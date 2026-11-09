https://crimea.ria.ru/20261109/v-sevastopole-izmenitsya-mekhanizm-predostavleniya-zemli-detyam-voyny-1160894962.html

В Севастополе изменится механизм предоставления земли детям войны

В Севастополе изменится механизм предоставления земли детям войны - РИА Новости Крым, 09.11.2026

В Севастополе изменится механизм предоставления земли детям войны

В Севастополе изменится механизм предоставления земельных участков детям войны. Теперь мера поддержки станет адресной и прозрачной, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T16:55

2026-11-09T16:55

2026-11-09T16:55

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

льгота

земля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе изменится механизм предоставления земельных участков детям войны. Теперь мера поддержки станет адресной и прозрачной, сообщили в пресс-службе правительства города.Также появляется альтернатива: вместо земельного участка в аренду без проведения торгов граждане смогут выбрать единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей, уточнили в правительстве.Отмечается, что мера поддержки детей войны будет сохранена, но она станет адресной и прозрачной. Ведь речь не идет об отмене льготы. Меняется лишь механизм ее реализации с учетом выявленных проблем.Как отметили в пресс-службе, вместо того, чтобы использовать землю для строительства жилья, многие заявители фактически становились участниками схем по злоупотреблению в части передачи прав аренды.Документ предусматривает, что граждане, которым действительно нужно решить жилищный вопрос, сохранят такую возможность. А те, кому важнее получить деньги, – смогут получить выплату.Ранее сообщалось, что власти Севастополя усилят контроль за недобросовестными предпринимателями, сдающими в субаренду площади под бизнес.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сформировали еще 363 участка для бойцов спецоперацииВ Севастополе еще 7 территорий стали заповедными с 2014 годаРазвожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку"

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, льгота, земля