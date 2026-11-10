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ЕС впервые разместит военную миссию на Украине - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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ЕС впервые разместит военную миссию на Украине
ЕС впервые разместит военную миссию на Украине - РИА Новости Крым, 10.11.2026
ЕС впервые разместит военную миссию на Украине
Евросоюз решил впервые организовать присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территории Украины. Это следует из... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T11:25
2026-11-10T11:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Евросоюз решил впервые организовать присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территории Украины. Это следует из заявления Совета ЕС, пишет РИА Новости.Решение принято по итогам стратегического пересмотра деятельности миссии EUMAM Ukraine, созданной в 2022 году для подготовки украинских военнослужащих. Одновременно Совет ЕС продлил ее мандат еще на два года — до 15 ноября 2028 года, предусмотрев выделение на этот период почти 300 миллионов евро.Состав направляемого персонала, в том числе степень участия военнослужащих стран ЕС, конкретное местонахождение и сроки начала работы новой структуры пока не уточняются. Согласно документу, EUMAM продолжит взаимодействие с США, Великобританией, Канадой, Норвегией, НАТО и так называемой "коалицией желающих".По данным Совета ЕС, с момента создания миссии в октябре 2022 года в ее рамках прошли подготовку более 100 тысяч украинских военнослужащих.Ранее Брюссель неоднократно утверждал, что исключал перенос деятельности миссии на Украину, а ее работа осуществлялась только на территории государств Евросоюза.Россия неизменно выступает против размещения любых западных военных на Украине и считает, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, делая это не только посредством поставок оружия Киеву, но и подготовкой кадров для ВСУ. В феврале 2026 года МИД РФ заявил, что размещение военных подразделений, объектов и другой инфраструктуры западных стран на украинской территории будет рассматриваться Москвой как иностранное вмешательство, представляющее угрозу российской безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве тогда подчеркнули, что любые иностранные военные контингенты, размещенные на Украине, станут законными целями для Вооруженных сил РФ.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, делая это не только посредством поставок оружия Киеву, но и подготовкой кадров на территории стран Европы. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует мирным переговорам.Призывы немедленно прекратить огонь на Украине и договориться о различных видах перемирия направлены лишь на то, чтобы дать киевскому режиму передышку для восстановления его боевого потенциала, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Серьезные предложения": Кушнер сделал заявление об украинском конфликтеРежим трещит по швам: о чем говорят заявления Зеленского о выборах и оружииРоссия призывает страны Евразии дать конструктивный ответ НАТО
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европейский союз (ес), украина, россия, новости, западная помощь украине, в мире
ЕС впервые разместит военную миссию на Украине

ЕС расширил военное присутствие на Украине и впервые разместил там военную миссию

11:25 10.11.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Евросоюз решил впервые организовать присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территории Украины. Это следует из заявления Совета ЕС, пишет РИА Новости.
"Совет также принял решение обеспечить присутствие миссии на Украине", — говорится в документе, где уточняется, что она будет работать в координации с ВСУ и международными партнерами.
Решение принято по итогам стратегического пересмотра деятельности миссии EUMAM Ukraine, созданной в 2022 году для подготовки украинских военнослужащих. Одновременно Совет ЕС продлил ее мандат еще на два года — до 15 ноября 2028 года, предусмотрев выделение на этот период почти 300 миллионов евро.
Состав направляемого персонала, в том числе степень участия военнослужащих стран ЕС, конкретное местонахождение и сроки начала работы новой структуры пока не уточняются. Согласно документу, EUMAM продолжит взаимодействие с США, Великобританией, Канадой, Норвегией, НАТО и так называемой "коалицией желающих".
По данным Совета ЕС, с момента создания миссии в октябре 2022 года в ее рамках прошли подготовку более 100 тысяч украинских военнослужащих.
Ранее Брюссель неоднократно утверждал, что исключал перенос деятельности миссии на Украину, а ее работа осуществлялась только на территории государств Евросоюза.
Россия неизменно выступает против размещения любых западных военных на Украине и считает, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, делая это не только посредством поставок оружия Киеву, но и подготовкой кадров для ВСУ. В феврале 2026 года МИД РФ заявил, что размещение военных подразделений, объектов и другой инфраструктуры западных стран на украинской территории будет рассматриваться Москвой как иностранное вмешательство, представляющее угрозу российской безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве тогда подчеркнули, что любые иностранные военные контингенты, размещенные на Украине, станут законными целями для Вооруженных сил РФ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, делая это не только посредством поставок оружия Киеву, но и подготовкой кадров на территории стран Европы. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует мирным переговорам.
Призывы немедленно прекратить огонь на Украине и договориться о различных видах перемирия направлены лишь на то, чтобы дать киевскому режиму передышку для восстановления его боевого потенциала, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.
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Европейский Союз (ЕС)УкраинаРоссияНовостиЗападная помощь УкраинеВ мире
 
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