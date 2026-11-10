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И опасна, и трудна: "народные" милиционеры от Анискина до Гоцмана - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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И опасна, и трудна: "народные" милиционеры от Анискина до Гоцмана
И опасна, и трудна: "народные" милиционеры от Анискина до Гоцмана - РИА Новости Крым, 10.11.2026
И опасна, и трудна: "народные" милиционеры от Анискина до Гоцмана
Они воюют в мирное время. И побеждают. Когда проигрывают – не сдаются. Если у людей происходит что-то, первыми обращаются к ним. Без них как без "скорой" – они... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T13:22
2026-11-10T13:22
кино
праздники и памятные даты
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
полиция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Они воюют в мирное время. И побеждают. Когда проигрывают – не сдаются. Если у людей происходит что-то, первыми обращаются к ним. Без них как без "скорой" – они и есть "скорая". Их служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд... ну все мы в курсе. Их называют "ментами" – сами же они так себя и называют. Сегодня их праздник – День милиции (официально День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации). РИА Новости Крым предлагает вспомнить "народных" героев фильмов про милицию. И сказать спасибо тем, кто честно служит и защищает."Ты подчепурься, подчепурься!" Деревенский участковый Федор Иванович Анискин в исполнении Михаила Жарова из трилогии "Анискин" – первый, кого называют люди в возрасте 40+ и старше, когда заходит речь о милиционерах в кино.В первой части трилогии ("Деревенский детектив", 1968) он расследует коварное похищение аккордеона у заведующего сельским клубом. Во второй ("Анискин и Фантомас", 1973) – ловит ограбивших сельского кассира "злодеев" в черных чулках на голове (отсюда и "фантомас"). В заключительной части ("И снова Анискин", 1977) – ищет бесценные экспонаты школьного музея, которые украл высокий человек с большим размером обуви. Добрый "старозаветный" юмор, наивное старое кино, реплики-цитаты..."У вас и река есть?" Бывший городской опер, деревенский участковый старлей Кравцов (Сергей Безруков) в лирическом "Участке" (2003) – это такая ностальгическая отсылка к Анискину: деревня, куда "сослан" не угодивший руководству Кравцов, называется Анисовкой, аллюзию прочесть несложно. Отдельно запоминается органичность актера, сыгравшего "напарника" героя Безрукова – бладхаунда Цезаря (у него и философские монологи есть).У любимого миллионами зрителей "грустного клоуна" Юрия Никулина – лейтенанта Глазычева – тоже четвероногий "напарник". "Ко мне, Мухтар!" – черно-белая история преданности, жертвенности и любви. "С голодухи, барышня, и черный хлеб – пряник" "Рожденная революцией" – это как раз о милиции (в революционном 1917 году вместо царской полиции появилась "народная милиция"). Главный герой – петроградец Николай Кондратьев (его сыграл Евгений Жариков) – начинает служить в угрозыске с самой младшей позиции, а в последних сериях фильма он уже генерал милиции. "Я советский мастер всех детей… Меня не привлекут?" Актерский дуэт Лановой – Юматов зрители полюбили еще в легендарном черно-белом "Офицеры" (1971). В более позднем "Петровка, 38" (1980) актеры сыграли полковника Садчикова и майора Костенко. Они расследуют убийство милиционера, налет на сберкассу... Если говорить об остросюжетном советском кино – вот оно. Не без сдержанного юмора."