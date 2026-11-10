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Новости Крыма и Севастополя на утро 10 ноября – город-герой атаковали ВСУ - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Новости Крыма и Севастополя на утро 10 ноября – город-герой атаковали ВСУ
Новости Крыма и Севастополя на утро 10 ноября – город-герой атаковали ВСУ - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 10 ноября – город-герой атаковали ВСУ
В Крыму и Севастополе в ночь на 10 ноября была объявлена угроза удара с воздуха. Главное управление МЧС России по РК предупредило об опасности беспилотной атаки РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T05:50
2026-11-10T06:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе в ночь на 10 ноября была объявлена угроза удара с воздуха. Главное управление МЧС России по РК предупредило об опасности беспилотной атаки на полуостров. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев оповестил о воздушной тревоге – в городе-герое ликвидировали дроны ВСУ. Крымский мост в течение ночи и утром не перекрывали, проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен.Отбой был дан ориентировочно через час."Внимание всем! Воздушная тревога!" – оповестил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в начале пятого утра. Город-герой атаковали беспилотники ВСУ. Отбой был дан более чем через час.И подчеркнул, что никто из людей не пострадал, никаких повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано. Также губернатор напомнил, что при обнаружении обломков или целого БПЛА нельзя подходить к ним и сразу следует звонить по номеру телефона 112.На Крымском мосту до полудня 10 ноября досмотр транспортных средств на инспекционно-досмотровом комплексе (сканере – ред.) со стороны Тамани будет недоступен по техническим причинам. В указанный период рейсовые автобусы будут досматривать в ручном режиме.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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60
новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, новости
Новости Крыма и Севастополя на утро 10 ноября – город-герой атаковали ВСУ

Новости Крыма и Севастополя на утро 10 ноября – в городе-герое ликвидировали дроны ВСУ

05:50 10.11.2026 (обновлено: 06:01 10.11.2026)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРассвет в Севастополе
Рассвет в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе в ночь на 10 ноября была объявлена угроза удара с воздуха. Главное управление МЧС России по РК предупредило об опасности беспилотной атаки на полуостров. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев оповестил о воздушной тревоге – в городе-герое ликвидировали дроны ВСУ. Крымский мост в течение ночи и утром не перекрывали, проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен.
"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ в Республике Крым! Особое внимание жителям восточных районов!" – предупредили в сообщении официального канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК* в начале второго ночи.
Отбой был дан ориентировочно через час.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – оповестил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в начале пятого утра. Город-герой атаковали беспилотники ВСУ. Отбой был дан более чем через час.
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 8 вражеских беспилотников", – проинформировал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
И подчеркнул, что никто из людей не пострадал, никаких повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано. Также губернатор напомнил, что при обнаружении обломков или целого БПЛА нельзя подходить к ним и сразу следует звонить по номеру телефона 112.
На Крымском мосту до полудня 10 ноября досмотр транспортных средств на инспекционно-досмотровом комплексе (сканере – ред.) со стороны Тамани будет недоступен по техническим причинам. В указанный период рейсовые автобусы будут досматривать в ручном режиме.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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