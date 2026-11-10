https://crimea.ria.ru/20261110/illyuziy-ne-pitaem-lavrov-o-pozitsii-ssha-po-dialogu-s-rossiey-1160925252.html
"Иллюзий не питаем": Лавров о позиции США по диалогу с Россией
"Иллюзий не питаем": Лавров о позиции США по диалогу с Россией - РИА Новости Крым, 10.11.2026
"Иллюзий не питаем": Лавров о позиции США по диалогу с Россией
Россия не питает иллюзий в отношении нынешней администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, но она, в отличие от своих предшественников, хотя бы... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T11:15
2026-11-10T11:15
2026-11-10T11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Россия не питает иллюзий в отношении нынешней администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, но она, в отличие от своих предшественников, хотя бы готова вести диалог по гарантиям коллективной безопасности в контексте украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности, который проходит в Москве.Он уточнил, что на начавшихся во вторник в Абу-Даби трехсторонних переговорах, по предложению Вашингтона, согласованному с Москвой, будут обсуждаться вопросы обеспечения коллективной безопасности в Европе под гарантии, которые вступят в силу после достижения полноценного всеобъемлющего урегулирования на Украине.Как отметил глава МИД России, в этом и состоит главное отличие нынешней администрации Трампа от администрации Джо Байдена, которая высокомерно отказалась даже обсуждать коллективные гарантии безопасности."Поэтому, не питая иллюзий, наученные опытом… мы очень надеемся, что на этот раз у администрации Соединенных Штатов хватит решимости продолжать этот диалог с прицелом на достижение честного баланса интересов, когда ничья безопасность не будет ущемляться", - добавил Лавров.10 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию вошли в том числе представители МИД, ФСБ, Генштаба Вооруженных сил и других ведомств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Границы Украины могут измениться после окончания конфликта - ТрампТрамп анонсировал масштабное мирное соглашение по Украине – что это будет"Люди мечтают, чтобы русский мир вернулся к нам": Михайлов — о переговорах в Абу-Даби
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сергей лавров, переговоры, сша, россия, политика
"Иллюзий не питаем": Лавров о позиции США по диалогу с Россией
РФ не питает иллюзий в отношении Трампа, но он хотя бы готов разговаривать – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Россия не питает иллюзий в отношении нынешней администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, но она, в отличие от своих предшественников, хотя бы готова вести диалог по гарантиям коллективной безопасности в контексте украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности, который проходит в Москве.
"А администрация Трампа... Мы иллюзии не питаем, я хочу это сразу сказать. Но, не питая иллюзий, понимая глубинные противоречия в отношении того, как дальше должна развиваться международная политика, конечно, всегда лучше разговаривать. Так было и во время холодной войны – наши военные с американскими и разговаривали. Так вот происходит и сейчас у нас в отношениях с Соединенными Штатами", - сказал Лавров.
Он уточнил, что на начавшихся во вторник в Абу-Даби трехсторонних переговорах, по предложению Вашингтона, согласованному с Москвой, будут обсуждаться вопросы обеспечения коллективной безопасности в Европе под гарантии, которые вступят в силу после достижения полноценного всеобъемлющего урегулирования на Украине.
Как отметил глава МИД России, в этом и состоит главное отличие нынешней администрации Трампа от администрации Джо Байдена, которая высокомерно отказалась даже обсуждать коллективные гарантии безопасности.
"Поэтому, не питая иллюзий, наученные опытом… мы очень надеемся, что на этот раз у администрации Соединенных Штатов хватит решимости продолжать этот диалог с прицелом на достижение честного баланса интересов, когда ничья безопасность не будет ущемляться", - добавил Лавров.
10 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры
с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию вошли в том числе представители МИД, ФСБ, Генштаба Вооруженных сил и других ведомств.
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