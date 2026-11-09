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В Севастополе изменится механизм предоставления земли детям войны
В Севастополе изменится механизм предоставления земли детям войны - РИА Новости Крым, 09.11.2026
В Севастополе изменится механизм предоставления земли детям войны
В Севастополе изменится механизм предоставления земельных участков детям войны. Теперь мера поддержки станет адресной и прозрачной, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T16:55
2026-11-09T16:55
2026-11-09T16:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе изменится механизм предоставления земельных участков детям войны. Теперь мера поддержки станет адресной и прозрачной, сообщили в пресс-службе правительства города.Также появляется альтернатива: вместо земельного участка в аренду без проведения торгов граждане смогут выбрать единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей, уточнили в правительстве.Отмечается, что мера поддержки детей войны будет сохранена, но она станет адресной и прозрачной. Ведь речь не идет об отмене льготы. Меняется лишь механизм ее реализации с учетом выявленных проблем.Как отметили в пресс-службе, вместо того, чтобы использовать землю для строительства жилья, многие заявители фактически становились участниками схем по злоупотреблению в части передачи прав аренды.Документ предусматривает, что граждане, которым действительно нужно решить жилищный вопрос, сохранят такую возможность. А те, кому важнее получить деньги, – смогут получить выплату.Ранее сообщалось, что власти Севастополя усилят контроль за недобросовестными предпринимателями, сдающими в субаренду площади под бизнес.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сформировали еще 363 участка для бойцов спецоперацииВ Севастополе еще 7 территорий стали заповедными с 2014 годаРазвожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку"
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, льгота, земля
В Севастополе изменится механизм предоставления земли детям войны
В Севастополе механизм предоставления земли детям войны станет адресным
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе изменится механизм предоставления земельных участков детям войны. Теперь мера поддержки станет адресной и прозрачной, сообщили в пресс-службе правительства города.
"Губернатор Михаил Развожаев вместе с группой депутатов внес законопроект в Заксобрание, предусматривающий изменение механизма предоставления земельных участков детям войны. Теперь право на получение меры поддержки будет предоставляться с учетом критериев нуждаемости и продолжительности проживания в городе", – рассказали в пресс-службе.
Также появляется альтернатива: вместо земельного участка в аренду без проведения торгов граждане смогут выбрать единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей, уточнили в правительстве.
Отмечается, что мера поддержки детей войны будет сохранена, но она станет адресной и прозрачной. Ведь речь не идет об отмене льготы. Меняется лишь механизм ее реализации с учетом выявленных проблем.
"Будут два условия: человек должен состоять на учете как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Также он должен жить в Севастополе не меньше 20 лет до дня подачи заявления", – уточнили в правительстве.
Как отметили в пресс-службе, вместо того, чтобы использовать землю для строительства жилья, многие заявители фактически становились участниками схем по злоупотреблению в части передачи прав аренды.
"С января 2015 по октябрь 2026 с детьми войны было заключено 1382 договора аренды участков – суммарно это 109,8 гектара земли. Затем по 1023 договорам право на землю переуступили третьим лицам. Почти 3/4 участков – 79,1 гектара – перешли к людям, у которых нет льготы", – уточняется в сообщении.
Документ предусматривает, что граждане, которым действительно нужно решить жилищный вопрос, сохранят такую возможность. А те, кому важнее получить деньги, – смогут получить выплату.
Ранее сообщалось, что власти Севастополя усилят контроль
за недобросовестными предпринимателями, сдающими в субаренду площади под бизнес.
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