https://crimea.ria.ru/20261110/na-krymskom-mostu-so-storony-kerchi-rastet-ochered-1160936710.html

На Крымском мосту со стороны Керчи растет очередь

На Крымском мосту со стороны Керчи растет очередь - РИА Новости Крым, 10.11.2026

На Крымском мосту со стороны Керчи растет очередь

На Крымском мосту перед пунктами ручного досмотра со стороны Керчи выросла очередь. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту. РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T14:11

2026-11-10T14:11

2026-11-10T14:11

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1b/1159736089_439:93:1920:926_1920x0_80_0_0_7feb48d8bba647adad4b4adb1fe2b024.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту перед пунктами ручного досмотра со стороны Керчи выросла очередь. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее сообщалось, что на Крымском мосту до полудня 10 ноября досмотр транспортных средств на инспекционно-досмотровом комплексе (сканере – ред.) со стороны Тамани будет недоступен по техническим причинам. В указанный период рейсовые автобусы досматривали в ручном режиме.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма