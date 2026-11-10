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На Севастополь обрушится сильный ветер

На Севастополь обрушится сильный ветер - РИА Новости Крым, 10.11.2026

На Севастополь обрушится сильный ветер

Сильный ветер ожидается в Севастополе в среду, 11 ноября. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T18:44

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2026-11-10T18:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Сильный ветер ожидается в Севастополе в среду, 11 ноября. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.Также жителей и гостей города призывают воздержаться от выхода в море и горно-лесистую местность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецтехника и песчано-соляная смесь: Севастополь готовится к первому снегуШторм остановил морской транспорт в СевастополеПогода в Крыму 10 ноября

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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