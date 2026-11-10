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Аксенов назвал ЧП выход любой котельной из строя - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Аксенов назвал ЧП выход любой котельной из строя
Аксенов назвал ЧП выход любой котельной из строя - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Аксенов назвал ЧП выход любой котельной из строя
Тепло на постоянной основе должно быть в каждом многоквартирном доме и на каждом социальном объекте в Крыму, а выход котельной из строя – это ЧП. Об этом по... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T11:55
2026-11-10T11:56
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Тепло на постоянной основе должно быть в каждом многоквартирном доме и на каждом социальном объекте в Крыму, а выход котельной из строя – это ЧП. Об этом по итогам заседания в Совете министров РК, в ходе которого шло обсуждение осенне-зимнего сезона, заявил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов отметил, что нужно еще раз проверить все котельные."Министрам, руководству администраций, депутатам — пройти ногами и убедиться, что все организовано, функционирует должным образом. Выход любой котельной из строя — это ЧП", — подчеркнул он.На месте должен действовать оперативный штаб, работы по устранению аварии должны продолжаться круглосуточно, добавил он.Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщали, что в Алуште из-за ограничений подачи электроэнергии при отключениях света будут останавливаться котельные.В конце октября в Крыму отопительный сезон стартовал в большинстве муниципалитетов региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Котельные в Севастополе обеспечат резервным питаниемПеребои со светом: как спасти электроприборы от поломокВ Севастополе тепло подают во все дома и соцобъекты
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сергей аксенов, новости крыма, крым, отопление, отопительный сезон в крыму, жкх крыма и севастополя
Аксенов назвал ЧП выход любой котельной из строя

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал еще раз проверить все котельные

11:55 10.11.2026 (обновлено: 11:56 10.11.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Тепло на постоянной основе должно быть в каждом многоквартирном доме и на каждом социальном объекте в Крыму, а выход котельной из строя – это ЧП. Об этом по итогам заседания в Совете министров РК, в ходе которого шло обсуждение осенне-зимнего сезона, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Идеализировать ситуацию с теплоснабжением не буду, все проблемные точки известны. Целевой показатель для всех должностных лиц один: тепло на постоянной основе должно быть в каждом многоквартирном доме и на каждом соцобъекте", - написал он в своем канале МАКС.
Аксенов отметил, что нужно еще раз проверить все котельные.
"Министрам, руководству администраций, депутатам — пройти ногами и убедиться, что все организовано, функционирует должным образом. Выход любой котельной из строя — это ЧП", — подчеркнул он.
На месте должен действовать оперативный штаб, работы по устранению аварии должны продолжаться круглосуточно, добавил он.
Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщали, что в Алуште из-за ограничений подачи электроэнергии при отключениях света будут останавливаться котельные.
В конце октября в Крыму отопительный сезон стартовал в большинстве муниципалитетов региона.
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