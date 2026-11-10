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Над Крымом и еще пятью регионами России сбили 52 украинских дрона - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Над Крымом и еще пятью регионами России сбили 52 украинских дрона
Над Крымом и еще пятью регионами России сбили 52 украинских дрона - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Над Крымом и еще пятью регионами России сбили 52 украинских дрона
В течение дня вторника, 10 ноября, над территорией России, в том числе над Крымом, ликвидировали 52 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T21:58
2026-11-10T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В течение дня вторника, 10 ноября, над территорией России, в том числе над Крымом, ликвидировали 52 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей и Республики Крым.Ранее сообщалось, что российские силы ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над Крымом и еще восемью регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за неделю убили 41 мирного россиянинаНовости СВО: ВСУ теряют людей и технику на всех фронтахИвановские десантники ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, новости, новости крыма
Над Крымом и еще пятью регионами России сбили 52 украинских дрона

В течение дня над Крымом и еще пятью регионами России сбили 52 украинских дрона

21:58 10.11.2026 (обновлено: 21:59 10.11.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В течение дня вторника, 10 ноября, над территорией России, в том числе над Крымом, ликвидировали 52 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В период с 08:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей и Республики Крым.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над Крымом и еще восемью регионами России.
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