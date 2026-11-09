https://crimea.ria.ru/20261109/za-dva-goda-bolee-7-millionov-rossiyskikh-semey-smogli-uluchshit-zhilischnye-usloviya-1160909258.html

За два года более 7 миллионов российских семей смогли улучшить жилищные условия

За два года более 7 миллионов российских семей смогли улучшить жилищные условия - РИА Новости Крым, 09.11.2026

За два года более 7 миллионов российских семей смогли улучшить жилищные условия

Более 7,1 миллиона российских семей смогли улучшить свои жилищные условия с начала действия нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T21:08

2026-11-09T21:08

2026-11-09T21:08

марат хуснуллин

национальный проект "инфраструктура для жизни"

новости

россия

жилье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Более 7,1 миллиона российских семей смогли улучшить свои жилищные условия с начала действия нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в правительстве России.По его словам, за девять месяцев 2026 года в России введено в эксплуатацию свыше 66,3 миллиона квадратных метров жилья, причем ввод многоквартирных домов вырос на 3% – до 24,9 миллиона квадратных метров. По состоянию на 1 ноября 2026 года градостроительный потенциал оценивается в 489,5 миллиона квадратных метров, что на 3,2% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.Запуск национального проекта "Инфраструктура для жизни" состоялся в 2025 году. Нацпроект охватывает ряд задач по созданию комфортной среды – от строительства новых микрорайонов и модернизации инфраструктуры до переселения граждан из аварийного фонда и благоустройства общественных пространств. Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить среднюю обеспеченность жильем до 33 квадратных метров на человека.Ранее сообщалось, что более 460 квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Крыму по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Продолжается расселение аварийного фонда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как инфраструктурные кредиты влияют на жизнь в регионах: ответ Хуснуллина"Инфраструктура для жизни": как строят новые ЖК в Херсонской областиБольницы и школы: в Крыму по госпрограмме построили 542 объекта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, национальный проект "инфраструктура для жизни", новости, россия, жилье