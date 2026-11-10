Аксенов признал недоработку властей с населением
Власти Крыма недорабатывают в работе с обращениями граждан – Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовещание у главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов признал, что власти республики недорабатывают в работе с обращениями граждан, и призвал крымчан обращаться на горячие линии министерств и ведомств, а в случае нерешенных вопросов – писать ему напрямую через соцсети. Об этом он сообщил в своем канале на платформе МАКС по итогам заседания Совета министров республики.
"Крымчанам хочу сказать: знаем и понимаем, что недорабатываем, к сожалению. Как всегда, есть и объективные, и субъективные причины. В ближайшее время подведем итоги работы с заявлениями и жалобами еще раз. Прошу обращаться, как и раньше, на горячие линии министерств и ведомств. Если вопрос не решается, пишите через соцсети напрямую ко мне, на все отреагирую", – написал Аксенов.
Глава республики подчеркнул, что руководители должны доказать свою эффективность в тяжелой ситуации, находясь с людьми.
"Еще раз повторю: для руководителя самый простой способ доказать свою эффективность – в тяжелой ситуации быть с людьми. Всем, кто это не понимает, придется поменять место работы. По-другому не будет", – заявил Аксенов.
Ранее руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, Наталья Киселева сообщала, что все представители руководства администрации получили выговоры.
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