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Аксенов назвал ЧП выход любой котельной из строя

Аксенов назвал ЧП выход любой котельной из строя - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Аксенов назвал ЧП выход любой котельной из строя

Тепло на постоянной основе должно быть в каждом многоквартирном доме и на каждом социальном объекте в Крыму, а выход котельной из строя – это ЧП. Об этом по... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T11:55

2026-11-10T11:55

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сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Тепло на постоянной основе должно быть в каждом многоквартирном доме и на каждом социальном объекте в Крыму, а выход котельной из строя – это ЧП. Об этом по итогам заседания в Совете министров РК, в ходе которого шло обсуждение осенне-зимнего сезона, заявил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов отметил, что нужно еще раз проверить все котельные."Министрам, руководству администраций, депутатам — пройти ногами и убедиться, что все организовано, функционирует должным образом. Выход любой котельной из строя — это ЧП", — подчеркнул он.На месте должен действовать оперативный штаб, работы по устранению аварии должны продолжаться круглосуточно, добавил он.Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщали, что в Алуште из-за ограничений подачи электроэнергии при отключениях света будут останавливаться котельные.В конце октября в Крыму отопительный сезон стартовал в большинстве муниципалитетов региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Котельные в Севастополе обеспечат резервным питаниемПеребои со светом: как спасти электроприборы от поломокВ Севастополе тепло подают во все дома и соцобъекты

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