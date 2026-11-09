https://crimea.ria.ru/20261109/vs-rossii-udarili-po-logisticheskomu-tsentru-sukhoy-port-v-odesse-1160910489.html

ВС России ударили по логистическому центру "Сухой порт" в Одессе

ВС России ударили по логистическому центру "Сухой порт" в Одессе - РИА Новости Крым, 09.11.2026

ВС России ударили по логистическому центру "Сухой порт" в Одессе

В понедельник днем российские военные поразили логистический центр "Сухой порт" в порту Одесса, предназначенный для хранения и распределения грузов в интересах... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T17:52

2026-11-09T17:52

2026-11-09T18:07

новости сво

одесса

вооруженные силы россии

удары по украине

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/0f/1157654271_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_4856dfb2c3e44660185f1c80b9efaff8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник днем российские военные поразили логистический центр "Сухой порт" в порту Одесса, предназначенный для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В российском военном ведомстве уточнили, в результате ударов в порту Одесса поражен логистический центр "Сухой порт", предназначенный для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ, а также судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом – в акватории Черного моря в 141 километре юго-западнее Одессы.В ночь на понедельник Вооруженные силы России нанесли удары по заводу, производящему беспилотники для ВСУ, и четырем электроподстанциям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:430 беспилотников пытались атаковать Крым и другие регионы России Удары по Украине сегодня: разбиты подстанция и суда с военными грузамиНовости СВО: что произошло за сутки на фронте

одесса

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, одесса, вооруженные силы россии, удары по украине