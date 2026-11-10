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"Будь готов": британцы массово скупают консервы и воду - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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"Будь готов": британцы массово скупают консервы и воду
"Будь готов": британцы массово скупают консервы и воду - РИА Новости Крым, 10.11.2026
"Будь готов": британцы массово скупают консервы и воду
Жители Великобритании после призыва властей страны готовиться к конфликту или кризису и запасаться товарами первой необходимости начали массово скупать... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T21:13
2026-11-10T21:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Жители Великобритании после призыва властей страны готовиться к конфликту или кризису и запасаться товарами первой необходимости начали массово скупать консервы, бутилированную воду и дезинфицирующие средства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследовательской компании Worldpanel by Numerator.Кампанию Be Ready ("Будь готов" - ред.) правительство Великобритании запустило в октябре. Власти рекомендовали каждой семье держать дома запас на трое суток: воду, еду, наличные деньги, радиоприемник и фонарик.Как уточняется в исследовании, за 10 дней после запуска кампании продажи дезинфицирующих средств увеличились на 83%, продажи бутилированной воды – на 67%, консервов – на 37%. Число людей, ежедневно покупающих мясные консервы, выросло на 43%, что равно 400 тысячам покупателей в день.В целом продажи товаров первой необходимости выросли на 10%.Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что разрешить бюджетный кризис Британии не под силу, так что ситуация способна только ухудшаться, в том числе в вооруженных силах страны, которые уже представляют собой печальное зрелище.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая игра: кто мог планировать теракты против дипломатов Британии в РФОтравленное ожерелье: почему Британия веками видит в России врагаБританцы назвали Киев одним из худших городов для жизни
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4.7
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великобритания, в мире, общество, новости
"Будь готов": британцы массово скупают консервы и воду

После призыва властей британцы массово скупают консервы и воду

21:13 10.11.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Жители Великобритании после призыва властей страны готовиться к конфликту или кризису и запасаться товарами первой необходимости начали массово скупать консервы, бутилированную воду и дезинфицирующие средства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследовательской компании Worldpanel by Numerator.
"С 22 октября продажи товаров первой необходимости резко выросли после запуска правительственной информационно-просветительской кампании Be Ready", - говорится в сообщении.
Кампанию Be Ready ("Будь готов" - ред.) правительство Великобритании запустило в октябре. Власти рекомендовали каждой семье держать дома запас на трое суток: воду, еду, наличные деньги, радиоприемник и фонарик.
Как уточняется в исследовании, за 10 дней после запуска кампании продажи дезинфицирующих средств увеличились на 83%, продажи бутилированной воды – на 67%, консервов – на 37%. Число людей, ежедневно покупающих мясные консервы, выросло на 43%, что равно 400 тысячам покупателей в день.
В целом продажи товаров первой необходимости выросли на 10%.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что разрешить бюджетный кризис Британии не под силу, так что ситуация способна только ухудшаться, в том числе в вооруженных силах страны, которые уже представляют собой печальное зрелище.
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