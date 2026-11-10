https://crimea.ria.ru/20261110/lukashenko-edet-v-rossiyu-dlya-vstrechi-s-putinym-1160924778.html
Лукашенко едет в Россию для встречи с Путиным
Лукашенко едет в Россию для встречи с Путиным - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Лукашенко едет в Россию для встречи с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в РФ, РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T11:37
2026-11-10T11:37
2026-11-10T11:37
новости
владимир путин (политик)
россия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
беларусь
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
сотрудничество
политика
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/04/1d/1146088150_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_aefdb23539db264e2b6b49738220184c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в РФ, сообщила пресс-служба белорусского лидера.По итогам саммита ожидается подписание порядка двух десятков документов, в числе которых итоговая Декларация Совета коллективной безопасности, Антитеррористическая стратегия до 2030 года, а также ряд решений, касающихся укрепления сотрудничества по различным направлениям.Предыдущая встреча Путина с Лукашенко состоялась в августе в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, тогда лидеры обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества России и Беларуси.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится конфликт на Украине – прогноз ЛукашенкоТоварооборот России и Белоруссии вырос на 3% за годО чем Путин и Лукашенко говорили на Валдае
россия
беларусь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/04/1d/1146088150_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_eff53618c119cafab7cbb2f19c1ee627.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, владимир путин (политик), россия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, беларусь, организация договора о коллективной безопасности (одкб), сотрудничество, политика
Лукашенко едет в Россию для встречи с Путиным
Лукашенко встретится с Путиным и примет участие в саммите ОДКБ – пресс-служба