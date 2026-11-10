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150 улиц и переулков Феодосии останутся без воды более чем на сутки - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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150 улиц и переулков Феодосии останутся без воды более чем на сутки
150 улиц и переулков Феодосии останутся без воды более чем на сутки - РИА Новости Крым, 10.11.2026
150 улиц и переулков Феодосии останутся без воды более чем на сутки
В Феодосии более 150 улиц и переулков останутся без воды 12 ноября из-за аварийных работ. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T08:24
2026-11-10T08:24
феодосия
новости крыма
водоснабжение
вода в крыму
администрация феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии более 150 улиц и переулков останутся без воды 12 ноября из-за аварийных работ. Об этом сообщили в городской администрации.В частности, воды не будет в селе Солнечное, а также в городе по улицам Габрусева, Симферопольское шоссе, Анюнаса, Волынкина, Луговая, Маршала Еременко, Дорожная, Дорожный проезд , 2-Полевая, Крымская1, 1А, 1г-12, Володарского, Грина, Ялтинская, Ленинградская, Краснодарская, Западная, Харковская, Киевская, Челнокова, Щебетовская, 1-3, Колодяжного, Победы, Гольцмановская, Баранова, К. Цеткин, Вересаева, Хасановская, Богдановой, Кочмарского, Л. Самариной, Земская, Кирова, В.Коробкова, Боевая, Советская, 1-го Мая, Стамова, Пономаревой, Куйбышева, Мокроуса, Карла Маркса, Куйбышева, Кирова, Обуховой, Семашко, 3-го Кавалерийского корпуса, проспект Айвозовского, Назукина, Октябрьская, Краснобаева, Свободы, Халтурина, Степана Разина, Неглинная, Осовиахима, Горького, Чехова, Нахимова, Десантиков, Адмиральский бульвар, Циолковского, Шмидта, Верхняя, Восточная, 8-го Марта, Красноармейская, Армянская, Пименова, Борисова, Поперечная, Очаковская, Сейсмическая, Новокарантинная, Партизанская, Митридатская, Айвазовского, Ленина, Желябова, Нагорная, Щорса, Богаевского, Мичурина, Стахановская, Старокарантинная, Водосточная, Корабельная, Большевистская, Барсова, Прогонная, Лесная, Зеленая, Еврейская, Прямая, Назарова, Генерала Горбачева, Лесопарковая, Сурожская, Старокрымская, Белогорская, Коктебельская, Отуз, Заводская, Революционная, Боевая, Вересаева, Русская, Панова, Виноградная, Южная, Судакская, Украинская, Базарная , Гарнаева, 63и,63к,63з, Профсоюзная 1-11.Также в указанное время водоснабжение будет отсутствовать в переулках Школьном, Луговом, 2-Кочмарском, Военно-Морском, Беломорском, Советском, Воинском, Славянском, Конечном, Галерейный, Базарном, Димитрова, Свободы, Леваневского, Нахимова, Циолковского, Верхнем, Димидюка, Очаковском, Фонтанном, Цветочном, Новокарантинном, Рыбацком, Корабельном, Барсова, Зеленом, Островского, Тельмана, Отважном, 30-й Стрелковой дивизии, Свердлова, Северном, Виноградном, Базарном, Подгорном, Линейном, Овражном, 9-й Профсоюзном.Полное восстановление водоснабжения ожидается во второй половине дня 13 ноября. Абонентов просят сделать запас воды.Во вторник днем в Феодосии без воды останутся жители порядка 40 улиц и переулков, предупреждали ранее в администрации города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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феодосия, новости крыма, водоснабжение, вода в крыму, администрация феодосии
150 улиц и переулков Феодосии останутся без воды более чем на сутки

В Феодосии без воды более чем на сутки останутся 150 улиц и переулков – власти

08:24 10.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии более 150 улиц и переулков останутся без воды 12 ноября из-за аварийных работ. Об этом сообщили в городской администрации.
"В связи с проведением ремонтных работ по устранению аварийной ситуации на насосной станции второго подъема города Феодосии, 12 ноября с 6:00 будет ограничено водоснабжение", – сказано в сообщении.
В частности, воды не будет в селе Солнечное, а также в городе по улицам Габрусева, Симферопольское шоссе, Анюнаса, Волынкина, Луговая, Маршала Еременко, Дорожная, Дорожный проезд , 2-Полевая, Крымская1, 1А, 1г-12, Володарского, Грина, Ялтинская, Ленинградская, Краснодарская, Западная, Харковская, Киевская, Челнокова, Щебетовская, 1-3, Колодяжного, Победы, Гольцмановская, Баранова, К. Цеткин, Вересаева, Хасановская, Богдановой, Кочмарского, Л. Самариной, Земская, Кирова, В.Коробкова, Боевая, Советская, 1-го Мая, Стамова, Пономаревой, Куйбышева, Мокроуса, Карла Маркса, Куйбышева, Кирова, Обуховой, Семашко, 3-го Кавалерийского корпуса, проспект Айвозовского, Назукина, Октябрьская, Краснобаева, Свободы, Халтурина, Степана Разина, Неглинная, Осовиахима, Горького, Чехова, Нахимова, Десантиков, Адмиральский бульвар, Циолковского, Шмидта, Верхняя, Восточная, 8-го Марта, Красноармейская, Армянская, Пименова, Борисова, Поперечная, Очаковская, Сейсмическая, Новокарантинная, Партизанская, Митридатская, Айвазовского, Ленина, Желябова, Нагорная, Щорса, Богаевского, Мичурина, Стахановская, Старокарантинная, Водосточная, Корабельная, Большевистская, Барсова, Прогонная, Лесная, Зеленая, Еврейская, Прямая, Назарова, Генерала Горбачева, Лесопарковая, Сурожская, Старокрымская, Белогорская, Коктебельская, Отуз, Заводская, Революционная, Боевая, Вересаева, Русская, Панова, Виноградная, Южная, Судакская, Украинская, Базарная , Гарнаева, 63и,63к,63з, Профсоюзная 1-11.
Также в указанное время водоснабжение будет отсутствовать в переулках Школьном, Луговом, 2-Кочмарском, Военно-Морском, Беломорском, Советском, Воинском, Славянском, Конечном, Галерейный, Базарном, Димитрова, Свободы, Леваневского, Нахимова, Циолковского, Верхнем, Димидюка, Очаковском, Фонтанном, Цветочном, Новокарантинном, Рыбацком, Корабельном, Барсова, Зеленом, Островского, Тельмана, Отважном, 30-й Стрелковой дивизии, Свердлова, Северном, Виноградном, Базарном, Подгорном, Линейном, Овражном, 9-й Профсоюзном.
Полное восстановление водоснабжения ожидается во второй половине дня 13 ноября. Абонентов просят сделать запас воды.
Во вторник днем в Феодосии без воды останутся жители порядка 40 улиц и переулков, предупреждали ранее в администрации города.
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ФеодосияНовости КрымаВодоснабжениеВода в КрымуАдминистрация Феодосии
 
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