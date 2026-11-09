https://crimea.ria.ru/20261109/v-sevastopole-na-peshekhodnykh-perekhodakh-sbili-devochku-i-pensionerku-1160888585.html

В Севастополе на пешеходных переходах сбили девочку и пенсионерку

В Севастополе на пешеходных переходах сбили девочку и пенсионерку - РИА Новости Крым, 09.11.2026

В Севастополе на пешеходных переходах сбили девочку и пенсионерку

В понедельник утром на Камышовом шоссе в Севастополе на регулируемых пешеходных переходах пострадали сразу два пешехода: 15-летняя девочка и пенсионерка. Об... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T11:05

2026-11-09T11:05

2026-11-09T11:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник утром на Камышовом шоссе в Севастополе на регулируемых пешеходных переходах пострадали сразу два пешехода: 15-летняя девочка и пенсионерка. Об этом сообщили в региональной полиции.По предварительной информации, первое ДТП произошло в 08:00 на автодороге "Севастополь – порт бухта Камышовая". 45-летняя женщина-водитель автомобиля Volkswagen при проезде регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал наехала на 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Ребенку сейчас оказывается медицинская помощь.Спустя минуту, через один километр на этом же шоссе, 49-летний водитель автомобиля Hyundai при проезде регулируемого пешеходного перехода при неработающем светофоре не предоставил преимущество и совершил наезд на 68-летнюю женщину.Отмечается, что водители двух автомобилей во время ДТП были трезвыми.Установление обстоятельств двух ДТП контролирует прокуратура Севастополя.Ранее пожилую женщину сбили на "зебре" в Севастополе. ДТП произошло вечером на Фиолентовском шоссе. По данным полиции, состояние опьянения у водителя иномарки не установлено. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка влетела в мотоцикл в Севастополе – двое пострадавшихСмертельное ДТП в Сочи: велосипедистка влетела в грузовикОдин человек погиб и еще один ранен в ДТП на Кубани

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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