https://crimea.ria.ru/20261110/medinskiy-na-peregovorakh-v-abu-dabi-vyrazil-nadezhdu-na-prodvizhenie-k-miru-1160928448.html
Мединский на переговорах в Абу-Даби выразил надежду на продвижение к миру
Мединский на переговорах в Абу-Даби выразил надежду на продвижение к миру - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Мединский на переговорах в Абу-Даби выразил надежду на продвижение к миру
Глава российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, помощник президента РФ Владимир Мединский в начале встречи выразил надежду, что она позволит РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T11:46
2026-11-10T11:46
2026-11-10T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Глава российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, помощник президента РФ Владимир Мединский в начале встречи выразил надежду, что она позволит продвинуться на пути к миру в интересах народов России и Украины. 10 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию вошли в том числе представители МИД, ФСБ, Генштаба Вооруженных сил и других ведомств. От США на переговорах присутствуют спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и представитель американского лидера Джаред Кушнер. В ходе приветственного слова Мединский поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за гостеприимство, а также американских партнеров – за их усилия по миротворчеству, которые Москва очень ценит. Как ранее во вторник сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, на начавшихся во вторник в Абу-Даби трехсторонних переговорах, по предложению Вашингтона, согласованному с Москвой, будут обсуждаться вопросы обеспечения коллективной безопасности в Европе под гарантии, которые вступят в силу после достижения полноценного всеобъемлющего урегулирования на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Границы Украины могут измениться после окончания конфликта - ТрампТрамп анонсировал масштабное мирное соглашение по Украине – что это будет"Люди мечтают, чтобы русский мир вернулся к нам": Михайлов — о переговорах в Абу-Даби
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Вступительное слово Мединского на трехсторонних переговорах в Абу-Даби
Вступительное слово Мединского на трехсторонних переговорах в Абу-Даби
2026-11-10T11:46
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РИА Новости Крым
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переговоры, оаэ , россия, сша, украина, политика, владимир мединский, новости, видео
Мединский на переговорах в Абу-Даби выразил надежду на продвижение к миру
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Глава российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, помощник президента РФ Владимир Мединский в начале встречи выразил надежду, что она позволит продвинуться на пути к миру в интересах народов России и Украины.
2026-11-10T11:46
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PT1M13S
Мединский на переговорах в Абу-Даби выразил надежду на продвижение к миру
Мединский в начале переговоров в Абу-Даби выразил надежду на продвижение к миру
11:46 10.11.2026 (обновлено: 12:58 10.11.2026)