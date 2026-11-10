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Новые автобусы в Симферополе обеспечат более стабильную работу транспорта - власти
Новые автобусы в Симферополе обеспечат более стабильную работу транспорта - власти - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Новые автобусы в Симферополе обеспечат более стабильную работу транспорта - власти
Автопарк крымской столицы пополнился новыми автобусами. ЛиАЗы, работающие на сжиженном газе, будут перевозить большее количество пассажиров, обеспечивая более... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T22:26
2026-11-10T22:26
2026-11-10T22:26
георгий сухацкий
общественный транспорт
транспорт
автобус
автобусное сообщение
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Автопарк крымской столицы пополнился новыми автобусами. ЛиАЗы, работающие на сжиженном газе, будут перевозить большее количество пассажиров, обеспечивая более стабильную работу транспорта на магистральных маршрутах города. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий."В этом году второй раз республика радует нас новыми автобусами. Первая партия была весной. Транспорт закупается за счет средств республиканского бюджета, от дотаций, данных нашему бюджету", - отметил он.По словам начальника ведомства, сегодня на улицы города вышло уже 13 единиц новой техники. В данной поставке планируется выделить Симферополю 19 автобусов из 25 единиц большого класса и порядка 4 единиц техники среднего класса на городские маршруты.По пассажировместимости новые автобусы рассчитаны на более чем 100 мест, добавил он.Маршруты, на которых появились новые автобусы, являются магистральными в столице Крыма, то есть перевозят пассажиров из одного конца города в другой."Это маршрут №3 - Маршала Жукова - Свобода. Также, исходя из потребности, 49 маршрут Марьино - Аэропорт, 55 маршрут Битумная - Западная. Большим классом усиливаются эти магистральные маршруты", - уточнил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя.Самое большое обновление получил маршрут №3 - три единицы техники, остальные маршруты пополнились от одной до двух единиц."Будет также замена текущего подвижного состава, хоть он у нас и не превышает возраста 10 лет, но эти единицы уйдут в резерв, их будут восстанавливать до идеального состояния и включат в резерв на случай поломки, сходов либо технических осмотров, технических регламентных работ на новых единицах техники", - заключил Георгий Сухацкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube-Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сформировали парк резервных автобусовВ Симферополе троллейбусные маршруты временно заместят автобуснымиПеревозит "Крымтроллейбус": стала известна стоимость проезда в 2027 году
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георгий сухацкий, общественный транспорт, транспорт, автобус, автобусное сообщение, симферополь
Новые автобусы в Симферополе обеспечат более стабильную работу транспорта - власти
Новые автобусы в Симферополе обеспечат более стабильную работу транспорта - администрация
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым.
Автопарк крымской столицы пополнился
новыми автобусами. ЛиАЗы, работающие на сжиженном газе, будут перевозить большее количество пассажиров, обеспечивая более стабильную работу транспорта на магистральных маршрутах города. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.
"В этом году второй раз республика радует нас новыми автобусами. Первая партия была весной. Транспорт закупается за счет средств республиканского бюджета, от дотаций, данных нашему бюджету", - отметил он.
По словам начальника ведомства, сегодня на улицы города вышло уже 13 единиц новой техники. В данной поставке планируется выделить Симферополю 19 автобусов из 25 единиц большого класса и порядка 4 единиц техники среднего класса на городские маршруты.
По пассажировместимости новые автобусы рассчитаны на более чем 100 мест, добавил он.
"Это ЛиАЗы, которые работают на газомоторном топливе, на сжиженном газе. Весной же покупалась техника на дизельном топливе. Это имеет свою актуальность на сегодняшний день - мы рассредоточили транспорт по видам топлива, что уменьшает определенные трудности с поставкой, отгрузкой топлива, с заправкой автобусов. Это позволяет стабилизировать работу транспортной сети и гарантировать нашим пассажирам передвижение по маршрутам", - подчеркнул Сухацкий.
Маршруты, на которых появились новые автобусы, являются магистральными в столице Крыма, то есть перевозят пассажиров из одного конца города в другой.
"Это маршрут №3 - Маршала Жукова - Свобода. Также, исходя из потребности, 49 маршрут Марьино - Аэропорт, 55 маршрут Битумная - Западная. Большим классом усиливаются эти магистральные маршруты", - уточнил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя.
Самое большое обновление получил маршрут №3 - три единицы техники, остальные маршруты пополнились от одной до двух единиц.
"Будет также замена текущего подвижного состава, хоть он у нас и не превышает возраста 10 лет, но эти единицы уйдут в резерв, их будут восстанавливать до идеального состояния и включат в резерв на случай поломки, сходов либо технических осмотров, технических регламентных работ на новых единицах техники", - заключил Георгий Сухацкий.
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