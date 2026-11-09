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В Севастополе на пешеходных переходах сбили девочку и пенсионерку - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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В Севастополе на пешеходных переходах сбили девочку и пенсионерку
В Севастополе на пешеходных переходах сбили девочку и пенсионерку - РИА Новости Крым, 09.11.2026
В Севастополе на пешеходных переходах сбили девочку и пенсионерку
В понедельник утром на Камышовом шоссе в Севастополе на регулируемых пешеходных переходах пострадали сразу два пешехода: 15-летняя девочка и пенсионерка. Об... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T11:05
2026-11-09T11:05
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник утром на Камышовом шоссе в Севастополе на регулируемых пешеходных переходах пострадали сразу два пешехода: 15-летняя девочка и пенсионерка. Об этом сообщили в региональной полиции.По предварительной информации, первое ДТП произошло в 08:00 на автодороге "Севастополь – порт бухта Камышовая". 45-летняя женщина-водитель автомобиля Volkswagen при проезде регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал наехала на 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Ребенку сейчас оказывается медицинская помощь.Спустя минуту, через один километр на этом же шоссе, 49-летний водитель автомобиля Hyundai при проезде регулируемого пешеходного перехода при неработающем светофоре не предоставил преимущество и совершил наезд на 68-летнюю женщину.Отмечается, что водители двух автомобилей во время ДТП были трезвыми.Установление обстоятельств двух ДТП контролирует прокуратура Севастополя.Ранее пожилую женщину сбили на "зебре" в Севастополе. ДТП произошло вечером на Фиолентовском шоссе. По данным полиции, состояние опьянения у водителя иномарки не установлено. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка влетела в мотоцикл в Севастополе – двое пострадавшихСмертельное ДТП в Сочи: велосипедистка влетела в грузовикОдин человек погиб и еще один ранен в ДТП на Кубани
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, полиция севастополя, новости севастополя
В Севастополе на пешеходных переходах сбили девочку и пенсионерку

В Севастополе на Камышового шоссе сбили подростка и пенсионерку

11:05 09.11.2026
 
© Полиция СевастополяДТП в Севастополе 09.11.2026
ДТП в Севастополе 09.11.2026
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник утром на Камышовом шоссе в Севастополе на регулируемых пешеходных переходах пострадали сразу два пешехода: 15-летняя девочка и пенсионерка. Об этом сообщили в региональной полиции.
По предварительной информации, первое ДТП произошло в 08:00 на автодороге "Севастополь – порт бухта Камышовая". 45-летняя женщина-водитель автомобиля Volkswagen при проезде регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал наехала на 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Ребенку сейчас оказывается медицинская помощь.
Спустя минуту, через один километр на этом же шоссе, 49-летний водитель автомобиля Hyundai при проезде регулируемого пешеходного перехода при неработающем светофоре не предоставил преимущество и совершил наезд на 68-летнюю женщину.
"До прибытия бригады скорой помощи автоинспекторы оказали пострадавшей первую помощь с применением медицинской укладки. В результате дорожно-транспортных происшествий пешеходы получили телесные повреждения и доставлены в медицинские учреждения", - рассказали в МВД.
© Полиция СевастополяДТП в Севастополе 09.11.2026
ДТП в Севастополе 09.11.2026
© Полиция Севастополя
ДТП в Севастополе 09.11.2026
Отмечается, что водители двух автомобилей во время ДТП были трезвыми.
Установление обстоятельств двух ДТП контролирует прокуратура Севастополя.
Ранее пожилую женщину сбили на "зебре" в Севастополе. ДТП произошло вечером на Фиолентовском шоссе. По данным полиции, состояние опьянения у водителя иномарки не установлено. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.
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