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День сотрудника органов внутренних дел России – инфографика - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20261110/den-sotrudnika-organov-vnutrennikh-del-rossii--infografika-1160901542.html
День сотрудника органов внутренних дел России – инфографика
День сотрудника органов внутренних дел России – инфографика - РИА Новости Крым, 10.11.2026
День сотрудника органов внутренних дел России – инфографика
10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел – профессиональный праздник людей, ответственных за соблюдение закона и правопорядка в... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T07:10
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инфографика
праздники и памятные даты
полиция
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. 10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел – профессиональный праздник людей, ответственных за соблюдение закона и правопорядка в стране.Об истории, значении и традициях этого дня – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, полиция, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), инфографика
День сотрудника органов внутренних дел России – инфографика

День сотрудника органов внутренних дел России – инфографика РИА Новости Крым

07:10 10.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. 10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел – профессиональный праздник людей, ответственных за соблюдение закона и правопорядка в стране.
Об истории, значении и традициях этого дня – в инфографике РИА Новости Крым.
День сотрудника органов внутренних дел России – инфографикаДень сотрудника органов внутренних дел России – инфографика
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаПраздники и памятные датыПолицияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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