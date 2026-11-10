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На Севастополь обрушится сильный ветер
На Севастополь обрушится сильный ветер - РИА Новости Крым, 10.11.2026
На Севастополь обрушится сильный ветер
Сильный ветер ожидается в Севастополе в среду, 11 ноября. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T18:44
2026-11-10T18:44
2026-11-10T18:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Сильный ветер ожидается в Севастополе в среду, 11 ноября. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.Также жителей и гостей города призывают воздержаться от выхода в море и горно-лесистую местность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецтехника и песчано-соляная смесь: Севастополь готовится к первому снегуШторм остановил морской транспорт в СевастополеПогода в Крыму 10 ноября
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РИА Новости Крым
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На Севастополь обрушится сильный ветер
В Севастополе 11 ноября ожидается сильный ветер до 20 м/с - МЧС