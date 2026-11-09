https://crimea.ria.ru/20261109/zayavlenie-trampa-o-granitsakh-ukrainy-i-klyuchevaya-stavka-v-rossii-glavnoe-za-den-1160911732.html

Заявление Трампа о границах Украины и ключевая ставка в России: главное за день

Заявление Трампа о границах Украины и ключевая ставка в России: главное за день - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Заявление Трампа о границах Украины и ключевая ставка в России: главное за день

Переговоры по мирному урегулированию в Абу-Даби и границы Украины. Продвижения армии России в зоне спецоперации. Смертельный взрыв на металлургическом заводе в... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T22:30

2026-11-09T22:30

2026-11-09T22:30

новости крыма

крым

новости севастополя

севастополь

новости

россия

в мире

главное за день

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/06/12/1138189651_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e078cc103fbf57f5a11afd7b648ca0fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры по мирному урегулированию в Абу-Даби и границы Украины. Продвижения армии России в зоне спецоперации. Смертельный взрыв на металлургическом заводе в Турции. Ключевая ставка и инфляция в России. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму и Севастополе. Народный артист РФ Николай Расторгуев в базе украинского ГУР.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры в Абу-Даби и границы УкраиныНа встрече в Абу-Даби во вторник, 10 ноября, планируется согласовать принципы, которые будут одобрены в завершение переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Москва приветствует подход Вашингтона к обсуждениюВ рамках мирного урегулирования границы Украины могут измениться, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью каналу CBS. Глава Белого дома также выразил уверенность, что конфликт на Украине скоро закончится.Успехи армии РоссииРоссийские военные освободили населенный пункт Васильковое в Запорожской области. В зоне СВО за минувшие сутки ликвидированы еще 1170 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и техника западного производства. Также Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли удары по заводу, производящему беспилотники для ВСУ, и четырем электроподстанциям на Украине.Трагедия на заводе в ТурцииМощный взрыв прогремел на металлургическом заводе Habaş в районе Алиага турецкой провинции Измир, сообщили в понедельник местные СМИ. К вечеру губернатор региона Сулейман Эрбан проинформировал о том, что в результате трагедии погибли 10 и ранены 15 человек. Еще четверо остаются под завалами.Ключевая ставка и инфляция в РоссииТоропиться со снижением ключевой ставки пока нельзя, она останется двузначной на протяжении всего следующего года, заявила в понедельник глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор решительно настроен на то, чтобы завершить период высокой инфляции. Набиуллина подчеркнула, что период жесткой денежно-кредитной политики, которую проходит Россия – это необходимый этап на пути к низкой инфляции и умеренным ставкам.Грипп и ОРВИ в КрымуНа минувшей неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму и Севастополе пошла на спад. Количество заболевших на полуострове составляет почти шесть тысяч человек по сравнению с восемью тысячами на предыдущей неделе. Об этом сообщили в понедельник в Межрегиональном управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Расторгуев в базе ГУРБессменный лидер и солист группы "Любэ", Народный артист РФ Николай Расторгуев внесен в базу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Одним из оснований для внесения Расторгуева в базу антироссийского портала War and sanctions ГУР называется поддержка артистом специальной военной операции. Также указано, что он регулярно выступает с патриотическими концертами, в том числе в новых российских регионах, и совместно с другими артистами записал песню певца Shaman "Встанем".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261109/granitsy-ukrainy-mogut-izmenitsya-chto-imel-v-vidu-tramp-1160891076.html

https://crimea.ria.ru/20261109/dempartiya-ssha-gotovit-15-mlrd-dlya-kieva-chto-predprimet-tramp-1160881963.html

https://crimea.ria.ru/20261109/putin-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-i-blizkim-lidii-fedoseevoy-shukshinoy-1160909478.html

https://crimea.ria.ru/20261109/krymu-vydelyat-bolee-600-mln-rubley-na-kompensatsiyu-zatrat-agrariev-1160903921.html

https://crimea.ria.ru/20261109/krym-i-sevastopol-poluchat-350-mln-rubley-na-podderzhku-biznesa-1160885177.html

https://crimea.ria.ru/20261109/novye-lgoty-dlya-uchastnikov-sez-vveli-v-khersonskoy-oblasti-1160906088.html

крым

севастополь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, россия, в мире, главное за день