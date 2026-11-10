https://crimea.ria.ru/20261110/dva-bezekipazhnykh-katera-vsu-unichtozheny-v-chernom-more-1160930547.html

Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море

Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море

Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море за минувшие сутки, сообщается в сводке Минобороны РФ во вторник. РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T12:38

2026-11-10T12:38

2026-11-10T12:38

крым

черное море

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

безэкипажные катера

атаки всу

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/0f/1141112133_167:134:1179:704_1920x0_80_0_0_f4413410b6e247b9e06fcc83a355cc40.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море за минувшие сутки, сообщается в сводке Минобороны РФ во вторник.Танкер с нефтью под флагом Либерии ранее был атакован БЭКами в Черном море, сообщали в Минтрансе РФ. Экипаж спасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 морских дронов уничтожены в Черном море за неделюСочи после атаки БЭКов – Следком возбудил дело о терактеАрмия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области

крым

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, черное море, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, безэкипажные катера, атаки всу