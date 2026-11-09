https://crimea.ria.ru/20261109/vrachi-iz-yalty-stala-zasluzhennym-rabotnikom-zdravookhraneniya-rossii-1160903534.html

Врач из Ялты стала заслуженным работником здравоохранения России

Врач из Ялты стала заслуженным работником здравоохранения России - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Врач из Ялты стала заслуженным работником здравоохранения России

Заместитель главврача Ялтинского медцентра Светлана Косарева стала заслуженным работником здравоохранения России. Соответствующий указ подписал президент России РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T15:29

2026-11-09T15:29

2026-11-09T15:38

крым

новости крыма

медицина

ялта

владимир путин (политик)

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/0c/1158431379_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_1d807b3ecf0ae9b5a62c8d31db0d1337.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Заместитель главврача Ялтинского медцентра Светлана Косарева стала заслуженным работником здравоохранения России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.На официальном сайте Ялтинского медцентра указано, что Косарева является заместителем главного врача по клинико-экспертной работе. Ранее была награждена почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ и нагрудным знаком "Отличник здравоохранения".Окончила Челябинский медицинский институт, является врачом высшей категории по специальности "акушерство и гинекология, организация здравоохранения и общественное здоровье", кандидат медицинских наук.Ранее директору Крымского академического театра кукол было присвоено звание заслуженного работника культуры России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ордена и медали: Путин наградил Малышеву и СавельеваДиректор "Артека" стал лауреатом премии правительстваЭкс-глава Общественной палаты Крыма стал Почетным крымчанином

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, медицина, ялта, владимир путин (политик)