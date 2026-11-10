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20 вспышек на Солнце – ждать ли новых магнитных бурь - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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20 вспышек на Солнце – ждать ли новых магнитных бурь
20 вспышек на Солнце – ждать ли новых магнитных бурь - РИА Новости Крым, 10.11.2026
20 вспышек на Солнце – ждать ли новых магнитных бурь
20 новых вспышек зарегистрировано на Солнце за минувшие сутки – вспышечная активность, хотя и идет на спад, но пока сохраняется. Об этом сообщили в Лаборатории... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T10:55
2026-11-10T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. 20 новых вспышек зарегистрировано на Солнце за минувшие сутки – вспышечная активность, хотя и идет на спад, но пока сохраняется. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.При этом на данный момент по-прежнему выставлены высокие вероятности вспышек высшего уровня X, хотя на текущий момент самая высшая достигнутая сила вспышек находится в районе M2, что примерно в 5 раз ниже порога уровня X. Активный центр пересек линию Солнце – Земля и уходит на запад, возможность влиять на Землю сохранит не более двух суток. Это значит, что космическая погода стабилизируется.Сутками ранее ученые зафиксировали 28 вспышек на Солнце, в дополнение к рекордным 29 вспышкам в субботу. За два дня – в пятницу и субботу – на Солнце были зафиксированы 35 вспышек класса С и выше, сообщали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли Земле попадание в черную дыруРоссия и Китай начинают совместную марсианскую миссиюВ NASA объяснили происхождение радуги на Марсе
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новости, космос, астрономия, лаборатория солнечной астрономии ики ран, земля, солнце, вспышки на солнце
20 вспышек на Солнце – ждать ли новых магнитных бурь

20 новых вспышек зарегистрировано на Солнце за минувшие сутки – ученые

10:55 10.11.2026
 
© xras.ruВспышка на Солнце 16 февраля 2026 года
Вспышка на Солнце 16 февраля 2026 года
© xras.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. 20 новых вспышек зарегистрировано на Солнце за минувшие сутки – вспышечная активность, хотя и идет на спад, но пока сохраняется. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Вчера за сутки зарегистрировано около 20 вспышек, то есть падение не резкое, но ощутимое. Кроме того, есть ощущение, что группа пятен начала постепенно разрушаться", – констатируют в Лаборатории.
При этом на данный момент по-прежнему выставлены высокие вероятности вспышек высшего уровня X, хотя на текущий момент самая высшая достигнутая сила вспышек находится в районе M2, что примерно в 5 раз ниже порога уровня X. Активный центр пересек линию Солнце – Земля и уходит на запад, возможность влиять на Землю сохранит не более двух суток. Это значит, что космическая погода стабилизируется.
"Вероятность новых геомагнитных возмущений низкая. Сохраняются риски формирования крупных вспышек, которые могут изменить ситуацию, но сегодня они заметно ниже, чем были вчера. Полностью риски могут быть сняты примерно через двое суток", – информируют ученые.
Сутками ранее ученые зафиксировали 28 вспышек на Солнце, в дополнение к рекордным 29 вспышкам в субботу. За два дня – в пятницу и субботу – на Солнце были зафиксированы 35 вспышек класса С и выше, сообщали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН ранее.
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