Москва-сити"
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украина, новости, колл-центр
Офис генпрокурора Украины расследует дело о "крышевании" колл-центров
Офис генпрокурора Украины расследует дело о "крышевании" колл-центров
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В офисе генпрокурора Украины начали служебное расследование о возможной причастности своих сотрудников к покровительству мошеннических колл-центров, пишет РИА Новости.
4 ноября Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о причастности высокопоставленных сотрудников службы безопасности Украины (СБУ) и нацполиции к "крышеванию" мошеннических колл-центров, торговле наркотиками и похищениям людей. В состав ОПГ входят по меньшей мере 12 человек.
"Исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский издал приказ о проведении служебного расследования по фактам, обнародованным во время второго этапа операции "Карфаген", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Отмечается, что основанием стали материалы медиамониторинга, в частности, публикации о возможном содействии неустановленных должностных лиц органов прокуратуры в возврате имущества, изъятого по уголовным производствам относительно незаконной деятельности колл-центров и сети U420.
В ходе служебного расследования проверят, могли ли работники прокуратуры использовать служебные полномочия или статус в частных интересах, влиять на служебную деятельность других лиц или совершать другие неправомерные действия.
Ранее сообщалось, что глава Национального банка Украины Андрей Пышный подал в отставку. У него и в помещениях Нацбанка прошли обыски
.
Также глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ
об увольнении Руслана Кравченко с поста генерального прокурора Украины. До этого Зеленский отстранил
Кравченко от должности на фоне расследования НАБУ. В свою очередь Кравченко обвинил
директора НАБУ в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.
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