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Безрукова и Галустяна внесли в базу Главного управления разведки Украины - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Безрукова и Галустяна внесли в базу Главного управления разведки Украины
Безрукова и Галустяна внесли в базу Главного управления разведки Украины - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Безрукова и Галустяна внесли в базу Главного управления разведки Украины
Актера Сергея Безрукова и шоумена Михаила Галустяна внесли в базу антироссийского портала Главного управления разведки (ГУР) Украины, пишет РИА новости со... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T06:37
2026-11-10T07:54
новости
россия
украина
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Актера Сергея Безрукова и шоумена Михаила Галустяна внесли в базу антироссийского портала Главного управления разведки (ГУР) Украины, пишет РИА новости со ссылкой на данные ресурса.В качестве основания для внесения в базу украинская сторона указывает поддержку СВО.В карточке Безрукова на сайте ГУР минобороны Украины написано, что он в 2014 году вместе с другими деятелями культуры поставил свою подпись под письмом в поддержку позиции президента Владимира Путина по Украине и Крыму, посещал новые российские регионы, а также проводил мероприятия для российских военнослужащих и членов их семей.В карточке Галустяна написано, что он сотрудничал с Министерством обороны России в рамках одного из проектов парка "Патриот", а также посещал Крым для участия в мероприятиях и съемках фильмов. Отмечается, что актер входит в руководящий состав Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".Стало известно, что в базу ГУР попал бессменный лидер и солист группы "Любэ", Народный артист РФ Николай Расторгуев, а также российская актриса Наталья Варлей. Ранее в базу ГУР внесли народного артиста РФ, ведущего телепрограммы "Поле чудес" Леонида Якубовича. До этого в антироссийской базе оказались двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, хореограф и постановщик программ Илья Авербух и еще семеро российских фигуристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Радость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР УкраиныФигуристов Медведеву и Энберта внесли в базу "Миротворца" из-за КрымаПереводчицу Достоевского из Южной Кореи внесли на сайт "Миротворец"*
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, россия, украина, главное управление разведки украины (гур)
Безрукова и Галустяна внесли в базу Главного управления разведки Украины

Сергей Безруков и Михаил Галустян попали в базу Главного управления разведки Украины

06:37 10.11.2026 (обновлено: 07:54 10.11.2026)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Михаил Галустян на премьере фильма "Одной левой"
Актер Михаил Галустян на премьере фильма Одной левой - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Актера Сергея Безрукова и шоумена Михаила Галустяна внесли в базу антироссийского портала Главного управления разведки (ГУР) Украины, пишет РИА новости со ссылкой на данные ресурса.
В качестве основания для внесения в базу украинская сторона указывает поддержку СВО.
В карточке Безрукова на сайте ГУР минобороны Украины написано, что он в 2014 году вместе с другими деятелями культуры поставил свою подпись под письмом в поддержку позиции президента Владимира Путина по Украине и Крыму, посещал новые российские регионы, а также проводил мероприятия для российских военнослужащих и членов их семей.
В карточке Галустяна написано, что он сотрудничал с Министерством обороны России в рамках одного из проектов парка "Патриот", а также посещал Крым для участия в мероприятиях и съемках фильмов. Отмечается, что актер входит в руководящий состав Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".
Стало известно, что в базу ГУР попал бессменный лидер и солист группы "Любэ", Народный артист РФ Николай Расторгуев, а также российская актриса Наталья Варлей. Ранее в базу ГУР внесли народного артиста РФ, ведущего телепрограммы "Поле чудес" Леонида Якубовича. До этого в антироссийской базе оказались двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, хореограф и постановщик программ Илья Авербух и еще семеро российских фигуристов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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