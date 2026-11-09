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Врач из Ялты стала заслуженным работником здравоохранения России
Врач из Ялты стала заслуженным работником здравоохранения России - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Врач из Ялты стала заслуженным работником здравоохранения России
Заместитель главврача Ялтинского медцентра Светлана Косарева стала заслуженным работником здравоохранения России. Соответствующий указ подписал президент России РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T15:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Заместитель главврача Ялтинского медцентра Светлана Косарева стала заслуженным работником здравоохранения России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.На официальном сайте Ялтинского медцентра указано, что Косарева является заместителем главного врача по клинико-экспертной работе. Ранее была награждена почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ и нагрудным знаком "Отличник здравоохранения".Окончила Челябинский медицинский институт, является врачом высшей категории по специальности "акушерство и гинекология, организация здравоохранения и общественное здоровье", кандидат медицинских наук.Ранее директору Крымского академического театра кукол было присвоено звание заслуженного работника культуры России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ордена и медали: Путин наградил Малышеву и СавельеваДиректор "Артека" стал лауреатом премии правительстваЭкс-глава Общественной палаты Крыма стал Почетным крымчанином
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Врач из Ялты стала заслуженным работником здравоохранения России
Замглавврача Ялтинского медцентра Косарева стала заслуженным работником здравоохранения РФ
15:29 09.11.2026 (обновлено: 15:38 09.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Заместитель главврача Ялтинского медцентра Светлана Косарева стала заслуженным работником здравоохранения России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
"Присвоить почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" Косаревой Светлане Рифовне – заместителю главного врача федерального государственного бюджетного учреждения "Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства", - говорится в тексте документа.
На официальном сайте Ялтинского медцентра указано, что Косарева является заместителем главного врача по клинико-экспертной работе. Ранее была награждена почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ и нагрудным знаком "Отличник здравоохранения".
Окончила Челябинский медицинский институт, является врачом высшей категории по специальности "акушерство и гинекология, организация здравоохранения и общественное здоровье", кандидат медицинских наук.
Ранее директору Крымского академического театра кукол было присвоено звание
заслуженного работника культуры России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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