https://crimea.ria.ru/20261110/grafiki-vklyucheniya-sveta-v-sevastopole-ne-deystvuyut-resursa-nedostatochno-1160921559.html

Графики включения света в Севастополе не действуют: ресурса недостаточно

Графики включения света в Севастополе не действуют: ресурса недостаточно - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Графики включения света в Севастополе не действуют: ресурса недостаточно

В Севастополе поступающей электроэнергии недостаточно для того, чтобы подавать свет по графикам. Об этом утром во вторник сообщили в компании... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T09:10

2026-11-10T09:10

2026-11-10T09:10

севастополь

новости севастополя

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электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе поступающей электроэнергии недостаточно для того, чтобы подавать свет по графикам. Об этом утром во вторник сообщили в компании "Севастопольэнерго".На предприятии уточнили, что электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты города."Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ. Как только появится конкретная информация о сроках и порядке возвращения к графикам, будем оперативно информировать вас", - добавили энергетики.Ранее сообщалось, что в Севастополе с утра 10 ноября снова действует режим временного ограничения электроснабжения "2 через 6 часов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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