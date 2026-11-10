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Лукашенко едет в Россию для встречи с Путиным - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Лукашенко едет в Россию для встречи с Путиным
Лукашенко едет в Россию для встречи с Путиным - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Лукашенко едет в Россию для встречи с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в РФ, РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T11:37
2026-11-10T11:37
новости
владимир путин (политик)
россия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
беларусь
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
сотрудничество
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в РФ, сообщила пресс-служба белорусского лидера.По итогам саммита ожидается подписание порядка двух десятков документов, в числе которых итоговая Декларация Совета коллективной безопасности, Антитеррористическая стратегия до 2030 года, а также ряд решений, касающихся укрепления сотрудничества по различным направлениям.Предыдущая встреча Путина с Лукашенко состоялась в августе в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, тогда лидеры обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества России и Беларуси.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится конфликт на Украине – прогноз ЛукашенкоТоварооборот России и Белоруссии вырос на 3% за годО чем Путин и Лукашенко говорили на Валдае
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новости, владимир путин (политик), россия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, беларусь, организация договора о коллективной безопасности (одкб), сотрудничество, политика
Лукашенко едет в Россию для встречи с Путиным

Лукашенко встретится с Путиным и примет участие в саммите ОДКБ – пресс-служба

11:37 10.11.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент Владимир Путин с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в РФ, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Глава государства в Москве 11 ноября примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности", – сказано в сообщении.
По итогам саммита ожидается подписание порядка двух десятков документов, в числе которых итоговая Декларация Совета коллективной безопасности, Антитеррористическая стратегия до 2030 года, а также ряд решений, касающихся укрепления сотрудничества по различным направлениям.
"Планируется, что 10 ноября в Москве также состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным", – добавили в пресс-службе.
Предыдущая встреча Путина с Лукашенко состоялась в августе в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, тогда лидеры обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества России и Беларуси.
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НовостиВладимир Путин (политик)РоссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБеларусьОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)СотрудничествоПолитика
 
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