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Над Крымом и еще пятью регионами России сбили 52 украинских дрона
Над Крымом и еще пятью регионами России сбили 52 украинских дрона - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Над Крымом и еще пятью регионами России сбили 52 украинских дрона
В течение дня вторника, 10 ноября, над территорией России, в том числе над Крымом, ликвидировали 52 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T21:58
2026-11-10T21:58
2026-11-10T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В течение дня вторника, 10 ноября, над территорией России, в том числе над Крымом, ликвидировали 52 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей и Республики Крым.Ранее сообщалось, что российские силы ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над Крымом и еще восемью регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за неделю убили 41 мирного россиянинаНовости СВО: ВСУ теряют людей и технику на всех фронтахИвановские десантники ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, новости, новости крыма
Над Крымом и еще пятью регионами России сбили 52 украинских дрона
В течение дня над Крымом и еще пятью регионами России сбили 52 украинских дрона
21:58 10.11.2026 (обновлено: 21:59 10.11.2026)