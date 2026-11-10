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155 дронов уничтожили ночью над территорией России - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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155 дронов уничтожили ночью над территорией России
155 дронов уничтожили ночью над территорией России - РИА Новости Крым, 10.11.2026
155 дронов уничтожили ночью над территорией России
Российские силы ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над Крымом и еще восемью регионами России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T09:17
2026-11-10T09:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над Крымом и еще восемью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", –сказано в сообщении ведомства. Уточняется, что дроны были ликвидированы над Республики Крым и Краснодарским краем, а также над территориями Новгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской и Смоленской областей. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Взрывы гремели ночью на Украине ВС России разбили на Украине четыре электроподстанции за ночь Границы Украины могут измениться: что имел в виду Трамп
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новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
155 дронов уничтожили ночью над территорией России

Над регионами России ночью силы ПВО ликвидировали 155 украинских беспилотников

09:17 10.11.2026
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над Крымом и еще восемью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", –сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что дроны были ликвидированы над Республики Крым и Краснодарским краем, а также над территориями Новгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской и Смоленской областей.
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