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Значительную часть замороженных активов РФ удалось вернуть – Набиуллина - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Значительную часть замороженных активов РФ удалось вернуть – Набиуллина
Значительную часть замороженных активов РФ удалось вернуть – Набиуллина - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Значительную часть замороженных активов РФ удалось вернуть – Набиуллина
Значительную часть замороженных за рубежом российских активов удалось вернуть инвесторам. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T12:50
2026-11-09T12:50
эльвира набиуллина
банк россии
замороженные активы россии
конфискация замороженных российских активов
экономика
простая экономика
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Значительную часть замороженных за рубежом российских активов удалось вернуть инвесторам. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. Трансляция заседания ведется на сайте ГД.После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис базируется в Бельгии.Москва заготовила меры по ответному изъятию иностранных активов в России на случай возможного изъятия российских за границей, заявлял ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Президент России Владимир Путин ранее назвал грабежом попытки европейских властей изъять замороженные активы РФ, но подчеркивал, что им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лидеры ЕС стремятся украсть активы России до выборов в Европе– СВРИзъятие российских активов – как ответит МоскваПутин рассказал о планах использования активов России в США
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эльвира набиуллина, банк россии, замороженные активы россии, конфискация замороженных российских активов , экономика, простая экономика, санкции против россии, новости
Значительную часть замороженных активов РФ удалось вернуть – Набиуллина

России удалось вернуть инвесторам значительную часть замороженных активов

12:50 09.11.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПресс-конференция Эльвиры Набиулинной по итогам заседания по ключевой ставке
Пресс-конференция Эльвиры Набиулинной по итогам заседания по ключевой ставке - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Значительную часть замороженных за рубежом российских активов удалось вернуть инвесторам. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. Трансляция заседания ведется на сайте ГД.
"Тема замороженных активов остается в поле нашего внимания. Значительную часть активов нам удалось теми или иными способами – через замещающие облигации и так далее – вернуть нашим инвесторам. Мы постоянно работаем и будем продолжать эту работу", - сказал она.
После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис базируется в Бельгии.
Москва заготовила меры по ответному изъятию иностранных активов в России на случай возможного изъятия российских за границей, заявлял ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Президент России Владимир Путин ранее назвал грабежом попытки европейских властей изъять замороженные активы РФ, но подчеркивал, что им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия.
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Эльвира НабиуллинаБанк РоссииЗамороженные активы РоссииКонфискация замороженных российских активовЭкономикаПростая экономикаСанкции против РоссииНовости
 
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