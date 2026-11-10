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Графики включения света в Севастополе не действуют: ресурса недостаточно - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Графики включения света в Севастополе не действуют: ресурса недостаточно
Графики включения света в Севастополе не действуют: ресурса недостаточно - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Графики включения света в Севастополе не действуют: ресурса недостаточно
В Севастополе поступающей электроэнергии недостаточно для того, чтобы подавать свет по графикам. Об этом утром во вторник сообщили в компании... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T09:10
2026-11-10T09:10
севастополь
новости севастополя
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севастопольэнерго
энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе поступающей электроэнергии недостаточно для того, чтобы подавать свет по графикам. Об этом утром во вторник сообщили в компании "Севастопольэнерго".На предприятии уточнили, что электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты города."Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ. Как только появится конкретная информация о сроках и порядке возвращения к графикам, будем оперативно информировать вас", - добавили энергетики.Ранее сообщалось, что в Севастополе с утра 10 ноября снова действует режим временного ограничения электроснабжения "2 через 6 часов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Графики включения света в Севастополе не действуют: ресурса недостаточно

В Севастополе отменили графики подачи света из-за недостаточного количества электроэнергии

09:10 10.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе поступающей электроэнергии недостаточно для того, чтобы подавать свет по графикам. Об этом утром во вторник сообщили в компании "Севастопольэнерго".

"Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено", - говорится в сообщении.

На предприятии уточнили, что электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты города.
"Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ. Как только появится конкретная информация о сроках и порядке возвращения к графикам, будем оперативно информировать вас", - добавили энергетики.
Ранее сообщалось, что в Севастополе с утра 10 ноября снова действует режим временного ограничения электроснабжения "2 через 6 часов".
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