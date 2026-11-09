https://crimea.ria.ru/20261109/vremya-otpravleniya-avtobusov-iz-simferopolya-k-poezdam-izmenitsya-1160896017.html

Время отправления автобусов из Симферополя к поездам изменится

Время отправления автобусов из Симферополя к поездам изменится - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Время отправления автобусов из Симферополя к поездам изменится

Со вторника, 10 ноября, изменится время отправления автобусов из Симферополя к поездам "Таврия". Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T13:32

2026-11-09T13:32

2026-11-09T13:32

гранд сервис экспресс

автобус

логистика

симферополь

крым

фк "таврия"

поезд

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/04/1159091854_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_44048f1413ff821f171abcf8246195a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Со вторника, 10 ноября, изменится время отправления автобусов из Симферополя к поездам "Таврия". Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс"."Мы скорректировали расписание согласованных автобусов, которые доставляют пассажиров из Симферополя к поездам "Таврия" на станцию Керчь-Южная Новый парк. C 10 ноября четыре автобусных рейса будут отправляться из Симферополя на 20-30 минут позже", - говорится в сообщении.Новое время отправления автобусов из Симферополя:В компании уточнили, что время отправления автобусов из Керчи, Севастополя, Владиславовки и Семи Колодезей не меняется. Из Керчи поезда "Таврия" также будут отправляться по действующему расписанию.Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная и от нее на материк до 16 ноября включительно. Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых связано с прибытием и отправлением поездов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глубину продаж талонов на автобусы к крымским поездам сократилиВ Крым из Петербурга пустят дополнительный поезд в новогодние праздникиДля пассажиров поездов в Крым ввели талоны на автобусы до Севастополя

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, автобус, логистика, симферополь, крым, фк "таврия", поезд