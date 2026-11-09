https://crimea.ria.ru/20261109/v-simferopole-12-novykh-avtobusov-vyshli-na-gorodskie-marshruty-1160883204.html

В Симферополе 12 новых автобусов вышли на городские маршруты

В Симферополе 12 новых автобусов вышли на городские маршруты - РИА Новости Крым, 09.11.2026

В Симферополе 12 новых автобусов вышли на городские маршруты

На улицы Симферополя вышли 12 новых автобусов большого класса "ЛиАЗ", они будут обслуживать восемь городских маршрутов. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T09:12

2026-11-09T09:12

2026-11-09T09:12

автобус

крымтроллейбус

симферополь

общественный транспорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. На улицы Симферополя вышли 12 новых автобусов большого класса "ЛиАЗ", они будут обслуживать восемь городских маршрутов. Об этом сообщает предприятие "Крымтроллейбус".Как уточнили на предприятии, по одному автобусу добавили на маршруты №№ 3, 4, 7 и 30. По два новых автобуса будут обслуживать маршруты №№ 49, 55, 67 и 98.Новые автобусы уже приступили к перевозке пассажиров, добавили в "Крымтроллейбусе".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов разрешил предприятию "Крымтроллейбус" брать в аренду автобусы у крымчан, которые занимаются частным извозом, чтобы обеспечить общественным транспортом все маршруты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе троллейбусные маршруты временно заместят автобуснымиВ Крыму сформировали парк резервных автобусовПеревозит "Крымтроллейбус": стала известна стоимость проезда в 2027 году

симферополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автобус, крымтроллейбус, симферополь, общественный транспорт, новости крыма