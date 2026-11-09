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В Судаке 10 ноября не будет света из-за ремонтных работ - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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В Судаке 10 ноября не будет света из-за ремонтных работ
В Судаке 10 ноября не будет света из-за ремонтных работ - РИА Новости Крым, 09.11.2026
В Судаке 10 ноября не будет света из-за ремонтных работ
Во вторник, 10 ноября, более 35 улиц Судака, а также три населенных пункта округа останутся без света из-за плановых ремонтных работ. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T19:22
2026-11-09T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 10 ноября, более 35 улиц Судака, а также три населенных пункта округа останутся без света из-за плановых ремонтных работ. Об этом предупредили в администрации Судака.Электричество будет отсутствовать с 08:00 до 17:00 полностью в селе Веселое и поселке Новый Свет, частично в селе Дачное - в детском саду "Капелька", по улицам Садовая (дома 2, 4, 9а, 10а, 11а), Зеленая, Десантная, Долинная, Южная, Солнечная, Лесная, Виноградная.Также в организациях города Судака и по улицам Гвардейская, Чехова, Кутузова, Суворова, Механизаторов, Вишневая, Северная и другим. Полный список опубликован в соцсетях администрации. Ранее сообщалось, что днем в понедельник, 9 ноября, Керчь и Ленинский район Крыма на семь часов останутся без сета в связи с проведением неотложных ремонтных работ.В понедельник в Крыму из-за дефицита электроэнергии сохраняются ограничения, соблюдение графиков на данный момент невозможно. Это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перебои со светом: как спасти электроприборы от поломокВ Севастополе электроэнергии недостаточно для подачи по графикуВ Алуште ввели веерное отключение света
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4.7
96
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судак, крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму
В Судаке 10 ноября не будет света из-за ремонтных работ

В Судаке и трех пригородных населенных пунктах 10 ноября не будет света из-за ремонта

19:22 09.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник "Судакская крепость"
Музей-заповедник Судакская крепость - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 10 ноября, более 35 улиц Судака, а также три населенных пункта округа останутся без света из-за плановых ремонтных работ. Об этом предупредили в администрации Судака.

"Сообщаем о плановом отключении электроэнергии в связи с работами на Высоковольтной понижающей подстанции (ПС) 110 кВ "Веселое", – говорится в сообщении.

Электричество будет отсутствовать с 08:00 до 17:00 полностью в селе Веселое и поселке Новый Свет, частично в селе Дачное - в детском саду "Капелька", по улицам Садовая (дома 2, 4, 9а, 10а, 11а), Зеленая, Десантная, Долинная, Южная, Солнечная, Лесная, Виноградная.
Также в организациях города Судака и по улицам Гвардейская, Чехова, Кутузова, Суворова, Механизаторов, Вишневая, Северная и другим. Полный список опубликован в соцсетях администрации.
Ранее сообщалось, что днем в понедельник, 9 ноября, Керчь и Ленинский район Крыма на семь часов останутся без сета в связи с проведением неотложных ремонтных работ.
В понедельник в Крыму из-за дефицита электроэнергии сохраняются ограничения, соблюдение графиков на данный момент невозможно. Это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей.
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