https://crimea.ria.ru/20261110/na-natsproekt-kosmos-napravyat-bolee-chetyrekh-trln-rubley--1160942015.html

На нацпроект "Космос" направят более четырех трлн рублей

На нацпроект "Космос" направят более четырех трлн рублей - РИА Новости Крым, 10.11.2026

На нацпроект "Космос" направят более четырех трлн рублей

Правительство России направит более четырех триллионов рублей на реализацию национального проекта "Космос". Об этом заявил в ходе стратегической сессии по... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T16:02

2026-11-10T16:02

2026-11-10T16:02

космос

нацпроекты в россии

михаил мишустин

правительство россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России направит более четырех триллионов рублей на реализацию национального проекта "Космос". Об этом заявил в ходе стратегической сессии по развитию отечественной космонавтики премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По словам председателя правительства, космическая отрасль является одной из ключевых движущих сил технологического развития страны. И направленные средства должны использоваться максимально эффективно, приносить ощутимую отдачу государству, формируя системные условия для устойчивого роста секторов экономики.Сейчас орбитальная группировка России насчитывает почти 400 спутников. Около 30 из них входят в систему "Рассвет", предназначенную для предоставления широкополосного доступа в интернет.Также ведется освоение новых способов съемки земной поверхности из космоса. В регионах создаются мощности для серийного производства спутников, которое позволит снизить стоимость космических аппаратов примерно на треть.В июле с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29". Также сообщалось, что ракета с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с космодрома Байконур.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай начинают совместную марсианскую миссиюЕсть касание: "Прогресс МС-35" привез на МКС пульт управления роботом для открытого космосаЗемля встречает экипаж: "Союз МС-28" приземлился в КазахстанеМКС стала дальше от Земли

космос

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, нацпроекты в россии, михаил мишустин, правительство россии, новости