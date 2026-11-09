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Взрыв на заводе в Турции – погибли 10 и ранены 15 человек
Взрыв на заводе в Турции – погибли 10 и ранены 15 человек - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Взрыв на заводе в Турции – погибли 10 и ранены 15 человек
Число погибших при взрыве на металлургическом заводе в Измире возросло до 10, еще 15 человек получили травмы, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T17:10
2026-11-09T17:10
2026-11-09T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Число погибших при взрыве на металлургическом заводе в Измире возросло до 10, еще 15 человек получили травмы, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Сулеймана Эрбана.Ранее сообщалось, что при взрыве на металлургическом заводе Habaş в районе Алиага турецкой провинции Измир много людей погибли и пострадали, под завалами могут находиться рабочие.По данным губернатора, состояние четырех пострадавших тяжелое. Четыре человека остаются под завалами.В августе взрыв произошел на металлургическом заводе в турецкой провинции Самсун, тогда пострадали два рабочих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции загорелся туристический катер со 115 пассажирамиВ Турции обрушилась скала в нацпарке – есть погибшие и раненыеТуристический автобус загорелся в ДТП в Турции: восемь человек погибли и более 30 ранены
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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турция, происшествия, взрыв, новости
Взрыв на заводе в Турции – погибли 10 и ранены 15 человек
При взрыве на заводе в Турции погибли 10 и ранены 15 человек – власти