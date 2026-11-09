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Женщина погибла при атаке БПЛА на Ленинградскую область - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Женщина погибла при атаке БПЛА на Ленинградскую область
Женщина погибла при атаке БПЛА на Ленинградскую область - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Женщина погибла при атаке БПЛА на Ленинградскую область
В Ленинградской области в результате падения обломков беспилотника на жилой многоквартирный дом погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T10:57
2026-11-09T10:57
ленинградская область
александр дрозденко
новости
атаки всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Ленинградской области в результате падения обломков беспилотника на жилой многоквартирный дом погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в МАКС.Над территорией Ленинградской области в ночь на понедельник было сбито 113 беспилотников, осколки упали на жилые дома и в промзоне. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в городе Кириши.По информации губернатора, остальные жители дома были эвакуированы, для них развернут пункт временного размещения. На текущий момент в нем остаются четыре человека.Также в результате атаки беспилотников во Всеволожском районе было обесточено 114 трансформаторных подстанций, без света остались более тысячи человек. К настоящему времени электроснабжение восстановлено.В Киришском районе зафиксировано попадание БПЛА по территории нефтеперерабатывающего предприятия. Возник пожар, его уже локализовали. Последствия устраняются, отметил Дрозденко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ленинградская область, александр дрозденко, новости, атаки всу, происшествия
Женщина погибла при атаке БПЛА на Ленинградскую область

Женщина погибла при атаке беспилотников на Ленинградскую область - Дрозденко

10:57 09.11.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Ленинградской области в результате падения обломков беспилотника на жилой многоквартирный дом погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в МАКС.
Над территорией Ленинградской области в ночь на понедельник было сбито 113 беспилотников, осколки упали на жилые дома и в промзоне. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в городе Кириши.
"Актуализированная информация о последствиях атаки на Ленинградскую область. В городе Всеволожске в результате падения обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома погибла женщина, находившаяся в квартире на верхнем этаже", - написал Дрозденко.
По информации губернатора, остальные жители дома были эвакуированы, для них развернут пункт временного размещения. На текущий момент в нем остаются четыре человека.
Также в результате атаки беспилотников во Всеволожском районе было обесточено 114 трансформаторных подстанций, без света остались более тысячи человек. К настоящему времени электроснабжение восстановлено.
В Киришском районе зафиксировано попадание БПЛА по территории нефтеперерабатывающего предприятия. Возник пожар, его уже локализовали. Последствия устраняются, отметил Дрозденко.
"Было повреждено оборудование теплоснабжения города Кириши. Выполнены оперативные мероприятия, теплоснабжение восстановлено, выработка электроэнергии восстановлена", - добавил губернатор.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоНовостиАтаки ВСУПроисшествия
 
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