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Число въезжающих в Россию мигрантов уменьшается – МВД

Число въезжающих в Россию мигрантов уменьшается – МВД - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Число въезжающих в Россию мигрантов уменьшается – МВД

Число въезжающих в Россию иностранцев снизилось на 10% по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев во вторник РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T15:19

2026-11-10T15:19

2026-11-10T15:19

владимир колокольцев

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

мигранты

миграционная политика

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Число въезжающих в Россию иностранцев снизилось на 10% по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев во вторник в рамках Правительственного часа на пленарном заседании Совета Федерации РФ."За 9 месяцев на территорию России въехало порядка 7 миллионов граждан, это почти на 10% меньше, чем в 2025 году", – цитирует Колокольцева РИА Новости.Число иностранцев, которым закрыт въезд в Россию на срок от трех до десяти лет, достигло 290 тысяч – почти вдвое больше показателя 2025 года, добавил он.Также глава МВД напомнил о том, что три года назад был введен институт прекращения гражданства РФ, за это время его положения были применены в отношении более 5 тысяч человек, главным образом, за совершение преступлений.Он также проинформировал о новой норме, по которой медицинское освидетельствование иностранцев планируется проводить исключительно государственными медучреждениями.В этом году в рамках операции "Нелегал-2024" из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов, сообщал Колокольцев ранее на заседании коллегии ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла закон о преступлениях нелегальных мигрантовЭкзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнениеПутин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцев

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир колокольцев, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мигранты, миграционная политика, россия, новости