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Мощными ударами разбиты электроподстанции и логистический центр на Украине
Мощными ударами разбиты электроподстанции и логистический центр на Украине - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Мощными ударами разбиты электроподстанции и логистический центр на Украине
Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по двум электроподстанциям и логистическому центру на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T17:47
2026-11-10T17:47
2026-11-10T17:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по двум электроподстанциям и логистическому центру на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.В Кировограде разбит логистический центр "Эпицентр", на территории которого осуществлялось хранение и распределение военных грузов, добавили в ведомстве.Кроме того, в Черном море в семи километрах от Одессы под удар попал сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ.В ночь на вторник российские военные нанесли удары по электроподстанциям в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях, а также по двум сухогрузам и танкеру под Одессой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под ударами ключевые подстанции: Киев и другие города в режиме аварийных отключенийКиев может разделиться на два города из-за разрушения мостов через ДнепрВС России ударили по логистическому центру "Сухой порт" в Одессе
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всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, министерство обороны рф, новости сво, удары по украине
Мощными ударами разбиты электроподстанции и логистический центр на Украине
Военные РФ разбили две электроподстанции и логистический центр на Украине