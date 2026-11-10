https://crimea.ria.ru/20261110/aksenov-priznal-nedorabotku-vlastey-s-naseleniem-1160930328.html

Аксенов признал недоработку властей с населением

Аксенов признал недоработку властей с населением - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Аксенов признал недоработку властей с населением

Глава Крыма Сергей Аксенов признал, что власти республики недорабатывают в работе с обращениями граждан, и призвал крымчан обращаться на горячие линии... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T13:07

2026-11-10T13:07

2026-11-10T13:07

сергей аксенов

крым

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов признал, что власти республики недорабатывают в работе с обращениями граждан, и призвал крымчан обращаться на горячие линии министерств и ведомств, а в случае нерешенных вопросов – писать ему напрямую через соцсети. Об этом он сообщил в своем канале на платформе МАКС по итогам заседания Совета министров республики.Глава республики подчеркнул, что руководители должны доказать свою эффективность в тяжелой ситуации, находясь с людьми.Ранее руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, Наталья Киселева сообщала, что все представители руководства администрации получили выговоры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил проверить все управляющие компании в КрымуРемонт в вашем доме: как улучшить работу управляющих компаний в КрымуГлавные проблемы в работе МУПов - отсутствие контроля - эксперт

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, общество