https://crimea.ria.ru/20261110/den-sotrudnika-organov-vnutrennikh-del-rossii--infografika-1160901542.html

День сотрудника органов внутренних дел России – инфографика

День сотрудника органов внутренних дел России – инфографика - РИА Новости Крым, 10.11.2026

День сотрудника органов внутренних дел России – инфографика

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел – профессиональный праздник людей, ответственных за соблюдение закона и правопорядка в... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T07:10

2026-11-10T07:10

2026-11-10T07:10

инфографика

праздники и памятные даты

полиция

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. 10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел – профессиональный праздник людей, ответственных за соблюдение закона и правопорядка в стране.Об истории, значении и традициях этого дня – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, полиция, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), инфографика