Просто год такой неудачный был" "Мой друг Иван Лапшин" (1984) Алексея Германа-старшего стоит особняком. Это скорее психологическая драма, чем детектив. Главный герой – начальник угро глухого Учанска Лапшин – человек с надломом и личными сложностями. Андрей Миронов – его друг Ханин – вообще не комедийный персонаж. Бравых и однозначных героев в фильме нет. И это авторское кино – со всей многоозначностью, глубиной и отголосками в голове и чувствах зрителя. "А теперь Горбатый! Я сказал Горбатый!" Незабываемая интонация, правда? Владимир Высоцкий в роли капитана Жеглова из "Место встречи изменить нельзя" – пожалуй, самый цитируемый герой фильмов про милицию. Можно сказать, фильм "растащен на цитаты" – причем многие из цитат довольно спорные. Например, нержавеющее "ну и рожа у тебя, Шарапов" – не пересмотрев фильм, не поймешь, правда Жеглов такое говорил или страна наградила его этим высказыванием... "Здесь Уголовный розыск, а не баня. Нема ни голых, ни дурных" Когда начинали показывать "Ликвидацию", по словам очевидцев, "Москва пустела, как во время знаковых матчей". Сериал стал настолько популярным, что даже те, кто никогда не владел суржиком и в жизни не произносил "г фрикативное", научились говорить с одесским акцентом. Героя Владимира Машкова – Давида Марковича Гоцмана – и его друга Фиму Петрова (Шо ты мне истерику мастыришь?) не цитировал в подходящие моменты жизни только ленивый.Это народная любовь, и никакие границы и политика тут, конечно, ни при чем.Надежда СоловьеваСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
кино, праздники и памятные даты, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), полиция
И опасна, и трудна: "народные" милиционеры от Анискина до Гоцмана

"Народные" милиционеры от Анискина до Гоцмана – ко Дню полиции России

13:22 10.11.2026
 
© Фото: kinorusija.wordpressДавид Гоцман (Владимир Машков) — подполковник, заместитель начальника Одесского уголовного розыска. "Ликвидация" (2007), реж. Сергей Урсуляк
Давид Гоцман (Владимир Машков) — подполковник, заместитель начальника Одесского уголовного розыска. Ликвидация (2007), реж. Сергей Урсуляк
© Фото: kinorusija.wordpress
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Они воюют в мирное время. И побеждают. Когда проигрывают – не сдаются. Если у людей происходит что-то, первыми обращаются к ним. Без них как без "скорой" – они и есть "скорая".
Их служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд... ну все мы в курсе. Их называют "ментами" – сами же они так себя и называют. Сегодня их праздник – День милиции (официально День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации).
РИА Новости Крым предлагает вспомнить "народных" героев фильмов про милицию. И сказать спасибо тем, кто честно служит и защищает.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМихаил Жаров в роли участкового уполномоченного Анискина и Татьяна Пельтцер в роли его жены в фильме "Деревенский детектив" (1969), реж.Иван Лукинский
Михаил Жаров в роли участкового уполномоченного Анискина и Татьяна Пельтцер в роли его жены в фильме Деревенский детектив (1969), реж.Иван Лукинский - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Михаил Жаров в роли участкового уполномоченного Анискина и Татьяна Пельтцер в роли его жены в фильме "Деревенский детектив" (1969), реж.Иван Лукинский
"Ты подчепурься, подчепурься!" Деревенский участковый Федор Иванович Анискин в исполнении Михаила Жарова из трилогии "Анискин" – первый, кого называют люди в возрасте 40+ и старше, когда заходит речь о милиционерах в кино.
В первой части трилогии ("Деревенский детектив", 1968) он расследует коварное похищение аккордеона у заведующего сельским клубом. Во второй ("Анискин и Фантомас", 1973) – ловит ограбивших сельского кассира "злодеев" в черных чулках на голове (отсюда и "фантомас"). В заключительной части ("И снова Анискин", 1977) – ищет бесценные экспонаты школьного музея, которые украл высокий человек с большим размером обуви. Добрый "старозаветный" юмор, наивное старое кино, реплики-цитаты...
