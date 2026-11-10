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Беспилотная опасность в Крыму отменена
Беспилотная опасность в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Беспилотная опасность в Крыму отменена
В Крыму ПВО отразила атаку ВСУ - в регионе сняли угрозу атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T22:26
2026-11-10T22:26
2026-11-10T22:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ПВО отразила атаку ВСУ - в регионе сняли угрозу атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.О работе ПВО над центральными районами полуострова сообщалось в 21:00. Угроза воздушной атаки сохранялась около полутора часов.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Беспилотная опасность в Крыму отменена
В Крыму отменили воздушную опасность
22:26 10.11.2026 (обновлено: 22:27 10.11.2026)