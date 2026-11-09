Заявление Трампа о границах Украины и ключевая ставка в России: главное за день
Заявление Трампа о границах Украины и ключевая ставка в России – главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры по мирному урегулированию в Абу-Даби и границы Украины. Продвижения армии России в зоне спецоперации. Смертельный взрыв на металлургическом заводе в Турции. Ключевая ставка и инфляция в России. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму и Севастополе. Народный артист РФ Николай Расторгуев в базе украинского ГУР.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Переговоры в Абу-Даби и границы Украины
На встрече в Абу-Даби во вторник, 10 ноября, планируется согласовать принципы, которые будут одобрены в завершение переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Москва приветствует подход Вашингтона к обсуждению
В рамках мирного урегулирования границы Украины могут измениться, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью каналу CBS. Глава Белого дома также выразил уверенность, что конфликт на Украине скоро закончится.
Успехи армии России
Российские военные освободили населенный пункт Васильковое в Запорожской области. В зоне СВО за минувшие сутки ликвидированы еще 1170 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и техника западного производства. Также Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли удары по заводу, производящему беспилотники для ВСУ, и четырем электроподстанциям на Украине.
Трагедия на заводе в Турции
Мощный взрыв прогремел на металлургическом заводе Habaş в районе Алиага турецкой провинции Измир, сообщили в понедельник местные СМИ. К вечеру губернатор региона Сулейман Эрбан проинформировал о том, что в результате трагедии погибли 10 и ранены 15 человек. Еще четверо остаются под завалами.
Ключевая ставка и инфляция в России
Торопиться со снижением ключевой ставки пока нельзя, она останется двузначной на протяжении всего следующего года, заявила в понедельник глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор решительно настроен на то, чтобы завершить период высокой инфляции. Набиуллина подчеркнула, что период жесткой денежно-кредитной политики, которую проходит Россия – это необходимый этап на пути к низкой инфляции и умеренным ставкам.
Грипп и ОРВИ в Крыму
На минувшей неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму и Севастополе пошла на спад. Количество заболевших на полуострове составляет почти шесть тысяч человек по сравнению с восемью тысячами на предыдущей неделе. Об этом сообщили в понедельник в Межрегиональном управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
Расторгуев в базе ГУР
Бессменный лидер и солист группы "Любэ", Народный артист РФ Николай Расторгуев внесен в базу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Одним из оснований для внесения Расторгуева в базу антироссийского портала War and sanctions ГУР называется поддержка артистом специальной военной операции. Также указано, что он регулярно выступает с патриотическими концертами, в том числе в новых российских регионах, и совместно с другими артистами записал песню певца Shaman "Встанем".