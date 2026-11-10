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Боевики ВСУ 177 раз за ночь атаковали Белгородскую область – есть жертвы
Боевики ВСУ 177 раз за ночь атаковали Белгородскую область – есть жертвы - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Боевики ВСУ 177 раз за ночь атаковали Белгородскую область – есть жертвы
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали при ночных атаках ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев, отметив, что за ночь... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T09:41
2026-11-10T09:41
2026-11-10T09:41
обстрелы белгородской области
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александр шуваев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и восемь пострадали при ночных атаках ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев, отметив, что за ночь враг атаковал регион 177 раз. По словам Шуваева, противник совершил восемь артиллерийских обстрелов и 13 раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. "За минувшие сутки боевики киевского режима ВСУ 177 раз атаковали территорию Белгородской области... 121 беспилотник сбит и подавлен", – сообщил Шуваев в своем канале на платформе МАКС. Враг нанес удары по Белгороду, а также Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам, уточнил он, и без жертв среди мирных людей не обошлось. Кроме того, в больнице скончался мужчина, получивший в сентябре тяжелые ранения в Шебекинском округе, добавил Шуваев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Новости Крыма и Севастополя на утро 10 ноября – город-герой атаковали ВСУ155 дронов уничтожили ночью над территорией России Взрывы гремели ночью на Украине
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обстрелы белгородской области, белгородская область, александр шуваев, новости сво, атаки всу, происшествия
Боевики ВСУ 177 раз за ночь атаковали Белгородскую область – есть жертвы
Украинские боевики 177 раз за ночь атаковали Белгородчину – погибли и ранены люди
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и восемь пострадали при ночных атаках ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев, отметив, что за ночь враг атаковал регион 177 раз.
По словам Шуваева, противник совершил восемь артиллерийских обстрелов и 13 раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотников.
"За минувшие сутки боевики киевского режима ВСУ 177 раз атаковали территорию Белгородской области... 121 беспилотник сбит и подавлен", – сообщил Шуваев в своем канале на платформе МАКС.
Враг нанес удары по Белгороду, а также Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам, уточнил он, и без жертв среди мирных людей не обошлось.
"В результате целенаправленных ударов ВСУ в Борисовском и Грайворонском округах погибли три мирных жителя... В Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали восемь человек. Трое из них находятся на стационарном лечении", – рассказал губернатор.
Кроме того, в больнице скончался мужчина, получивший в сентябре тяжелые ранения в Шебекинском округе, добавил Шуваев.
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