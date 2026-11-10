https://crimea.ria.ru/20261110/galustyana-vnesli-v-bazu-glavnogo-upravleniya-razvedki-ukrainy-1160918266.html

Безрукова и Галустяна внесли в базу Главного управления разведки Украины

Безрукова и Галустяна внесли в базу Главного управления разведки Украины - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Безрукова и Галустяна внесли в базу Главного управления разведки Украины

Актера Сергея Безрукова и шоумена Михаила Галустяна внесли в базу антироссийского портала Главного управления разведки (ГУР) Украины, пишет РИА новости со... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T06:37

2026-11-10T06:37

2026-11-10T07:54

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главное управление разведки украины (гур)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Актера Сергея Безрукова и шоумена Михаила Галустяна внесли в базу антироссийского портала Главного управления разведки (ГУР) Украины, пишет РИА новости со ссылкой на данные ресурса.В качестве основания для внесения в базу украинская сторона указывает поддержку СВО.В карточке Безрукова на сайте ГУР минобороны Украины написано, что он в 2014 году вместе с другими деятелями культуры поставил свою подпись под письмом в поддержку позиции президента Владимира Путина по Украине и Крыму, посещал новые российские регионы, а также проводил мероприятия для российских военнослужащих и членов их семей.В карточке Галустяна написано, что он сотрудничал с Министерством обороны России в рамках одного из проектов парка "Патриот", а также посещал Крым для участия в мероприятиях и съемках фильмов. Отмечается, что актер входит в руководящий состав Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".Стало известно, что в базу ГУР попал бессменный лидер и солист группы "Любэ", Народный артист РФ Николай Расторгуев, а также российская актриса Наталья Варлей. Ранее в базу ГУР внесли народного артиста РФ, ведущего телепрограммы "Поле чудес" Леонида Якубовича. До этого в антироссийской базе оказались двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, хореограф и постановщик программ Илья Авербух и еще семеро российских фигуристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Радость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР УкраиныФигуристов Медведеву и Энберта внесли в базу "Миротворца" из-за КрымаПереводчицу Достоевского из Южной Кореи внесли на сайт "Миротворец"*

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, украина, главное управление разведки украины (гур)