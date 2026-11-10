https://crimea.ria.ru/20261110/agent-sbu-gotovil-pokushenie-na-rossiyskogo-voennogo-v-krasnodarskom-krae-1160922862.html

Агент СБУ готовил покушение на российского военного в Краснодарском крае

Агент СБУ готовил покушение на российского военного в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Агент СБУ готовил покушение на российского военного в Краснодарском крае

В Краснодарском крае задержан агент украинских спецслужб, который должен был вести разведку на береговой линии Черноморского побережья и совершить теракт против РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T10:12

2026-11-10T10:12

2026-11-10T10:12

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

госизмена

краснодарский край

украинские спецслужбы

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/03/1157357637_0:103:3077:1834_1920x0_80_0_0_03363d1dbe0a32991092651f949dc1db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае задержан агент украинских спецслужб, который должен был вести разведку на береговой линии Черноморского побережья и совершить теракт против российского военнослужащего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Задержанный имеет вид на жительство на Украине и находился в 2025 году в Киеве, где наладил сотрудничество со службой безопасности Украины. По заданию СБУ мужчина отправился в Россию.Фигурант получил координаты тайника с взрывными устройствами, однако был задержан сотрудниками ФСБ России.Возбуждено дело о госизмене, злоумышленник заключен под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Симферополя будут судить за госизменуПереводил "крипту" для ВСУ: россиянин получил 15 лет колонииПенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и Украины

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, госизмена, краснодарский край, украинские спецслужбы