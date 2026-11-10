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На Крымском мосту со стороны Керчи растет очередь
На Крымском мосту со стороны Керчи растет очередь - РИА Новости Крым, 10.11.2026
На Крымском мосту со стороны Керчи растет очередь
На Крымском мосту перед пунктами ручного досмотра со стороны Керчи выросла очередь. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T14:11
2026-11-10T14:11
2026-11-10T14:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту перед пунктами ручного досмотра со стороны Керчи выросла очередь. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее сообщалось, что на Крымском мосту до полудня 10 ноября досмотр транспортных средств на инспекционно-досмотровом комплексе (сканере – ред.) со стороны Тамани будет недоступен по техническим причинам. В указанный период рейсовые автобусы досматривали в ручном режиме.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма
На Крымском мосту со стороны Керчи растет очередь
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи начала расти очередь