https://crimea.ria.ru/20261110/moschnymi-udarami-razbity-elektropodstantsii-i-logisticheskiy-tsentr-na-ukraine-1160947106.html

Мощными ударами разбиты электроподстанции и логистический центр на Украине

Мощными ударами разбиты электроподстанции и логистический центр на Украине - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Мощными ударами разбиты электроподстанции и логистический центр на Украине

Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по двум электроподстанциям и логистическому центру на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T17:47

2026-11-10T17:47

2026-11-10T17:47

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по двум электроподстанциям и логистическому центру на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.В Кировограде разбит логистический центр "Эпицентр", на территории которого осуществлялось хранение и распределение военных грузов, добавили в ведомстве.Кроме того, в Черном море в семи километрах от Одессы под удар попал сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ.В ночь на вторник российские военные нанесли удары по электроподстанциям в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях, а также по двум сухогрузам и танкеру под Одессой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под ударами ключевые подстанции: Киев и другие города в режиме аварийных отключенийКиев может разделиться на два города из-за разрушения мостов через ДнепрВС России ударили по логистическому центру "Сухой порт" в Одессе

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, министерство обороны рф, новости сво, удары по украине