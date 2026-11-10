https://crimea.ria.ru/20261110/nad-krymom-rabotaet-pvo-1160949768.html
Над Крымом работает ПВО
Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Над Крымом работает ПВО
Над Крымом средства противовоздушной обороны отбивают атаку ВСУ – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T21:01
2026-11-10T21:01
2026-11-10T21:06
крым
атаки всу на крым
гу мчс рф по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
пво
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/13/1156132101_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5ac1be7f2ce70efa2811944adcdab55c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Над Крымом средства противовоздушной обороны отбивают атаку ВСУ – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.Спасатели призвали жителей и гостей полуострова покинуть открытую местность и укрыться в безопасных местах. "Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности! Доверяйте только официальным источникам информации", - акцентировали в МЧС.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/13/1156132101_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b19d8ee214074f123d2a723c72b6643a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, атаки всу на крым, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, новости крыма, срочные новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Над Крымом средства противовоздушной обороны отбивают атаку ВСУ – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.
"Беспилотная опасность! В центральных районах Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие", - сообщили в МЧС.
Спасатели призвали жителей и гостей полуострова покинуть открытую местность и укрыться в безопасных местах.
"Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности! Доверяйте только официальным источникам информации", - акцентировали в МЧС.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым
– единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.