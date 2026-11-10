https://crimea.ria.ru/20261110/45-tysyachi-lotov-na-krym-chto-dast-lgotnaya-ipoteka-lyudyam-i-biznesu-1160944211.html
4,5 тысячи лотов на Крым: что даст льготная ипотека людям и бизнесу
4,5 тысячи лотов на Крым: что даст льготная ипотека людям и бизнесу - РИА Новости Крым, 10.11.2026
4,5 тысячи лотов на Крым: что даст льготная ипотека людям и бизнесу
Крымская льготная ипотека должна стать мощным драйвером для строительного сектора на полуострове в условиях, когда уровень покрытия задолженности по проектному... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T20:01
2026-11-10T20:01
2026-11-10T20:01
крым
ипотека
льготное кредитование
мнения
общество
жилье
жилье в крыму
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111808/77/1118087717_0:107:3072:1834_1920x0_80_0_0_4421fe8a9f6eaecc943bbc0ab8c7879a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Крымская льготная ипотека должна стать мощным драйвером для строительного сектора на полуострове в условиях, когда уровень покрытия задолженности по проектному финансированию упал до 68%. При этом цены на жилье вырастут из-за ограниченности предложения в рамка программы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила директор по продажам крымской строительной компании Анастасия Михайлова.6 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил, что в Крыму и Севастополе запущена льготная ипотека на покупку жилья в достраивающихся домах со ставкой 8% годовых и суммой кредита до 8 млн рублей.По мнению Михайловой, крымская льготная ипотека направлена на поддержку локального бизнеса, а значит, это отразится на ландшафте региональной экономики."Программа призвана не допустить заморозки строек. На сегодняшний день уровень покрытия задолженности по проектному финансированию упал на 5 процентов и составляет 68%. Это критически низкая граница. И эта мера поддержки позволит стабилизировать ситуацию и привести показатель покрытия к более безопасным границам", – сказала Михайлова.Эксперт отметила, что ажиотаж уже наблюдается, однако предложение ограничено. Приобретать люди могут преимущественно недорогие компактные квартиры, что обусловлено самим проектом, добавила эксперт.В связи с этим цены на квартиры, в особенности эконом-класса, продолжат расти, считает эксперт."На цене в эконом-классе мы уже увидели изменения. Многие застройщики воспользовались тем, что есть жесткие ограничения по лимитам, и на малометражки уже увеличили стоимость", – сказала Михайлова.Связано это и с тем, как затоварился рынок маленькими квартирами, отметила она.При этом застройщики так или иначе стабильно наращивают стоимость – на 2-3% в квартал, но резкого удорожания не будет, так как программа имеет жесткие ограничения."Здесь маленький срок – всего шесть месяцев. Застройщик не сможет себе позволить резкого скачка, который не имеет какой-то логики", – пояснила эксперт.Она подчеркнула, что как любая оперативная экстренная мера поддержки государства эта программа "крымской льготной ипотеки" направлена не на то, чтобы увеличить объемы продаж, – главное здесь быстро сориентироваться и поддержать бизнес.Всего в программе должно быть реализовано 4 500 лотов, это небольшое количество для местного объема рынка, а значит, нужно будет думать, как достраивать и продавать остальное, добавила она."Насколько мне известно, сейчас по данным Росстата, у нас в Крыму примерно 5 миллионов квадратных метров строящегося жилья, и безусловно, с ним нужно что-то делать", – отметила Михайлова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как "крымская ипотека" отразится на рынке жилья В Севастополе изменится механизм предоставления земли детям войны 870 тысяч российских семей воспользовались программой "Семейная ипотека"
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111808/77/1118087717_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_0bf6c55d10b4fa17f76c0a8175e952be.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ипотека, льготное кредитование, мнения, общество, жилье, жилье в крыму, новости крыма
4,5 тысячи лотов на Крым: что даст льготная ипотека людям и бизнесу
Крымская льготная ипотека вызовет временный ажиотаж и повышение цен на квартиры – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым.
Крымская льготная ипотека должна стать мощным драйвером для строительного сектора на полуострове в условиях, когда уровень покрытия задолженности по проектному финансированию упал до 68%. При этом цены на жилье вырастут из-за ограниченности предложения в рамка программы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила директор по продажам крымской строительной компании Анастасия Михайлова.
6 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил, что в Крыму и Севастополе запущена льготная ипотека на покупку жилья в достраивающихся домах со ставкой 8% годовых и суммой кредита до 8 млн рублей.
По мнению Михайловой, крымская льготная ипотека направлена на поддержку локального бизнеса, а значит, это отразится на ландшафте региональной экономики.
"Программа призвана не допустить заморозки строек. На сегодняшний день уровень покрытия задолженности по проектному финансированию упал на 5 процентов и составляет 68%. Это критически низкая граница. И эта мера поддержки позволит стабилизировать ситуацию и привести показатель покрытия к более безопасным границам", – сказала Михайлова.
Эксперт отметила, что ажиотаж уже наблюдается, однако предложение ограничено. Приобретать люди могут преимущественно недорогие компактные квартиры, что обусловлено самим проектом, добавила эксперт.
"У нас есть ограничения по стоимости... И если мы забираем все 8 миллионов, то лот должен стоить примерно 9 миллионов 600 тысяч рублей. А это ограниченное предложение на рынке недвижимости в Крыму... У нас немного таких лотов, которые входят в эти рамки – примерно 37%. Из них 84% будут студии и однокомнатные квартиры. 15% – двухкомнатные квартиры. И трехкомнатных квартир, которые попадают в этот предел, всего лишь 34 лота на весь Крым", – рассказала Михайлова.
В связи с этим цены на квартиры, в особенности эконом-класса, продолжат расти, считает эксперт.
"На цене в эконом-классе мы уже увидели изменения. Многие застройщики воспользовались тем, что есть жесткие ограничения по лимитам, и на малометражки уже увеличили стоимость", – сказала Михайлова.
Связано это и с тем, как затоварился рынок маленькими квартирами, отметила она.
"Скажем так, в классе более премиальном – это бизнес-класс, элит-класс, премиум-класс – скачка цен не предвидится. Потому что здесь рынок живет по своим законам, несмотря на то, что у нас есть сокращение в сделках в этом классе", – добавила Михайлова.
При этом застройщики так или иначе стабильно наращивают стоимость – на 2-3% в квартал, но резкого удорожания не будет, так как программа имеет жесткие ограничения.
"Здесь маленький срок – всего шесть месяцев. Застройщик не сможет себе позволить резкого скачка, который не имеет какой-то логики", – пояснила эксперт.
Она подчеркнула, что как любая оперативная экстренная мера поддержки государства эта программа "крымской льготной ипотеки" направлена не на то, чтобы увеличить объемы продаж, – главное здесь быстро сориентироваться и поддержать бизнес.
"Любая экстренная мера направлена на то, чтобы здесь и сейчас стабилизировать ситуацию... Что мы будем наблюдать? Мы увидим ажиотаж, потому что идет огромнейшее количество заявок. А после, как после любого фейерверка, будем наблюдать охлаждение спроса и стагнацию. И все равно в каком-то периоде придем к сегодняшней рыночной ситуации", – прогнозирует эксперт.
Всего в программе должно быть реализовано 4 500 лотов, это небольшое количество для местного объема рынка, а значит, нужно будет думать, как достраивать и продавать остальное, добавила она.
"Насколько мне известно, сейчас по данным Росстата, у нас в Крыму примерно 5 миллионов квадратных метров строящегося жилья, и безусловно, с ним нужно что-то делать", – отметила Михайлова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: