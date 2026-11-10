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Ко дню рождения Михаила Калашникова – инфографика - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20261110/ko-dnyu-rozhdeniya-mikhaila-kalashnikova--infografika-1160908268.html
Ко дню рождения Михаила Калашникова – инфографика
Ко дню рождения Михаила Калашникова – инфографика - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Ко дню рождения Михаила Калашникова – инфографика
Обладатель многочисленных высоких званий и наград, Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайской губернии. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T10:24
2026-11-10T10:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Обладатель многочисленных высоких званий и наград, Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайской губернии.В 1938 году Калашников был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию, где прошел курс механика-водителя танка. После окончания обучения Калашников был направлен в танковый полк, дислоцировавшийся в Стрые Львовская области. Уже тогда он проявил свои изобретательские способности. Прибор учета моторесурсов танка стал первым изобретением молодого танкиста, рекомендованным к серийному производству еще в 1940 году.Великую Отечественную войну Калашников встретил в звании старшего сержанта, а в октябре 1941 года был тяжело ранен в боях под Брянском. Находясь в шестимесячном отпуске по состоянию здоровья, он разработал свою первую модель пистолета-пулемета.В 1943 году в СССР был создан новый патрон калибром 7,62 мм, который занял положение между пистолетными и винтовочными патронами по мощности и дальности стрельбы. В 1945 году Калашников принял участие в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. По результатам конкурсных испытаний в 1947 году автомат АК-47 был рекомендован для принятия на вооружение Советской Армии.В 1948 году Михаил Калашников был направлен на Ижевский мотозавод для авторского участия в разработке технической документации и организации изготовления первой опытной партии автомата "АК-47". В кратчайшие сроки задание было выполнено: 1500 автоматов, изготовленных на мотозаводе, прошли войсковые испытания и были приняты на вооружение Советской армией. В 1949 году создатель автомата был удостоен Сталинской премии первой степени и ордена Красной Звезды.Автомат Калашникова и его модификации сегодня являются самым распространенным стрелковым оружием в мире. За 60 лет было выпущено более 70 миллионов автоматов Калашникова различных модификаций. По мнению многих экспертов, АК является эталоном надежности и простоты в обслуживании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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праздники и памятные даты, оружие, инфографика
Ко дню рождения Михаила Калашникова – инфографика

Ко дню рождения Михаила Калашникова – инфографика РИА Новости Крым

10:24 10.11.2026 (обновлено: 10:42 10.11.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Обладатель многочисленных высоких званий и наград, Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайской губернии.
В 1938 году Калашников был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию, где прошел курс механика-водителя танка. После окончания обучения Калашников был направлен в танковый полк, дислоцировавшийся в Стрые Львовская области. Уже тогда он проявил свои изобретательские способности. Прибор учета моторесурсов танка стал первым изобретением молодого танкиста, рекомендованным к серийному производству еще в 1940 году.
Великую Отечественную войну Калашников встретил в звании старшего сержанта, а в октябре 1941 года был тяжело ранен в боях под Брянском. Находясь в шестимесячном отпуске по состоянию здоровья, он разработал свою первую модель пистолета-пулемета.
В 1943 году в СССР был создан новый патрон калибром 7,62 мм, который занял положение между пистолетными и винтовочными патронами по мощности и дальности стрельбы. В 1945 году Калашников принял участие в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. По результатам конкурсных испытаний в 1947 году автомат АК-47 был рекомендован для принятия на вооружение Советской Армии.
В 1948 году Михаил Калашников был направлен на Ижевский мотозавод для авторского участия в разработке технической документации и организации изготовления первой опытной партии автомата "АК-47". В кратчайшие сроки задание было выполнено: 1500 автоматов, изготовленных на мотозаводе, прошли войсковые испытания и были приняты на вооружение Советской армией. В 1949 году создатель автомата был удостоен Сталинской премии первой степени и ордена Красной Звезды.
Автомат Калашникова и его модификации сегодня являются самым распространенным стрелковым оружием в мире. За 60 лет было выпущено более 70 миллионов автоматов Калашникова различных модификаций. По мнению многих экспертов, АК является эталоном надежности и простоты в обслуживании.
Ко дню рождения Михаила Калашникова – инфографикаКо дню рождения Михаила Калашникова – инфографика
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