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Офис генпрокурора Украины расследует дело о "крышевании" колл-центров

Офис генпрокурора Украины расследует дело о "крышевании" колл-центров - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Офис генпрокурора Украины расследует дело о "крышевании" колл-центров

В офисе генпрокурора Украины начали служебное расследование о возможной причастности своих сотрудников к покровительству мошеннических колл-центров, пишет РИА... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T14:07

2026-11-10T14:07

2026-11-10T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В офисе генпрокурора Украины начали служебное расследование о возможной причастности своих сотрудников к покровительству мошеннических колл-центров, пишет РИА Новости.4 ноября Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о причастности высокопоставленных сотрудников службы безопасности Украины (СБУ) и нацполиции к "крышеванию" мошеннических колл-центров, торговле наркотиками и похищениям людей. В состав ОПГ входят по меньшей мере 12 человек.Отмечается, что основанием стали материалы медиамониторинга, в частности, публикации о возможном содействии неустановленных должностных лиц органов прокуратуры в возврате имущества, изъятого по уголовным производствам относительно незаконной деятельности колл-центров и сети U420.В ходе служебного расследования проверят, могли ли работники прокуратуры использовать служебные полномочия или статус в частных интересах, влиять на служебную деятельность других лиц или совершать другие неправомерные действия.Ранее сообщалось, что глава Национального банка Украины Андрей Пышный подал в отставку. У него и в помещениях Нацбанка прошли обыски.Также глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с поста генерального прокурора Украины. До этого Зеленский отстранил Кравченко от должности на фоне расследования НАБУ. В свою очередь Кравченко обвинил директора НАБУ в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский уволил главу департамента СБУ после перестрелки в КиевеКиев через колл-центры пытается вербовать россиян для атак дронами – ФСБРаботали на Киев: ФСБ накрыла теневые обменники крипты в "Москва-сити"

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