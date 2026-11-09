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За два года более 7 миллионов российских семей смогли улучшить жилищные условия - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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За два года более 7 миллионов российских семей смогли улучшить жилищные условия
За два года более 7 миллионов российских семей смогли улучшить жилищные условия - РИА Новости Крым, 09.11.2026
За два года более 7 миллионов российских семей смогли улучшить жилищные условия
Более 7,1 миллиона российских семей смогли улучшить свои жилищные условия с начала действия нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T21:08
2026-11-09T21:08
марат хуснуллин
национальный проект "инфраструктура для жизни"
новости
россия
жилье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Более 7,1 миллиона российских семей смогли улучшить свои жилищные условия с начала действия нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в правительстве России.По его словам, за девять месяцев 2026 года в России введено в эксплуатацию свыше 66,3 миллиона квадратных метров жилья, причем ввод многоквартирных домов вырос на 3% – до 24,9 миллиона квадратных метров. По состоянию на 1 ноября 2026 года градостроительный потенциал оценивается в 489,5 миллиона квадратных метров, что на 3,2% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.Запуск национального проекта "Инфраструктура для жизни" состоялся в 2025 году. Нацпроект охватывает ряд задач по созданию комфортной среды – от строительства новых микрорайонов и модернизации инфраструктуры до переселения граждан из аварийного фонда и благоустройства общественных пространств. Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить среднюю обеспеченность жильем до 33 квадратных метров на человека.Ранее сообщалось, что более 460 квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Крыму по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Продолжается расселение аварийного фонда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как инфраструктурные кредиты влияют на жизнь в регионах: ответ Хуснуллина"Инфраструктура для жизни": как строят новые ЖК в Херсонской областиБольницы и школы: в Крыму по госпрограмме построили 542 объекта
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РИА Новости Крым
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96
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марат хуснуллин, национальный проект "инфраструктура для жизни", новости, россия, жилье
За два года более 7 миллионов российских семей смогли улучшить жилищные условия

В России более 7 миллионов семей улучшили жилищные условия за два года

21:08 09.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Более 7,1 миллиона российских семей смогли улучшить свои жилищные условия с начала действия нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в правительстве России.
"Мы видим, что даже в текущих непростых условиях проводимая работа приносит свои результаты. За время действия нацпроекта благодаря комплексу мер более 7,1 миллиона семей получили возможность жить в более качественных и современных условиях", – отметил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, за девять месяцев 2026 года в России введено в эксплуатацию свыше 66,3 миллиона квадратных метров жилья, причем ввод многоквартирных домов вырос на 3% – до 24,9 миллиона квадратных метров. По состоянию на 1 ноября 2026 года градостроительный потенциал оценивается в 489,5 миллиона квадратных метров, что на 3,2% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.
Запуск национального проекта "Инфраструктура для жизни" состоялся в 2025 году. Нацпроект охватывает ряд задач по созданию комфортной среды – от строительства новых микрорайонов и модернизации инфраструктуры до переселения граждан из аварийного фонда и благоустройства общественных пространств. Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить среднюю обеспеченность жильем до 33 квадратных метров на человека.
Ранее сообщалось, что более 460 квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Крыму по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Продолжается расселение аварийного фонда.
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Марат ХуснуллинНациональный проект "Инфраструктура для жизни"НовостиРоссияЖилье
 
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