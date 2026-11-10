https://crimea.ria.ru/20261110/ko-dnyu-rozhdeniya-mikhaila-kalashnikova--infografika-1160908268.html

Ко дню рождения Михаила Калашникова – инфографика

Ко дню рождения Михаила Калашникова – инфографика - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Ко дню рождения Михаила Калашникова – инфографика

Обладатель многочисленных высоких званий и наград, Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайской губернии. РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T10:24

2026-11-10T10:24

2026-11-10T10:42

инфографика

праздники и памятные даты

оружие

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110706/93/1107069379_0:322:2024:1460_1920x0_80_0_0_eec89f7f946a6cc436b13e4c08f8af6c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Обладатель многочисленных высоких званий и наград, Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайской губернии.В 1938 году Калашников был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию, где прошел курс механика-водителя танка. После окончания обучения Калашников был направлен в танковый полк, дислоцировавшийся в Стрые Львовская области. Уже тогда он проявил свои изобретательские способности. Прибор учета моторесурсов танка стал первым изобретением молодого танкиста, рекомендованным к серийному производству еще в 1940 году.Великую Отечественную войну Калашников встретил в звании старшего сержанта, а в октябре 1941 года был тяжело ранен в боях под Брянском. Находясь в шестимесячном отпуске по состоянию здоровья, он разработал свою первую модель пистолета-пулемета.В 1943 году в СССР был создан новый патрон калибром 7,62 мм, который занял положение между пистолетными и винтовочными патронами по мощности и дальности стрельбы. В 1945 году Калашников принял участие в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. По результатам конкурсных испытаний в 1947 году автомат АК-47 был рекомендован для принятия на вооружение Советской Армии.В 1948 году Михаил Калашников был направлен на Ижевский мотозавод для авторского участия в разработке технической документации и организации изготовления первой опытной партии автомата "АК-47". В кратчайшие сроки задание было выполнено: 1500 автоматов, изготовленных на мотозаводе, прошли войсковые испытания и были приняты на вооружение Советской армией. В 1949 году создатель автомата был удостоен Сталинской премии первой степени и ордена Красной Звезды.Автомат Калашникова и его модификации сегодня являются самым распространенным стрелковым оружием в мире. За 60 лет было выпущено более 70 миллионов автоматов Калашникова различных модификаций. По мнению многих экспертов, АК является эталоном надежности и простоты в обслуживании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, оружие, инфографика