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20 вспышек на Солнце – ждать ли новых магнитных бурь

20 вспышек на Солнце – ждать ли новых магнитных бурь - РИА Новости Крым, 10.11.2026

20 вспышек на Солнце – ждать ли новых магнитных бурь

20 новых вспышек зарегистрировано на Солнце за минувшие сутки – вспышечная активность, хотя и идет на спад, но пока сохраняется. Об этом сообщили в Лаборатории... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T10:55

2026-11-10T10:55

2026-11-10T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. 20 новых вспышек зарегистрировано на Солнце за минувшие сутки – вспышечная активность, хотя и идет на спад, но пока сохраняется. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.При этом на данный момент по-прежнему выставлены высокие вероятности вспышек высшего уровня X, хотя на текущий момент самая высшая достигнутая сила вспышек находится в районе M2, что примерно в 5 раз ниже порога уровня X. Активный центр пересек линию Солнце – Земля и уходит на запад, возможность влиять на Землю сохранит не более двух суток. Это значит, что космическая погода стабилизируется.Сутками ранее ученые зафиксировали 28 вспышек на Солнце, в дополнение к рекордным 29 вспышкам в субботу. За два дня – в пятницу и субботу – на Солнце были зафиксированы 35 вспышек класса С и выше, сообщали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли Земле попадание в черную дыруРоссия и Китай начинают совместную марсианскую миссиюВ NASA объяснили происхождение радуги на Марсе

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2026

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новости, космос, астрономия, лаборатория солнечной астрономии ики ран, земля, солнце, вспышки на солнце