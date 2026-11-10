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Бюджетный день сурка в Вашингтоне: США грозит очередной шатдаун и дефолт

Бюджетный день сурка в Вашингтоне: США грозит очередной шатдаун и дефолт - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Бюджетный день сурка в Вашингтоне: США грозит очередной шатдаун и дефолт

США в декабре грозит очередной шатдаун с параличом работы правительства и технический дефолт, поскольку республиканцы после коллапса на выборах не настроены... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T06:52

2026-11-10T06:52

2026-11-10T06:52

мнения

малек дудаков

сша

конгресс сша

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. США в декабре грозит очередной шатдаун с параличом работы правительства и технический дефолт, поскольку республиканцы после коллапса на выборах не настроены спасать президента Дональда Трампа и голосование рискует провалиться со всем и вытекающими последствиями. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Республиканцы, потерявшие округа и штаты, которые удерживали десятилетиями, возвращаются в Конгресс после предвыборного отпуска в траурном состоянии, восстанавливаться после такого разгрома они будут долго и тяжело, отмечает эксперт.Белый дом требует от них успеть хоть как-то уладить финансовые вопросы и принять "бюджет Трампа" на будущий год, но есть сомнения, что эта задача реализуема, учитывая, что после коллапса на выборах "партия слонов" не настроена спасать своего лидера и президента страны, рассуждает политолог.А следовательно, для решения бюджетного вопроса ситуация складывается не лучшим образом, считает американист.Он напомнил, что предыдущий шатдаун осенью 2025 года, который продлился 43 дня, был самым продолжительным в истории и привел тогда к перебоям в авиасообщении и массовым увольнениям чиновников, но теперь может быть и хуже.Принять бюджет на весь 2027 год республиканцы не смогут максимум до февраля – марта, при этом серьезно поднять военные траты у них тоже не выйдет, так что вести противостояние в Иране будет еще сложнее, отмечает эксперт.Ко всем прочим бедам, им необходимо успеть поднять потолок госдолга в январе, так что бюджетные войны с приходом к власти окрыленных победой демократов будут только распаляться, считает Дудаков."Тут уж есть угроза не только паралича работы правительства, но и технического дефолта США", – прогнозирует эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Демпартия США готовит $15 млрд для Киева: что предпримет ТрампГраницы Украины могут измениться после окончания конфликта – ТрампПереговоры по Украине в Абу-Даби: Лавров рассказал подробности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, малек дудаков, сша, конгресс сша, дональд трамп