© Фото: kino.1tv.ruПавел Кравцов (Сергей Безруков) в сериале "Участок" (2003), реж. Александр Баранов
Павел Кравцов (Сергей Безруков) в сериале Участок (2003), реж. Александр Баранов
© Фото: kino.1tv.ru
Павел Кравцов (Сергей Безруков) в сериале "Участок" (2003), реж. Александр Баранов
"У вас и река есть?" Бывший городской опер, деревенский участковый старлей Кравцов (Сергей Безруков) в лирическом "Участке" (2003) – это такая ностальгическая отсылка к Анискину: деревня, куда "сослан" не угодивший руководству Кравцов, называется Анисовкой, аллюзию прочесть несложно. Отдельно запоминается органичность актера, сыгравшего "напарника" героя Безрукова – бладхаунда Цезаря (у него и философские монологи есть).
© РИА Новости . Чернов / Перейти в фотобанкЮрий Никулин в роли милиционера Глазычева в фильме "Ко мне, Мухтар!" (1964), реж. Семен Туманов
Народный артист СССР Юрий Никулин в роли милиционера Глазычева в фильме Ко мне, Мухтар! (1964), реж. Семен Туманов. - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . Чернов
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Юрий Никулин в роли милиционера Глазычева в фильме "Ко мне, Мухтар!" (1964), реж. Семен Туманов
У любимого миллионами зрителей "грустного клоуна" Юрия Никулина – лейтенанта Глазычева – тоже четвероногий "напарник". "Ко мне, Мухтар!" – черно-белая история преданности, жертвенности и любви.
© Фото: teleprogramma.proНиколай Кондратьев (Евгений Жариков) в фильме "Рожденная революцией" (1974-77), реж. Григорий Кохан
Николай Кондратьев (Евгений Жариков) в фильме Рожденная революцией (1974-77), реж. Григорий Кохан
© Фото: teleprogramma.pro
Николай Кондратьев (Евгений Жариков) в фильме "Рожденная революцией" (1974-77), реж. Григорий Кохан
"С голодухи, барышня, и черный хлеб – пряник" "Рожденная революцией" – это как раз о милиции (в революционном 1917 году вместо царской полиции появилась "народная милиция"). Главный герой – петроградец Николай Кондратьев (его сыграл Евгений Жариков) – начинает служить в угрозыске с самой младшей позиции, а в последних сериях фильма он уже генерал милиции.
© Фото: kino-teatr.ruМайор Владислав Николаевич Костенко (Василий Лановой) и полковник Алексей Павлович Садчиков (Георгий Юматов) в фильме "Петровка, 38" (1980), реж. Борис Григорьев
Майор Владислав Николаевич Костенко (Василий Лановой) и полковник Алексей Павлович Садчиков (Георгий Юматов) в фильме Петровка, 38 (1980), реж. Борис Григорьев
© Фото: kino-teatr.ru
Майор Владислав Николаевич Костенко (Василий Лановой) и полковник Алексей Павлович Садчиков (Георгий Юматов) в фильме "Петровка, 38" (1980), реж. Борис Григорьев
"Я советский мастер всех детей… Меня не привлекут?" Актерский дуэт Лановой – Юматов зрители полюбили еще в легендарном черно-белом "Офицеры" (1971). В более позднем "Петровка, 38" (1980) актеры сыграли полковника Садчикова и майора Костенко. Они расследуют убийство милиционера, налет на сберкассу... Если говорить об остросюжетном советском кино – вот оно. Не без сдержанного юмора.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Мой друг Иван Лапшин" (1984), реж. Алексей Герман. Главные герои фильма Лапшин (Андрей Болтнев) и Ханин (Андрей Миронов)
Кадр из фильма Мой друг Иван Лапшин. Режиссер Алексей Герман. Киностудия Ленфильм. 1984 год. Главные герои фильма - Лапшин (Андрей Болтнев) и Ханин (Андрей Миронов) - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Кадр из фильма "Мой друг Иван Лапшин" (1984), реж. Алексей Герман. Главные герои фильма Лапшин (Андрей Болтнев) и Ханин (Андрей Миронов)
"Просто год такой неудачный был" "Мой друг Иван Лапшин" (1984) Алексея Германа-старшего стоит особняком. Это скорее психологическая драма, чем детектив. Главный герой – начальник угро глухого Учанска Лапшин – человек с надломом и личными сложностями. Андрей Миронов – его друг Ханин – вообще не комедийный персонаж. Бравых и однозначных героев в фильме нет. И это авторское кино – со всей многоозначностью, глубиной и отголосками в голове и чувствах зрителя.
