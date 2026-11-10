https://crimea.ria.ru/20261110/novye-avtobusy-v-simferopole-obespechat-bolee-stabilnuyu-rabotu-transporta---vlasti-1160933167.html

Новые автобусы в Симферополе обеспечат более стабильную работу транспорта - власти

Новые автобусы в Симферополе обеспечат более стабильную работу транспорта - власти - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Новые автобусы в Симферополе обеспечат более стабильную работу транспорта - власти

Автопарк крымской столицы пополнился новыми автобусами. ЛиАЗы, работающие на сжиженном газе, будут перевозить большее количество пассажиров, обеспечивая более... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T22:26

2026-11-10T22:26

2026-11-10T22:26

георгий сухацкий

общественный транспорт

транспорт

автобус

автобусное сообщение

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Автопарк крымской столицы пополнился новыми автобусами. ЛиАЗы, работающие на сжиженном газе, будут перевозить большее количество пассажиров, обеспечивая более стабильную работу транспорта на магистральных маршрутах города. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий."В этом году второй раз республика радует нас новыми автобусами. Первая партия была весной. Транспорт закупается за счет средств республиканского бюджета, от дотаций, данных нашему бюджету", - отметил он.По словам начальника ведомства, сегодня на улицы города вышло уже 13 единиц новой техники. В данной поставке планируется выделить Симферополю 19 автобусов из 25 единиц большого класса и порядка 4 единиц техники среднего класса на городские маршруты.По пассажировместимости новые автобусы рассчитаны на более чем 100 мест, добавил он.Маршруты, на которых появились новые автобусы, являются магистральными в столице Крыма, то есть перевозят пассажиров из одного конца города в другой."Это маршрут №3 - Маршала Жукова - Свобода. Также, исходя из потребности, 49 маршрут Марьино - Аэропорт, 55 маршрут Битумная - Западная. Большим классом усиливаются эти магистральные маршруты", - уточнил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя.Самое большое обновление получил маршрут №3 - три единицы техники, остальные маршруты пополнились от одной до двух единиц."Будет также замена текущего подвижного состава, хоть он у нас и не превышает возраста 10 лет, но эти единицы уйдут в резерв, их будут восстанавливать до идеального состояния и включат в резерв на случай поломки, сходов либо технических осмотров, технических регламентных работ на новых единицах техники", - заключил Георгий Сухацкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube-Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сформировали парк резервных автобусовВ Симферополе троллейбусные маршруты временно заместят автобуснымиПеревозит "Крымтроллейбус": стала известна стоимость проезда в 2027 году

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий сухацкий, общественный транспорт, транспорт, автобус, автобусное сообщение, симферополь