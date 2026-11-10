https://crimea.ria.ru/20261110/armiya-rossii-vzyala-pod-kontrol-esche-odin-naselennyy-punkt-v-sumskoy-oblasti-1160929485.html
Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области
Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Никольское в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T12:05
2026-11-10T12:05
2026-11-10T12:17
новости сво
сумская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Никольское в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Васильковое в Запорожской области.Ранее сообщалось, что армия России освободила населенный пункт Общее в Запорожской области. Также подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, сумская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области
Еще один населенный пункт в Сумской области перешел под контроль российской армии
12:05 10.11.2026 (обновлено: 12:17 10.11.2026)