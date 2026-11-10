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Агент СБУ готовил покушение на российского военного в Краснодарском крае
Агент СБУ готовил покушение на российского военного в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Агент СБУ готовил покушение на российского военного в Краснодарском крае
В Краснодарском крае задержан агент украинских спецслужб, который должен был вести разведку на береговой линии Черноморского побережья и совершить теракт против РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T10:12
2026-11-10T10:12
2026-11-10T10:12
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае задержан агент украинских спецслужб, который должен был вести разведку на береговой линии Черноморского побережья и совершить теракт против российского военнослужащего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Задержанный имеет вид на жительство на Украине и находился в 2025 году в Киеве, где наладил сотрудничество со службой безопасности Украины. По заданию СБУ мужчина отправился в Россию.Фигурант получил координаты тайника с взрывными устройствами, однако был задержан сотрудниками ФСБ России.Возбуждено дело о госизмене, злоумышленник заключен под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Симферополя будут судить за госизменуПереводил "крипту" для ВСУ: россиянин получил 15 лет колонииПенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и Украины
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, госизмена, краснодарский край, украинские спецслужбы
Агент СБУ готовил покушение на российского военного в Краснодарском крае
На Кубани задержан украинский агент за подготовку покушения на военнослужащего РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае задержан агент украинских спецслужб, который должен был вести разведку на береговой линии Черноморского побережья и совершить теракт против российского военнослужащего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"На территории Краснодарского края пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1957 года рождения, причастного к государственной измене", - говорится в сообщении.
Задержанный имеет вид на жительство на Украине и находился в 2025 году в Киеве, где наладил сотрудничество со службой безопасности Украины. По заданию СБУ мужчина отправился в Россию.
"Действуя по заданию куратора, он прибыл в Краснодарский край с целью проведения рекогносцировки береговой линии Черноморского побережья для последующей передачи полученных сведений противнику. Впоследствии фигуранту было поручено осуществить подготовку диверсионно-террористического акта в отношении военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации", - рассказали в ФСБ.
Фигурант получил координаты тайника с взрывными устройствами, однако был задержан сотрудниками ФСБ России.
Возбуждено дело о госизмене, злоумышленник заключен под стражу.
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