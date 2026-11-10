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День сотрудника органов внутренних дел России – инфографика
День сотрудника органов внутренних дел России – инфографика - РИА Новости Крым, 10.11.2026
День сотрудника органов внутренних дел России – инфографика
10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел – профессиональный праздник людей, ответственных за соблюдение закона и правопорядка в... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T07:10
2026-11-10T07:10
2026-11-10T07:10
инфографика
праздники и памятные даты
полиция
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. 10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел – профессиональный праздник людей, ответственных за соблюдение закона и правопорядка в стране.Об истории, значении и традициях этого дня – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
праздники и памятные даты, полиция, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), инфографика
День сотрудника органов внутренних дел России – инфографика
День сотрудника органов внутренних дел России – инфографика РИА Новости Крым