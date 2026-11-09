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Значительную часть замороженных активов РФ удалось вернуть – Набиуллина

Значительную часть замороженных активов РФ удалось вернуть – Набиуллина - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Значительную часть замороженных активов РФ удалось вернуть – Набиуллина

Значительную часть замороженных за рубежом российских активов удалось вернуть инвесторам. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T12:50

2026-11-09T12:50

2026-11-09T12:50

эльвира набиуллина

банк россии

замороженные активы россии

конфискация замороженных российских активов

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Значительную часть замороженных за рубежом российских активов удалось вернуть инвесторам. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. Трансляция заседания ведется на сайте ГД.После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис базируется в Бельгии.Москва заготовила меры по ответному изъятию иностранных активов в России на случай возможного изъятия российских за границей, заявлял ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Президент России Владимир Путин ранее назвал грабежом попытки европейских властей изъять замороженные активы РФ, но подчеркивал, что им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лидеры ЕС стремятся украсть активы России до выборов в Европе– СВРИзъятие российских активов – как ответит МоскваПутин рассказал о планах использования активов России в США

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, банк россии, замороженные активы россии, конфискация замороженных российских активов , экономика, простая экономика, санкции против россии, новости