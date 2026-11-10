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Число въезжающих в Россию мигрантов уменьшается – МВД - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Число въезжающих в Россию мигрантов уменьшается – МВД
Число въезжающих в Россию мигрантов уменьшается – МВД - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Число въезжающих в Россию мигрантов уменьшается – МВД
Число въезжающих в Россию иностранцев снизилось на 10% по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев во вторник РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T15:19
2026-11-10T15:19
владимир колокольцев
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
мигранты
миграционная политика
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Число въезжающих в Россию иностранцев снизилось на 10% по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев во вторник в рамках Правительственного часа на пленарном заседании Совета Федерации РФ."За 9 месяцев на территорию России въехало порядка 7 миллионов граждан, это почти на 10% меньше, чем в 2025 году", – цитирует Колокольцева РИА Новости.Число иностранцев, которым закрыт въезд в Россию на срок от трех до десяти лет, достигло 290 тысяч – почти вдвое больше показателя 2025 года, добавил он.Также глава МВД напомнил о том, что три года назад был введен институт прекращения гражданства РФ, за это время его положения были применены в отношении более 5 тысяч человек, главным образом, за совершение преступлений.Он также проинформировал о новой норме, по которой медицинское освидетельствование иностранцев планируется проводить исключительно государственными медучреждениями.В этом году в рамках операции "Нелегал-2024" из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов, сообщал Колокольцев ранее на заседании коллегии ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла закон о преступлениях нелегальных мигрантовЭкзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнениеПутин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцев
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владимир колокольцев, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мигранты, миграционная политика, россия, новости
Число въезжающих в Россию мигрантов уменьшается – МВД

В РФ с начала года уменьшилось число въезжающих мигрантов – Колокольцев

15:19 10.11.2026
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВыдача разрешения на работу в России иностранным гражданам
Выдача разрешения на работу в России иностранным гражданам - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Число въезжающих в Россию иностранцев снизилось на 10% по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев во вторник в рамках Правительственного часа на пленарном заседании Совета Федерации РФ.
"За 9 месяцев на территорию России въехало порядка 7 миллионов граждан, это почти на 10% меньше, чем в 2025 году", – цитирует Колокольцева РИА Новости.
Число иностранцев, которым закрыт въезд в Россию на срок от трех до десяти лет, достигло 290 тысяч – почти вдвое больше показателя 2025 года, добавил он.
Также глава МВД напомнил о том, что три года назад был введен институт прекращения гражданства РФ, за это время его положения были применены в отношении более 5 тысяч человек, главным образом, за совершение преступлений.
Он также проинформировал о новой норме, по которой медицинское освидетельствование иностранцев планируется проводить исключительно государственными медучреждениями.
"Следующий значимый аспект: централизация функций по приему документов (для мигрантов – ред.) только в двух организациях – это в паспортно-визовом сервисе МВД и в многофункциональном миграционном центре правительства Москвы. Участие каких-либо посреднических структур не допускается", – также проинформировал глава министерства.
В этом году в рамках операции "Нелегал-2024" из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов, сообщал Колокольцев ранее на заседании коллегии ведомства.
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Владимир КолокольцевМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)МигрантыМиграционная политикаРоссияНовости
 
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