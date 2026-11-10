https://crimea.ria.ru/20261110/nad-krymom-rabotaet-pvo-1160949768.html

Над Крымом работает ПВО

Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Над Крымом работает ПВО

Над Крымом средства противовоздушной обороны отбивают атаку ВСУ – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 10.11.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Над Крымом средства противовоздушной обороны отбивают атаку ВСУ – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.Спасатели призвали жителей и гостей полуострова покинуть открытую местность и укрыться в безопасных местах. "Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности! Доверяйте только официальным источникам информации", - акцентировали в МЧС.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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