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Держим руку на пульсе: как в сейсмоактивной Ялте разрешают строить

Держим руку на пульсе: как в сейсмоактивной Ялте разрешают строить - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Держим руку на пульсе: как в сейсмоактивной Ялте разрешают строить

Обязательным условием для выдачи всех разрешений на строительство в сейсмоактивной Ялте является прохождение геологического и гидрофизического изысканий с... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T21:28

2026-11-10T21:28

2026-11-10T21:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Обязательным условием для выдачи всех разрешений на строительство в сейсмоактивной Ялте является прохождение геологического и гидрофизического изысканий с оценкой грунтов и определением параметров объекта и возможности его возведения в принципе – ни одна стройка без этого не будет осуществляться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замначальника департамента архитектуры и градостроительства ялтинской администрации Анатолий Савельев.По словам Савельева, землетрясение столетней давности в Крыму показало, насколько разрушительными могут быть последствия в том числе для Ялты, поэтому сейсмоактивность региона всегда на особом контроле."Эта работа проводится постоянно с противооползневым управлением в Республике Крым (ГКУ РК "Противооползневое управление"), с Министерством жилищной политики и Государственным строительным надзором республики. При выдаче всех разрешений на строительство у нас обязательным условием является геологическое и гидрофизическое изыскание, которое дает оценку грунтам на предмет их соответствия либо несоответствия строительству", – сказал спикер, отметив, что от параметров здания зависит нагрузка на его фундамент, и следовательно, на грунт.Он подчеркнул, что перед получением решения на строительство эти процедуры проходят все без исключения застройщики, так что новым генпланом Ялты какие-то отдельные требования к застройке в регионе с учетом его сейсмики не предусматривались.Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строитьСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8-балльное землетрясение в Крыму может повториться – сейсмологИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разломаМагнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения

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ялта, крым, безопасность, сейсмология