https://crimea.ria.ru/20261109/ya-takoy-zhe-soldat-frontovoy-povar-iz-kryma-o-sluzhbe-i-polevoy-kukhne-1160885352.html

Я такой же солдат: фронтовой повар из Крыма о службе и полевой кухне

Я такой же солдат: фронтовой повар из Крыма о службе и полевой кухне - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Я такой же солдат: фронтовой повар из Крыма о службе и полевой кухне

С июля 1943 года, когда в Красной Армии учредили нагрудный знак "Отличный повар", этой наградой отметили 33 тысячи бойцов. Самым знаменитым поваром Великой... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T19:55

2026-11-09T19:55

2026-11-09T19:55

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С июля 1943 года, когда в Красной Армии учредили нагрудный знак "Отличный повар", этой наградой отметили 33 тысячи бойцов. Самым знаменитым поваром Великой Отечественной войны по праву можно считать Ивана Середу – бойца 46-й танковой дивизии 21-го механизированного корпуса. В августе 1941 года, когда немецкий танк внезапно выкатился прямо к полевой кухне, он не растерялся: разделочным топориком погнул танковый пулемет, а затем взял в плен экипаж машины. За этот подвиг его представили к званию Героя Советского Союза.Идут годы, сменяются поколения, война становится другой, более технологичной – не с топориком на танк приходится идти, а с автоматом против дрона. Но неизменно одно: хороший солдат – это сытый солдат, поэтому подлинный героизм военного повара заключается в том, чтобы накормить – хорошо, вкусно, вовремя. Потому-то вторым человеком на фронте, сразу после командира, остается повар. Так, если он говорит, что на кухне нельзя нецензурно выражаться и появляться с немытыми руками, даже если командир другого мнения, его слушаются беспрекословно, уверят фронтовой шеф – крымчанин Роман Демьяненко, ветеран СВО с позывным "Отец".Кухня на передовойНе каша с тушенкой, а гречка по-купечески и узбекский плов, не бутерброд со шпиком из сухпайка, а шаурма и блинчики с мясом или даже красной икрой. Пирожки с картошкой и капустой, шашлык. Борщ со сметаной вприкуску с салом. На праздники – жареная рыбка, холодец и оливье. И десерты, которые можно создать без выпечки, из печенья, сгущенки, орехов. Пусть на одноразовой тарелочке и в окопе, но сервировано все как в лучших ресторанах страны. И обязательно чтобы овощи, зелень. Это "Отец" показывает корреспонденту РИА Новости Крым фотографии своих блюд, когда-то приготовленных в окопе на Херсонском направлении. И даже не верится, что так на фронте может питаться солдат. Но может. Если в подразделении есть не просто боец и повар, а кормилец и настоящий шеф.Почти год Роман Демьяненко хозяйничал в окопе на кухоньке три на шесть метров. Каждый день готовил "с запасом", на три десятка человек – и для своего подразделения, и для "гостей" из соседних. На фронте ведь счастье в мелочах – в свежем хлебе, тарелке горячего супа или наваристой каши. Это дает силы и не позволяет предаваться унынию. А если это еще и красиво сервировано, то и подавно.Посуда в основном была одноразовая, но были и красивые тарелки. Вода – привозная: техничку привозили в бочке-ЦВ, в такой, как раньше квас продавали, питьевую выделяло Минобороны – бутылки пятилитровые, добавляет собеседник.– Питание было организовано по режиму?– Завтрак у нас был неофициальный, если так можно выразиться – чай, бутерброды с порционным маслом и плавленым сыром. Обед около 12:00, ужин около 18:00. На обед, как правило, первое готовил, на ужин – второе. Пытался сделать блюда разнообразные.– Вы заранее разрабатывали меню?– Нет. Все – импровизация. Никогда не было плана. Просто знал, какие есть продукты. Утром доставал их. Начинал с дальнего: сначала картошку чищу, овощи. Затем к мясу приступаю. Идеи в процессе приходили.Гречневая каша у него, говорит, выходила шикарная. Всегда ели да нахваливали. На просьбу поделиться рецептом пожимает плечами, мол, все просто: "Берешь морковку – мелким кубиком, лук тоже мелким кубиком, все обжариваешь. Если есть грибы – туда же. Потом засыпаешь гречку, и она должна один раз закипеть. Закипела – буквально две минуты – перемешать, выключить. И все. Она сама разбухает. Так не разваривается, получается рассыпчатой, вкусной. И уже на подаче маслечка сливочного или тушенки"."Отец" признается: старался избегать привычных на фронте каши и макарон с тушенкой, только уж когда совсем времени не было, "практиковал" такие блюда. Но без тушенки в полевых условиях – тоже никуда.