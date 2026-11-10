https://crimea.ria.ru/20261110/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-10-noyabrya--gorod-geroy-atakovali-vsu-1160917092.html

Новости Крыма и Севастополя на утро 10 ноября – город-герой атаковали ВСУ

Новости Крыма и Севастополя на утро 10 ноября – город-герой атаковали ВСУ - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 10 ноября – город-герой атаковали ВСУ

В Крыму и Севастополе в ночь на 10 ноября была объявлена угроза удара с воздуха. Главное управление МЧС России по РК предупредило об опасности беспилотной атаки РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T05:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе в ночь на 10 ноября была объявлена угроза удара с воздуха. Главное управление МЧС России по РК предупредило об опасности беспилотной атаки на полуостров. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев оповестил о воздушной тревоге – в городе-герое ликвидировали дроны ВСУ. Крымский мост в течение ночи и утром не перекрывали, проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен.Отбой был дан ориентировочно через час."Внимание всем! Воздушная тревога!" – оповестил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в начале пятого утра. Город-герой атаковали беспилотники ВСУ. Отбой был дан более чем через час.И подчеркнул, что никто из людей не пострадал, никаких повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано. Также губернатор напомнил, что при обнаружении обломков или целого БПЛА нельзя подходить к ним и сразу следует звонить по номеру телефона 112.На Крымском мосту до полудня 10 ноября досмотр транспортных средств на инспекционно-досмотровом комплексе (сканере – ред.) со стороны Тамани будет недоступен по техническим причинам. В указанный период рейсовые автобусы будут досматривать в ручном режиме.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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