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Заявление Трампа о границах Украины и ключевая ставка в России: главное за день - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Заявление Трампа о границах Украины и ключевая ставка в России: главное за день
Заявление Трампа о границах Украины и ключевая ставка в России: главное за день - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Заявление Трампа о границах Украины и ключевая ставка в России: главное за день
Переговоры по мирному урегулированию в Абу-Даби и границы Украины. Продвижения армии России в зоне спецоперации. Смертельный взрыв на металлургическом заводе в... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T22:30
2026-11-09T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры по мирному урегулированию в Абу-Даби и границы Украины. Продвижения армии России в зоне спецоперации. Смертельный взрыв на металлургическом заводе в Турции. Ключевая ставка и инфляция в России. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму и Севастополе. Народный артист РФ Николай Расторгуев в базе украинского ГУР.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры в Абу-Даби и границы УкраиныНа встрече в Абу-Даби во вторник, 10 ноября, планируется согласовать принципы, которые будут одобрены в завершение переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Москва приветствует подход Вашингтона к обсуждениюВ рамках мирного урегулирования границы Украины могут измениться, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью каналу CBS. Глава Белого дома также выразил уверенность, что конфликт на Украине скоро закончится.Успехи армии РоссииРоссийские военные освободили населенный пункт Васильковое в Запорожской области. В зоне СВО за минувшие сутки ликвидированы еще 1170 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и техника западного производства. Также Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли удары по заводу, производящему беспилотники для ВСУ, и четырем электроподстанциям на Украине.Трагедия на заводе в ТурцииМощный взрыв прогремел на металлургическом заводе Habaş в районе Алиага турецкой провинции Измир, сообщили в понедельник местные СМИ. К вечеру губернатор региона Сулейман Эрбан проинформировал о том, что в результате трагедии погибли 10 и ранены 15 человек. Еще четверо остаются под завалами.Ключевая ставка и инфляция в РоссииТоропиться со снижением ключевой ставки пока нельзя, она останется двузначной на протяжении всего следующего года, заявила в понедельник глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор решительно настроен на то, чтобы завершить период высокой инфляции. Набиуллина подчеркнула, что период жесткой денежно-кредитной политики, которую проходит Россия – это необходимый этап на пути к низкой инфляции и умеренным ставкам.Грипп и ОРВИ в КрымуНа минувшей неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму и Севастополе пошла на спад. Количество заболевших на полуострове составляет почти шесть тысяч человек по сравнению с восемью тысячами на предыдущей неделе. Об этом сообщили в понедельник в Межрегиональном управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Расторгуев в базе ГУРБессменный лидер и солист группы "Любэ", Народный артист РФ Николай Расторгуев внесен в базу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Одним из оснований для внесения Расторгуева в базу антироссийского портала War and sanctions ГУР называется поддержка артистом специальной военной операции. Также указано, что он регулярно выступает с патриотическими концертами, в том числе в новых российских регионах, и совместно с другими артистами записал песню певца Shaman "Встанем".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Заявление Трампа о границах Украины и ключевая ставка в России: главное за день

Заявление Трампа о границах Украины и ключевая ставка в России – главное за день

22:30 09.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры по мирному урегулированию в Абу-Даби и границы Украины. Продвижения армии России в зоне спецоперации. Смертельный взрыв на металлургическом заводе в Турции. Ключевая ставка и инфляция в России. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму и Севастополе. Народный артист РФ Николай Расторгуев в базе украинского ГУР.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Переговоры в Абу-Даби и границы Украины

На встрече в Абу-Даби во вторник, 10 ноября, планируется согласовать принципы, которые будут одобрены в завершение переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Москва приветствует подход Вашингтона к обсуждению
В рамках мирного урегулирования границы Украины могут измениться, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью каналу CBS. Глава Белого дома также выразил уверенность, что конфликт на Украине скоро закончится.
Дональд Трамп говорит по телефону с Владимиром Путиным во время встречи с европейскими лидерами.
Вчера, 22:09
Границы Украины могут измениться: что имел в виду Трамп

Успехи армии России

Российские военные освободили населенный пункт Васильковое в Запорожской области. В зоне СВО за минувшие сутки ликвидированы еще 1170 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и техника западного производства. Также Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли удары по заводу, производящему беспилотники для ВСУ, и четырем электроподстанциям на Украине.
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
Вчера, 09:26
Демпартия США готовит $15 млрд для Киева: что предпримет Трамп

Трагедия на заводе в Турции

Мощный взрыв прогремел на металлургическом заводе Habaş в районе Алиага турецкой провинции Измир, сообщили в понедельник местные СМИ. К вечеру губернатор региона Сулейман Эрбан проинформировал о том, что в результате трагедии погибли 10 и ранены 15 человек. Еще четверо остаются под завалами.
Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
Вчера, 17:27
Путин выразил соболезнования родным и близким Лидии Федосеевой-Шукшиной

Ключевая ставка и инфляция в России

Торопиться со снижением ключевой ставки пока нельзя, она останется двузначной на протяжении всего следующего года, заявила в понедельник глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор решительно настроен на то, чтобы завершить период высокой инфляции. Набиуллина подчеркнула, что период жесткой денежно-кредитной политики, которую проходит Россия – это необходимый этап на пути к низкой инфляции и умеренным ставкам.
Озимые - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
Вчера, 15:43
Крыму выделят более 600 млн рублей на компенсацию затрат аграриев

Грипп и ОРВИ в Крыму

На минувшей неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму и Севастополе пошла на спад. Количество заболевших на полуострове составляет почти шесть тысяч человек по сравнению с восемью тысячами на предыдущей неделе. Об этом сообщили в понедельник в Межрегиональном управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
Дом правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
Вчера, 10:09
Крым и Севастополь получат 350 млн рублей на поддержку бизнеса

Расторгуев в базе ГУР

Бессменный лидер и солист группы "Любэ", Народный артист РФ Николай Расторгуев внесен в базу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Одним из оснований для внесения Расторгуева в базу антироссийского портала War and sanctions ГУР называется поддержка артистом специальной военной операции. Также указано, что он регулярно выступает с патриотическими концертами, в том числе в новых российских регионах, и совместно с другими артистами записал песню певца Shaman "Встанем".
Херсонская область
Вчера, 16:22
Новые льготы для участников СЭЗ ввели в Херсонской области
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00:01Погода в Крыму 10 ноября
00:00Какой сегодня праздник: 10 ноября
22:30Заявление Трампа о границах Украины и ключевая ставка в России: главное за день
22:09Границы Украины могут измениться: что имел в виду Трамп
21:54Ивановские десантники ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ
21:38Керчанин взял золото на Чемпионате мира по всестилевому каратэ
21:23Ученые обнаружили 52 невидимые ранее галактики
21:08За два года более 7 миллионов российских семей смогли улучшить жилищные условия
20:49Над Крымом и Азовским морем уничтожены беспилотники ВСУ
20:38В Крыму в оборот вернули более 700 гектаров сельскохозяйственных земель
20:23На участке трассы М-4 "Дон" ввели реверсивное движение
20:11Россия предложила сформировать резервы продовольственных и энергетических ресурсов
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19:22В Судаке 10 ноября не будет света из-за ремонтных работ
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18:52В Феодосии 10 ноября без воды останутся жители почти 40 улиц и переулков
18:38В Алуште на мосту через Улу-Узень ввели реверсивное движение
18:21Участники "полян протеста" в Ялте получат землю по новому генплану
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