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ВС России ударили по логистическому центру "Сухой порт" в Одессе - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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ВС России ударили по логистическому центру "Сухой порт" в Одессе
ВС России ударили по логистическому центру "Сухой порт" в Одессе - РИА Новости Крым, 09.11.2026
ВС России ударили по логистическому центру "Сухой порт" в Одессе
В понедельник днем российские военные поразили логистический центр "Сухой порт" в порту Одесса, предназначенный для хранения и распределения грузов в интересах... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T17:52
2026-11-09T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник днем российские военные поразили логистический центр "Сухой порт" в порту Одесса, предназначенный для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В российском военном ведомстве уточнили, в результате ударов в порту Одесса поражен логистический центр "Сухой порт", предназначенный для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ, а также судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом – в акватории Черного моря в 141 километре юго-западнее Одессы.В ночь на понедельник Вооруженные силы России нанесли удары по заводу, производящему беспилотники для ВСУ, и четырем электроподстанциям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:430 беспилотников пытались атаковать Крым и другие регионы России Удары по Украине сегодня: разбиты подстанция и суда с военными грузамиНовости СВО: что произошло за сутки на фронте
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новости сво, одесса, вооруженные силы россии, удары по украине
ВС России ударили по логистическому центру "Сухой порт" в Одессе

Логистический центр "Сухой порт" в Одессе попал под удар ВС России

17:52 09.11.2026 (обновлено: 18:07 09.11.2026)
 
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской областиПожар в порту Одессы
Пожар в порту Одессы
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник днем российские военные поразили логистический центр "Сухой порт" в порту Одесса, предназначенный для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве уточнили, в результате ударов в порту Одесса поражен логистический центр "Сухой порт", предназначенный для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ, а также судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом – в акватории Черного моря в 141 километре юго-западнее Одессы.
В ночь на понедельник Вооруженные силы России нанесли удары по заводу, производящему беспилотники для ВСУ, и четырем электроподстанциям на Украине.
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