https://crimea.ria.ru/20261109/v-sudake-10-noyabrya-ne-budet-sveta-iz-za-remontnykh-rabot-1160891438.html

В Судаке 10 ноября не будет света из-за ремонтных работ

В Судаке 10 ноября не будет света из-за ремонтных работ - РИА Новости Крым, 09.11.2026

В Судаке 10 ноября не будет света из-за ремонтных работ

Во вторник, 10 ноября, более 35 улиц Судака, а также три населенных пункта округа останутся без света из-за плановых ремонтных работ. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T19:22

2026-11-09T19:22

2026-11-09T19:22

судак

крым

новости крыма

отключение электроэнергии в крыму

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/02/09/1153058522_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_17d32a97fd221d69d952034ce92ee490.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 10 ноября, более 35 улиц Судака, а также три населенных пункта округа останутся без света из-за плановых ремонтных работ. Об этом предупредили в администрации Судака.Электричество будет отсутствовать с 08:00 до 17:00 полностью в селе Веселое и поселке Новый Свет, частично в селе Дачное - в детском саду "Капелька", по улицам Садовая (дома 2, 4, 9а, 10а, 11а), Зеленая, Десантная, Долинная, Южная, Солнечная, Лесная, Виноградная.Также в организациях города Судака и по улицам Гвардейская, Чехова, Кутузова, Суворова, Механизаторов, Вишневая, Северная и другим. Полный список опубликован в соцсетях администрации. Ранее сообщалось, что днем в понедельник, 9 ноября, Керчь и Ленинский район Крыма на семь часов останутся без сета в связи с проведением неотложных ремонтных работ.В понедельник в Крыму из-за дефицита электроэнергии сохраняются ограничения, соблюдение графиков на данный момент невозможно. Это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перебои со светом: как спасти электроприборы от поломокВ Севастополе электроэнергии недостаточно для подачи по графикуВ Алуште ввели веерное отключение света

судак

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму