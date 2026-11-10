Держим руку на пульсе: как в сейсмоактивной Ялте разрешают строить
В сейсмоактивной Ялте есть обязательное условие для выдачи разрешений на строительство
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Обязательным условием для выдачи всех разрешений на строительство в сейсмоактивной Ялте является прохождение геологического и гидрофизического изысканий с оценкой грунтов и определением параметров объекта и возможности его возведения в принципе – ни одна стройка без этого не будет осуществляться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замначальника департамента архитектуры и градостроительства ялтинской администрации Анатолий Савельев.
По словам Савельева, землетрясение столетней давности в Крыму показало, насколько разрушительными могут быть последствия в том числе для Ялты, поэтому сейсмоактивность региона всегда на особом контроле.
"Эта работа проводится постоянно с противооползневым управлением в Республике Крым (ГКУ РК "Противооползневое управление"), с Министерством жилищной политики и Государственным строительным надзором республики. При выдаче всех разрешений на строительство у нас обязательным условием является геологическое и гидрофизическое изыскание, которое дает оценку грунтам на предмет их соответствия либо несоответствия строительству", – сказал спикер, отметив, что от параметров здания зависит нагрузка на его фундамент, и следовательно, на грунт.
Он подчеркнул, что перед получением решения на строительство эти процедуры проходят все без исключения застройщики, так что новым генпланом Ялты какие-то отдельные требования к застройке в регионе с учетом его сейсмики не предусматривались.
"Ни одна стройка не будет осуществляться без проведенных инженерных изысканий, которые определят возможность строительства. Поэтому эта работа даже не совсем относится к генеральному плану – она проводится на регулярной основе. Все эти тонкости по геологии держим руку на пульсе", – подытожил Савельев.
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