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На нацпроект "Космос" направят более четырех трлн рублей
На нацпроект "Космос" направят более четырех трлн рублей - РИА Новости Крым, 10.11.2026
На нацпроект "Космос" направят более четырех трлн рублей
Правительство России направит более четырех триллионов рублей на реализацию национального проекта "Космос". Об этом заявил в ходе стратегической сессии по... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T16:02
2026-11-10T16:02
2026-11-10T16:02
космос
нацпроекты в россии
михаил мишустин
правительство россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России направит более четырех триллионов рублей на реализацию национального проекта "Космос". Об этом заявил в ходе стратегической сессии по развитию отечественной космонавтики премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По словам председателя правительства, космическая отрасль является одной из ключевых движущих сил технологического развития страны. И направленные средства должны использоваться максимально эффективно, приносить ощутимую отдачу государству, формируя системные условия для устойчивого роста секторов экономики.Сейчас орбитальная группировка России насчитывает почти 400 спутников. Около 30 из них входят в систему "Рассвет", предназначенную для предоставления широкополосного доступа в интернет.Также ведется освоение новых способов съемки земной поверхности из космоса. В регионах создаются мощности для серийного производства спутников, которое позволит снизить стоимость космических аппаратов примерно на треть.В июле с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29". Также сообщалось, что ракета с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с космодрома Байконур.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай начинают совместную марсианскую миссиюЕсть касание: "Прогресс МС-35" привез на МКС пульт управления роботом для открытого космосаЗемля встречает экипаж: "Союз МС-28" приземлился в КазахстанеМКС стала дальше от Земли
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РИА Новости Крым
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космос, нацпроекты в россии, михаил мишустин, правительство россии, новости
На нацпроект "Космос" направят более четырех трлн рублей
На реализацию нацпроекта "Космос" запланировано более четырех трлн рублей - Мишустин
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России направит более четырех триллионов рублей на реализацию национального проекта "Космос". Об этом заявил в ходе стратегической сессии по развитию отечественной космонавтики премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"С текущего года действует нацпроект "Космос". На его реализацию в ближайшие 11 лет запланировано выделить более четырех трлн рублей", - отметил премьер-министр.
По словам председателя правительства, космическая отрасль является одной из ключевых движущих сил технологического развития страны. И направленные средства должны использоваться максимально эффективно, приносить ощутимую отдачу государству, формируя системные условия для устойчивого роста секторов экономики.
Сейчас орбитальная группировка России насчитывает почти
400 спутников. Около 30 из них входят в систему "Рассвет", предназначенную для предоставления широкополосного доступа в интернет.
Также ведется освоение новых способов съемки земной поверхности из космоса. В регионах создаются мощности для серийного производства спутников, которое позволит снизить стоимость космических аппаратов примерно на треть.
В июле с космодрома Байконур стартовала
ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29". Также сообщалось, что ракета с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала
с космодрома Байконур.
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