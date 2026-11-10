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Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Над Крымом работает ПВО
Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Над Крымом работает ПВО
Над Крымом средства противовоздушной обороны отбивают атаку ВСУ – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T21:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Над Крымом средства противовоздушной обороны отбивают атаку ВСУ – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.Спасатели призвали жителей и гостей полуострова покинуть открытую местность и укрыться в безопасных местах. "Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности! Доверяйте только официальным источникам информации", - акцентировали в МЧС.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Над Крымом работает ПВО

В центральных районах Крыма работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

21:01 10.11.2026 (обновлено: 21:06 10.11.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Над Крымом средства противовоздушной обороны отбивают атаку ВСУ – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.
"Беспилотная опасность! В центральных районах Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие", - сообщили в МЧС.
Спасатели призвали жителей и гостей полуострова покинуть открытую местность и укрыться в безопасных местах.
"Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности! Доверяйте только официальным источникам информации", - акцентировали в МЧС.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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