https://crimea.ria.ru/20261110/kiev-mozhet-razdelitsya-na-dva-goroda-iz-za-razrusheniya-mostov-cherez-dnepr-1160933055.html

Киев может разделиться на два города из-за разрушения мостов через Днепр

Киев может разделиться на два города из-за разрушения мостов через Днепр - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Киев может разделиться на два города из-за разрушения мостов через Днепр

Киев может разделиться фактически на два города по Днепру из-за ударов по мостам. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины, замглавы комитета по... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T13:43

2026-11-10T13:43

2026-11-10T13:43

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киев

днепр

мост

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Киев может разделиться фактически на два города по Днепру из-за ударов по мостам. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины, замглавы комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко, пишут украинские СМИ.По мнению Крейденко, понтонные переправы, на которые выделено 2,2 млрд гривен (около 368 миллиардов рублей – ред.) могут быть готовы к весне, но не могут быть полноценной альтернативой мостам.В Киеве ранее были повреждены Южный мост, который используется для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, а также Северный, обеспечивающий переброску вооружения и техники для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве перекрыли мосты – что известноВзрывы гремели ночью на УкраинеКиев оказался в чрезвычайно сложной ситуации – Кличко

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, киев, днепр, мост, удары по украине