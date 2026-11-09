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Время отправления автобусов из Симферополя к поездам изменится
Время отправления автобусов из Симферополя к поездам изменится - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Время отправления автобусов из Симферополя к поездам изменится
Со вторника, 10 ноября, изменится время отправления автобусов из Симферополя к поездам "Таврия". Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T13:32
2026-11-09T13:32
2026-11-09T13:32
гранд сервис экспресс
автобус
логистика
симферополь
крым
фк "таврия"
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Со вторника, 10 ноября, изменится время отправления автобусов из Симферополя к поездам "Таврия". Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс"."Мы скорректировали расписание согласованных автобусов, которые доставляют пассажиров из Симферополя к поездам "Таврия" на станцию Керчь-Южная Новый парк. C 10 ноября четыре автобусных рейса будут отправляться из Симферополя на 20-30 минут позже", - говорится в сообщении.Новое время отправления автобусов из Симферополя:В компании уточнили, что время отправления автобусов из Керчи, Севастополя, Владиславовки и Семи Колодезей не меняется. Из Керчи поезда "Таврия" также будут отправляться по действующему расписанию.Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная и от нее на материк до 16 ноября включительно. Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых связано с прибытием и отправлением поездов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глубину продаж талонов на автобусы к крымским поездам сократилиВ Крым из Петербурга пустят дополнительный поезд в новогодние праздникиДля пассажиров поездов в Крым ввели талоны на автобусы до Севастополя
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гранд сервис экспресс, автобус, логистика, симферополь, крым, фк "таврия", поезд
Время отправления автобусов из Симферополя к поездам изменится
Время отправления из Симферополя автобусов к поездам "Таврия" изменится
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Со вторника, 10 ноября, изменится время отправления автобусов из Симферополя к поездам "Таврия". Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Мы скорректировали расписание согласованных автобусов, которые доставляют пассажиров из Симферополя к поездам "Таврия" на станцию Керчь-Южная Новый парк. C 10 ноября четыре автобусных рейса будут отправляться из Симферополя на 20-30 минут позже", - говорится в сообщении.
Новое время отправления автобусов из Симферополя:
—к поезду №316 Керчь – Адлер – в 14:50 (вместо 14:20);
—к поезду №8 Керчь – Санкт-Петербург – в 17:00 (вместо 16:30);
—к поезду №92 Москва – Симферополь/Керчь – в 17:40 (вместо 17:20);
—к поезду №28 Москва – Симферополь/Керчь – в 18:30 (вместо 18:00).
В компании уточнили, что время отправления автобусов из Керчи, Севастополя, Владиславовки и Семи Колодезей не меняется. Из Керчи поезда "Таврия" также будут отправляться по действующему расписанию.
Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать
до станции Керчь-Южная и от нее на материк до 16 ноября включительно. Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых связано с прибытием и отправлением поездов.
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