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Киев может разделиться на два города из-за разрушения мостов через Днепр - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Киев может разделиться на два города из-за разрушения мостов через Днепр
Киев может разделиться на два города из-за разрушения мостов через Днепр - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Киев может разделиться на два города из-за разрушения мостов через Днепр
Киев может разделиться фактически на два города по Днепру из-за ударов по мостам. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины, замглавы комитета по... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T13:43
2026-11-10T13:43
новости
киев
днепр
мост
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Киев может разделиться фактически на два города по Днепру из-за ударов по мостам. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины, замглавы комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко, пишут украинские СМИ.По мнению Крейденко, понтонные переправы, на которые выделено 2,2 млрд гривен (около 368 миллиардов рублей – ред.) могут быть готовы к весне, но не могут быть полноценной альтернативой мостам.В Киеве ранее были повреждены Южный мост, который используется для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, а также Северный, обеспечивающий переброску вооружения и техники для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве перекрыли мосты – что известноВзрывы гремели ночью на УкраинеКиев оказался в чрезвычайно сложной ситуации – Кличко
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РИА Новости Крым
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новости, киев, днепр, мост, удары по украине
Киев может разделиться на два города из-за разрушения мостов через Днепр

Из-за разрушения мостов через Днепр Киев может разделиться на два города – нардеп Рады

13:43 10.11.2026
 
© Фото с Telegram_канала Виталия КличкоУдары по мостам в Киеве
Удары по мостам в Киеве
© Фото с Telegram_канала Виталия Кличко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Киев может разделиться фактически на два города по Днепру из-за ударов по мостам. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины, замглавы комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко, пишут украинские СМИ.
"Не хочется верить в такой сценарий. Все-таки запас прочности мостов у нас еще есть. Здесь главный вопрос – организация работы. Если работы не будет (со стороны властей – ред.) то, в принципе, Киев может разделиться на две части", – уверен депутат.
По мнению Крейденко, понтонные переправы, на которые выделено 2,2 млрд гривен (около 368 миллиардов рублей – ред.) могут быть готовы к весне, но не могут быть полноценной альтернативой мостам.
В Киеве ранее были повреждены Южный мост, который используется для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, а также Северный, обеспечивающий переброску вооружения и техники для ВСУ.
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