Тех, кто пробирался на кухню, чтобы "пострелять" сырых яиц, повар вежливо, но настойчиво выпроваживал. Продуктам вел строгий учет, чтобы всем хватало, и всем было вкусно.Еще он квасил капусту. Однажды боец с позывным "Фара" приволок ему откуда-то несколько мешков белокочанной. "Отец" всю меленько нашинковал и засолил.– А со снабжением проблемы были?– У нас не было проблем. Набором продуктов снабжало Минобороны. А так ребята скидывались деньгами, покупали, что хотят. Я любил сам выезжать за продуктами – командир отпускал. Прошелся, уже знаю, какие продукты, где какие цены. Когда не было возможности – кому-то выезжающему выдавали сумму и список.Атмосфера на кухнеНа кухне у "Отца" всегда тихо и спокойно. Признается, что очень не любил, когда кто-то другой начинал у него хозяйничать.Он-то, "Отец" их и кормилец, пока в отпуске был, купил специальный холодильник, загрузил его льдом, чтобы им, бойцам своим, привезти мидий в створках, моллюсков разных, и приготовить в сливочном соусе в честь своего возвращения.Еще вспоминает, как удивлялись "гости" из других подразделений шаурме, борщу и жареной камбале. Плов готовил. На костре, в чугуне – когда боевая обстановка позволяла.– А в Новый год тоже что-то вкусненькое готовили?– Обычно на Новый год всегда особенно начинают напрягать враги. Интенсивнее обстреливать. В этот период всегда идут усиления. Так что Новый год на фронте проходит как-то незаметно, без привычного гражданским размаха. Но салат "Оливье" – самое первое. Я даже холодец варил. Правда, он застыть не успел. Но тот, который не доели, – хорошо застыл. Варил без желатина, по классике, заказывал заранее копытца, мясо разных видов.– Помощники на кухне у Вас были?– Именно чтобы по кухне, то нет. Посуды мыть было немного. В основном старались брать одноразовую. Но ребята помогали дров принести, воды. Едва клич кидаю, что "техничка" закончилась, сразу же собираются, бегут, приносят.Повар по профессии и военный по призваниюРоман Демьяненко – крымчанин, живет в Симферопольском районе. По профессии повар – учился этому делу после школы, на срочной службе тоже был общевойсковым поваром. Работал в разных кафе и ресторанах, в том числе запускал кухни и разрабатывал меню в модных гастрономических заведениях Крыма. На фронт попал в марте 2023-го.Жена об этом узнала по телефону. Сразу по голосу себя не выдала, да и потом молчала, и только недавно призналась, что была почти в обморочном состоянии, говорит Роман Анатольевич.Позже его также брали на разминирование – на сложные случаи. Еще, говорит, на "охоту" за дронами напрашивался. Раньше их сбивали из автоматов, это сейчас из специальных ружей, добавляет он.При этом он отмечает, что командная работа на фронте очень важна. Такие ребята как "Шаман", "Якут", "Паштет" (героические погибший на боевом задании), знающие местность, всегда приходили на помощь. Отважные бойцы, отличные водители по пересеченной местности, никогда не отказывались съездить с ним за водой, хлебом, при любой тревожной обстановке. Для них эта была такая же важная задача, как подвоз боекомплектов.– А как Вы ранение получили?– Это было 3 июля 2024 года. Боевое огневое воздействие противника. Пошел пожар, ветер погнал огонь в нашу сторону. Мы с замкомандира взвода – "Лешим" – остались: всех на эвакуацию отправили. А мы смотрели, куда ветер пойдет, чтобы они успели убежать. Мы корректировали направление пожара. Когда остался лишь коридор – побежали. "Леший" – пацан молодой, моложе меня, не выбежал. Он героически погиб, до последних минут жизни пытаясь спасти жизни солдат и военное имущество. А я рискнул – через огонь рванул. Знал, там барханы есть, метров 500–600. Меня еще сутки искали, думали, что "двухсотый". Но я выжил. Только тяжелые ожоги получил, обожгло 27 процентов тела.Сначала "Отца" эвакуировали в Севастополь, потом в Москву. Три реанимации, пять операций, семь госпиталей. Роман Демьяненко и сейчас еще до конца не восстановился, по состоянию здоровья сейчас не работает.– Не жалеете о своем решении пойти на СВО?– Нет, конечно. Эта война закончится тогда, когда каждый не будет спрашивать, когда же она закончится, а когда каждый сам себя спросит и ответит: что я сделал для того, чтобы она побыстрее закончилась? Вот сразу она и закончится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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