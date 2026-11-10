https://crimea.ria.ru/20261110/novosti-svo-vsu-teryayut-lyudey-i-tekhniku-na-vsekh-frontakh-1160931502.html

Новости СВО: ВСУ теряют людей и технику на всех фронтах

Новости СВО: ВСУ теряют людей и технику на всех фронтах - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Новости СВО: ВСУ теряют людей и технику на всех фронтах

Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск на всех фронтах спецоперации составили 1 295 боевиков за сутки, сказано в сводке Минобороны РФ во... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T13:54

2026-11-10T13:54

2026-11-10T13:54

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск на всех фронтах спецоперации составили 1 295 боевиков за сутки, сказано в сводке Минобороны РФ во вторник.Подразделения группировки войск "Север" разбили свыше 305 боевиков киевского режима, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, ликвидировала более 210 украинских неонацистов, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, пять артиллерийских орудий и семь станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 190 солдат, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль и самоходную артиллерийскую установку.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований здесь составили более 340 человек, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Военные группы войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли на этом направлении свыше 215 боевиков, боевую бронированную машину и три автомобиля.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены до 35 военных ВСУ, артиллерийское орудие, 22 автомобиля и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры противника, цеха по производству беспилотников и местам их хранения, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 283 966 БПЛА, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 588 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области155 дронов уничтожили ночью над территорией РоссииВзрывы гремели ночью на Украине

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, инфографика