© Фото: kino-teatr.ruГлеб Жеглов (Владимир Высоцкий) в многосерийном фильме "Место встречи изменить нельзя" (1979), реж. Станислав Говорухин
Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий) в многосерийном фильме Место встречи изменить нельзя (1979), реж. Станислав Говорухин
© Фото: kino-teatr.ru
Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий) в многосерийном фильме "Место встречи изменить нельзя" (1979), реж. Станислав Говорухин
"А теперь Горбатый! Я сказал Горбатый!" Незабываемая интонация, правда? Владимир Высоцкий в роли капитана Жеглова из "Место встречи изменить нельзя" – пожалуй, самый цитируемый герой фильмов про милицию. Можно сказать, фильм "растащен на цитаты" – причем многие из цитат довольно спорные. Например, нержавеющее "ну и рожа у тебя, Шарапов" – не пересмотрев фильм, не поймешь, правда Жеглов такое говорил или страна наградила его этим высказыванием...
© Фото: kinorusija.wordpressДавид Гоцман (Владимир Машков) — подполковник, заместитель начальника Одесского уголовного розыска. "Ликвидация" (2007), реж. Сергей Урсуляк
Давид Гоцман (Владимир Машков) — подполковник, заместитель начальника Одесского уголовного розыска. Ликвидация (2007), реж. Сергей Урсуляк
© Фото: kinorusija.wordpress
Давид Гоцман (Владимир Машков) — подполковник, заместитель начальника Одесского уголовного розыска. "Ликвидация" (2007), реж. Сергей Урсуляк
"Здесь Уголовный розыск, а не баня. Нема ни голых, ни дурных" Когда начинали показывать "Ликвидацию", по словам очевидцев, "Москва пустела, как во время знаковых матчей". Сериал стал настолько популярным, что даже те, кто никогда не владел суржиком и в жизни не произносил "г фрикативное", научились говорить с одесским акцентом. Героя Владимира Машкова – Давида Марковича Гоцмана – и его друга Фиму Петрова (Шо ты мне истерику мастыришь?) не цитировал в подходящие моменты жизни только ленивый.
Это народная любовь, и никакие границы и политика тут, конечно, ни при чем.
Надежда Соловьева
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Заголовок открываемого материала
13:22И опасна, и трудна: "народные" милиционеры от Анискина до Гоцмана
13:07Аксенов признал недоработку властей с населением
12:52ВСУ пытались атаковать Россию ракетами Rusty Dagger
12:45В Крыму четких графиков подачи электроэнергии быть не может – Аксенов
12:38Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
12:33Разногласия между Россией и Украиной удалось сократить – Кушнер
12:25"Решающий этап": какое значение имеют трехсторонние переговоры в Абу-Даби
12:16Трамп опоздал: в Крыму ответили президенту США на слова о границах Украины
12:05Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области
11:55Аксенов назвал ЧП выход любой котельной из строя
11:46Мединский на переговорах в Абу-Даби выразил надежду на продвижение к миру
11:37Лукашенко едет в Россию для встречи с Путиным
11:27Трехсторонние переговоры России, США и Украины стартовали в Абу-Даби
11:25ЕС впервые разместит военную миссию на Украине
11:15"Иллюзий не питаем": Лавров о позиции США по диалогу с Россией
11:06Ядерное оружие НАТО в Восточной Европе: в ОДКБ оценили последствия
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10:12Агент СБУ готовил покушение на российского военного в Краснодарском крае
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