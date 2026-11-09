https://crimea.ria.ru/20261109/zhenschina-pogibla-pri-atake-bpla-na-leningradskuyu-oblast-1160888715.html

Женщина погибла при атаке БПЛА на Ленинградскую область

Женщина погибла при атаке БПЛА на Ленинградскую область - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Женщина погибла при атаке БПЛА на Ленинградскую область

В Ленинградской области в результате падения обломков беспилотника на жилой многоквартирный дом погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T10:57

2026-11-09T10:57

2026-11-09T10:57

ленинградская область

александр дрозденко

новости

атаки всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Ленинградской области в результате падения обломков беспилотника на жилой многоквартирный дом погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в МАКС.Над территорией Ленинградской области в ночь на понедельник было сбито 113 беспилотников, осколки упали на жилые дома и в промзоне. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в городе Кириши.По информации губернатора, остальные жители дома были эвакуированы, для них развернут пункт временного размещения. На текущий момент в нем остаются четыре человека.Также в результате атаки беспилотников во Всеволожском районе было обесточено 114 трансформаторных подстанций, без света остались более тысячи человек. К настоящему времени электроснабжение восстановлено.В Киришском районе зафиксировано попадание БПЛА по территории нефтеперерабатывающего предприятия. Возник пожар, его уже локализовали. Последствия устраняются, отметил Дрозденко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинградская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, александр дрозденко, новости, атаки всу, происшествия