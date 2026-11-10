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4,5 тысячи лотов на Крым: что даст льготная ипотека людям и бизнесу

4,5 тысячи лотов на Крым: что даст льготная ипотека людям и бизнесу - РИА Новости Крым, 10.11.2026

4,5 тысячи лотов на Крым: что даст льготная ипотека людям и бизнесу

Крымская льготная ипотека должна стать мощным драйвером для строительного сектора на полуострове в условиях, когда уровень покрытия задолженности по проектному... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T20:01

2026-11-10T20:01

2026-11-10T20:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Крымская льготная ипотека должна стать мощным драйвером для строительного сектора на полуострове в условиях, когда уровень покрытия задолженности по проектному финансированию упал до 68%. При этом цены на жилье вырастут из-за ограниченности предложения в рамка программы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила директор по продажам крымской строительной компании Анастасия Михайлова.6 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил, что в Крыму и Севастополе запущена льготная ипотека на покупку жилья в достраивающихся домах со ставкой 8% годовых и суммой кредита до 8 млн рублей.По мнению Михайловой, крымская льготная ипотека направлена на поддержку локального бизнеса, а значит, это отразится на ландшафте региональной экономики."Программа призвана не допустить заморозки строек. На сегодняшний день уровень покрытия задолженности по проектному финансированию упал на 5 процентов и составляет 68%. Это критически низкая граница. И эта мера поддержки позволит стабилизировать ситуацию и привести показатель покрытия к более безопасным границам", – сказала Михайлова.Эксперт отметила, что ажиотаж уже наблюдается, однако предложение ограничено. Приобретать люди могут преимущественно недорогие компактные квартиры, что обусловлено самим проектом, добавила эксперт.В связи с этим цены на квартиры, в особенности эконом-класса, продолжат расти, считает эксперт."На цене в эконом-классе мы уже увидели изменения. Многие застройщики воспользовались тем, что есть жесткие ограничения по лимитам, и на малометражки уже увеличили стоимость", – сказала Михайлова.Связано это и с тем, как затоварился рынок маленькими квартирами, отметила она.При этом застройщики так или иначе стабильно наращивают стоимость – на 2-3% в квартал, но резкого удорожания не будет, так как программа имеет жесткие ограничения."Здесь маленький срок – всего шесть месяцев. Застройщик не сможет себе позволить резкого скачка, который не имеет какой-то логики", – пояснила эксперт.Она подчеркнула, что как любая оперативная экстренная мера поддержки государства эта программа "крымской льготной ипотеки" направлена не на то, чтобы увеличить объемы продаж, – главное здесь быстро сориентироваться и поддержать бизнес.Всего в программе должно быть реализовано 4 500 лотов, это небольшое количество для местного объема рынка, а значит, нужно будет думать, как достраивать и продавать остальное, добавила она."Насколько мне известно, сейчас по данным Росстата, у нас в Крыму примерно 5 миллионов квадратных метров строящегося жилья, и безусловно, с ним нужно что-то делать", – отметила Михайлова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как "крымская ипотека" отразится на рынке жилья В Севастополе изменится механизм предоставления земли детям войны 870 тысяч российских семей воспользовались программой "Семейная ипотека"

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ипотека, льготное кредитование, мнения, общество, жилье, жилье в крыму, новости крыма