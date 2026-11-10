https://crimea.ria.ru/20261110/armiya-rossii-vzyala-pod-kontrol-esche-odin-naselennyy-punkt-v-sumskoy-oblasti-1160929485.html

Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области

Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Никольское в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T12:05

2026-11-10T12:05

2026-11-10T12:17

новости сво

сумская область

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Никольское в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Васильковое в Запорожской области.Ранее сообщалось, что армия России освободила населенный пункт Общее в Запорожской области. Также подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261030/prodvizhenie-armii-rf-kakie-naselennye-punkty-osvobozhdeny-za-nedelyu-1160647759.html

сумская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, сумская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу