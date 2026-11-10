https://crimea.ria.ru/20261110/illyuziy-ne-pitaem-lavrov-o-pozitsii-ssha-po-dialogu-s-rossiey-1160925252.html

"Иллюзий не питаем": Лавров о позиции США по диалогу с Россией

"Иллюзий не питаем": Лавров о позиции США по диалогу с Россией - РИА Новости Крым, 10.11.2026

"Иллюзий не питаем": Лавров о позиции США по диалогу с Россией

Россия не питает иллюзий в отношении нынешней администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, но она, в отличие от своих предшественников, хотя бы... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T11:15

2026-11-10T11:15

2026-11-10T11:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Россия не питает иллюзий в отношении нынешней администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, но она, в отличие от своих предшественников, хотя бы готова вести диалог по гарантиям коллективной безопасности в контексте украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности, который проходит в Москве.Он уточнил, что на начавшихся во вторник в Абу-Даби трехсторонних переговорах, по предложению Вашингтона, согласованному с Москвой, будут обсуждаться вопросы обеспечения коллективной безопасности в Европе под гарантии, которые вступят в силу после достижения полноценного всеобъемлющего урегулирования на Украине.Как отметил глава МИД России, в этом и состоит главное отличие нынешней администрации Трампа от администрации Джо Байдена, которая высокомерно отказалась даже обсуждать коллективные гарантии безопасности."Поэтому, не питая иллюзий, наученные опытом… мы очень надеемся, что на этот раз у администрации Соединенных Штатов хватит решимости продолжать этот диалог с прицелом на достижение честного баланса интересов, когда ничья безопасность не будет ущемляться", - добавил Лавров.10 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию вошли в том числе представители МИД, ФСБ, Генштаба Вооруженных сил и других ведомств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Границы Украины могут измениться после окончания конфликта - ТрампТрамп анонсировал масштабное мирное соглашение по Украине – что это будет"Люди мечтают, чтобы русский мир вернулся к нам": Михайлов — о переговорах в Абу-Даби

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сергей лавров, переговоры, сша, россия, политика