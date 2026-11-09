Рейтинг@Mail.ru
Врач из Ялты стала заслуженным работником здравоохранения России - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261109/vrachi-iz-yalty-stala-zasluzhennym-rabotnikom-zdravookhraneniya-rossii-1160903534.html
Врач из Ялты стала заслуженным работником здравоохранения России
Врач из Ялты стала заслуженным работником здравоохранения России - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Врач из Ялты стала заслуженным работником здравоохранения России
Заместитель главврача Ялтинского медцентра Светлана Косарева стала заслуженным работником здравоохранения России. Соответствующий указ подписал президент России РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T15:29
2026-11-09T15:38
крым
новости крыма
медицина
ялта
владимир путин (политик)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/0c/1158431379_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_1d807b3ecf0ae9b5a62c8d31db0d1337.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Заместитель главврача Ялтинского медцентра Светлана Косарева стала заслуженным работником здравоохранения России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.На официальном сайте Ялтинского медцентра указано, что Косарева является заместителем главного врача по клинико-экспертной работе. Ранее была награждена почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ и нагрудным знаком "Отличник здравоохранения".Окончила Челябинский медицинский институт, является врачом высшей категории по специальности "акушерство и гинекология, организация здравоохранения и общественное здоровье", кандидат медицинских наук.Ранее директору Крымского академического театра кукол было присвоено звание заслуженного работника культуры России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ордена и медали: Путин наградил Малышеву и СавельеваДиректор "Артека" стал лауреатом премии правительстваЭкс-глава Общественной палаты Крыма стал Почетным крымчанином
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/0c/1158431379_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_f483ff80d21d8267960390672148ac28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, медицина, ялта, владимир путин (политик)
Врач из Ялты стала заслуженным работником здравоохранения России

Замглавврача Ялтинского медцентра Косарева стала заслуженным работником здравоохранения РФ

15:29 09.11.2026 (обновлено: 15:38 09.11.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Заместитель главврача Ялтинского медцентра Светлана Косарева стала заслуженным работником здравоохранения России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Присвоить почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" Косаревой Светлане Рифовне – заместителю главного врача федерального государственного бюджетного учреждения "Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства", - говорится в тексте документа.

© КФНКЦ ФМБА Косарева Светлана Рифовна
 Косарева Светлана Рифовна
© КФНКЦ ФМБА
Косарева Светлана Рифовна
На официальном сайте Ялтинского медцентра указано, что Косарева является заместителем главного врача по клинико-экспертной работе. Ранее была награждена почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ и нагрудным знаком "Отличник здравоохранения".
Окончила Челябинский медицинский институт, является врачом высшей категории по специальности "акушерство и гинекология, организация здравоохранения и общественное здоровье", кандидат медицинских наук.
Ранее директору Крымского академического театра кукол было присвоено звание заслуженного работника культуры России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ордена и медали: Путин наградил Малышеву и Савельева
Директор "Артека" стал лауреатом премии правительства
Экс-глава Общественной палаты Крыма стал Почетным крымчанином
 
КрымНовости КрымаМедицинаЯлтаВладимир Путин (политик)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Взрыв на заводе в Турции – погибли 10 и ранены 15 человек
16:55В Севастополе изменится механизм предоставления земли детям войны
16:38Поликуровский холм в Ялте возвращают городу: что здесь будет
16:22Новые льготы для участников СЭЗ ввели в Херсонской области
16:07Переговоры по Украине в Абу-Даби: Лавров рассказал подробности
15:55Новости Крыма: в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионе
15:43Крыму выделят более 600 млн рублей на компенсацию затрат аграриев
15:40ВТБ начал выдавать льготную ипотеку под 8% в Крыму
15:29Врач из Ялты стала заслуженным работником здравоохранения России
15:20Жгли вышки сотовой связи: двоих крымчан будут судить за теракты
15:08Сколько нового жилья построят в Ялте по новому генплану
14:58Севастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергии
14:41Она олицетворяла "железный занавес": видео падения Берлинской стены 3:33
14:30Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час
14:25Потерял чек на месте преступления: в Ялте бизнесмена осудили за кражу 32 млн
14:16Ударили дроном: сотрудник ЗАЭС погиб по дороге на работу
14:05Легенду немецкого футбола внесли на "Миротворец"* из-за слов о России
13:55Мощный взрыв прогремел на заводе в Турции – есть погибшие и раненые
13:46Студент-иностранец пытался провезти радиоактивные камни в Россию
13:32Время отправления автобусов из Симферополя к поездам изменится
Лента новостейМолния