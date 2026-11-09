https://crimea.ria.ru/20261109/zhgli-vyshki-sotovoy-svyazi-dvoikh-krymchan-budut-sudit-za-terakty-1160903071.html

Жгли вышки сотовой связи: двоих крымчан будут судить за теракты

Жгли вышки сотовой связи: двоих крымчан будут судить за теракты - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Жгли вышки сотовой связи: двоих крымчан будут судить за теракты

Двое жителей Крыма предстанут перед судом за поджоги вышек сотовой связи и релейных шкафов по заданию украинских кураторов. Об этом сообщили в республиканской... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T15:20

2026-11-09T15:20

2026-11-09T15:20

теракт

украина

крым

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Двое жителей Крыма предстанут перед судом за поджоги вышек сотовой связи и релейных шкафов по заданию украинских кураторов. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре."Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о серии терактов и государственной измене", - говорится в сообщении.По информации надзорного ведомства, двое жителей региона, являясь противниками проведения специальной военной операции, вступили в террористическое сообщество. Действуя по заданию кураторов, они прошли обучение, необходимое для выполнения преступлений против безопасности Российской Федерации.Кроме того, один из фигурантов стал членом организации, деятельность которой запрещена на территории России.За совершенные преступления мужчины получали плату в криптовалюте, которую в дальнейшем конвертировали, легализовав таким образом более 230 тысяч рублей.Поджигателей задержали сотрудники ФСБ. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.Ранее суд приговорил крымчанина к 15 годам лишения свободы за поджог релейных шкафов Крымской железной дороги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Москвы арестован за передачу разведданных украинским террористамВ Севастополе студента будут судить за работу на спецслужбы УкраиныАгент СБУ получил 19 лет за подготовку теракта против российского чиновника

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт, украина, крым, прокуратура республики крым, закон и право