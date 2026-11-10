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Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море за минувшие сутки, сообщается в сводке Минобороны РФ во вторник. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T12:38
2026-11-10T12:38
2026-11-10T12:38
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министерство обороны рф
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вооруженные силы россии
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атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море за минувшие сутки, сообщается в сводке Минобороны РФ во вторник.Танкер с нефтью под флагом Либерии ранее был атакован БЭКами в Черном море, сообщали в Минтрансе РФ. Экипаж спасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 морских дронов уничтожены в Черном море за неделюСочи после атаки БЭКов – Следком возбудил дело о терактеАрмия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области
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крым, черное море, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, безэкипажные катера, атаки всу
Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
Минобороны: два вражеских безэкипажных катера уничтожены в Черном море