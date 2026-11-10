https://crimea.ria.ru/20261110/lukashenko-edet-v-rossiyu-dlya-vstrechi-s-putinym-1160924778.html

Лукашенко едет в Россию для встречи с Путиным

Лукашенко едет в Россию для встречи с Путиным - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Лукашенко едет в Россию для встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в РФ, РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T11:37

2026-11-10T11:37

2026-11-10T11:37

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владимир путин (политик)

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

беларусь

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

сотрудничество

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в РФ, сообщила пресс-служба белорусского лидера.По итогам саммита ожидается подписание порядка двух десятков документов, в числе которых итоговая Декларация Совета коллективной безопасности, Антитеррористическая стратегия до 2030 года, а также ряд решений, касающихся укрепления сотрудничества по различным направлениям.Предыдущая встреча Путина с Лукашенко состоялась в августе в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, тогда лидеры обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества России и Беларуси.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится конфликт на Украине – прогноз ЛукашенкоТоварооборот России и Белоруссии вырос на 3% за годО чем Путин и Лукашенко говорили на Валдае

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости, владимир путин (политик), россия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, беларусь, организация договора о коллективной безопасности (одкб), сотрудничество, политика